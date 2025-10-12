Licia Colò vs Camila Raznovich, scoppia il dissing tra le regine del Kilimangiaro: "Non l'ha presa bene" Scoppia la guerra del Kilimangiaro con un botta e risposta di fuoco tra i due volti storici della trasmissione di Rai Tre: cosa è successo

Tra i vip italici il dissing può scattare quando meno te lo aspetti e anche tra i personaggi insospettabili. Oggi per esempio, scoppia la bomba polemica tra due signore che siamo abituati a vedere in tv pacate, garbate, eleganti e invece…

A infiammare gli animi di due signore della tv, in genere misurate e compassatissime, sono state le dichiarazioni di Camila Raznovich, ospite di Peter Gomez nella puntata de La Confessione andata in onda sabato 11 ottobre su Rai Tre. In questa occasione, tra le molte altre cose, la conduttrice ha parlato del suo approdo al programma Alle Falde del Kilimangiaro di cui è diventata ormai un volto storico. Prima di lei, a condurre il pubblico di Rai Tre in viaggio da un angolo all’altro della terra, era stata Licia Colò, Raznovich ha raccontato a Peter Gomez che la precedente padrona di casa del Kilimangiaro avrebbe preso la sua sostituzione piuttosto male. In realtà, a provocarla parecchio sul punto, è stato il giornalista, che ha introdotto la domanda citando un’intervista della Colò che diceva: "Non ho sentimenti negativi ma nemmeno positivi, semplicemente non mi riguarda quello che farà. Lo stesso vale per il programma, che di certo non seguirò mai più"

Le accuse di Camila Raznovich e la risposta (di fuoco) di Licia Colò

Camila Raznovich ha risposto: "Da collega, cosa poteva dire? Non l’ha presa benissimo. Mi piacerebbe dire che è stata una mia scelta, ma io conto zero. Non è stata neanche simpaticissima nei giornali e nelle interviste successive. Nei giornali ha velatamente fatto riferimento al fatto che facessi uso di qualche sostanza. Non ho risposto perché ci sono cose che vanno lasciate andare".

Accuse per niente leggere che, infatti, non sono passate inosservate. Tempo qualche ora è arrivata dunque la risposta infuocata della diretta interessata Licia Colò che, tirata dentro, ha tenuto a mettere i puntini sulle "i" tramite il suo profilo Facebook, a cui ha affidato la diffusione di parole infuocate: "Sono costretta a usare i social per difendermi, perchè certe affermazioni sono gravi, soprattutto se attribuite a me". ha scritto Licià Colò, continuando: "Peter Gomez, giornalista e conduttore di un programma su Rai3, intervistando Camila Raznovich, ha più volte insinuato che io, a suo tempo, mi sarei espressa in modo poco gentile nei suoi confronti per il fatto che mi aveva sostituita al timone del Kilimangiaro. Interpellata a riguardo, Camila ha detto inizialmente che io avevo dichiarato che nei suoi confronti non provavo né simpatia né antipatia, (cosa che ho detto) ma poi ha aggiunto che avrei anche commentato dicendo che beveva troppi caffè, alludendo all’utilizzo di altre sostanze, evidentemente eccitanti… " E ha concluso, per fare chiarezza: "NON ho mai conosciuto Camila, NON ho mai detto una cosa del genere, e SOPRATTUTTO NON ho fatto nessuna allusione a riguardo. Semplicemente, non essendo un’ipocrita, dopo che l’allora direttore di Rete mi aveva tolto il programma che avevo fatto nascere anche come autrice, non ho fatto gli auguri desiderati alla nuova conduttrice. Dopo tanti anni che ancora si parli di questo mi fa sorridere, ma che si dicano bugie toccando uno stile di vita al quale ho sempre mantenuto fede mi dà molto fastidio, oltre e soprattutto non essendo corretto".

E insomma, questo cambio di testimone al timone del programma di viaggi di Rai Tre è avvenuto nel 2014, ma evidentemente, ancora c’è qualche vecchia ruggine che non riesce a scomparire.

