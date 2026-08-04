Licia Colò: “Mi dicono ritirati, sei vecchia. Ma come è possibile che si sentano autorizzati?”: lo sfogo (durissimo) contro gli haters
La conduttrice si è scagliata duramente contro i soliti leoni da tastiera, con un video-sfogo che ha rapidamente fatto il giro del web. Ecco che cosa ha detto.
Non si tira indietro davanti ai leoni da tastiera, Licia Colò. Che con un video social durissimo, come riportato da La Stampa, decide di replicare agli attacchi social (continui) su età e carriera. La 64enne conduttrice, apparsa in splendida forma, ha così messo al loro posto i classici haters, riservando una lezione di stile a chi si permette ancora, nel 2026, di giudicare con commenti velenosi le vite degli altri. E alla fine della clip Colò ha lanciato anche una ‘provocazione’ di classe. Ecco tutti i dettagli.
Licia Colò, lo sfogo contro l’odio social in un video
Il tono di Licia Colò, nel video postato online, è calmo e sicuro. Eppure la conduttrice parte in quarta, andando dritta al punto della questione. "Leggo dei commenti", dice, "che mi lasciano senza parole, anche degli attacchi gratuiti, lo so che avviene tantissimo sui social, si sentono tutti leoni da tastiera". Lo sguardo di ghiaccio di Colò è deciso, ed è qui che subentra la parte più amara del video.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
"Ad esempio adesso ho fatto un reel", spiega ancora, "promuovendo un evento in Sardegna…e barabam, insulti a go go, tipo ‘ritirati, sei vecchia, ti fai dare i soldi dallo Stato’, oppure ‘sei rovinata, sei messa malissimo, ma vai in pensione’, e tante altre cose molto più volgari anche". La delusione è palese, a questo punto, ma Licia Colò prosegue con decisione, lanciando la sua prima provocazione potente: "Io mi domando, ma come è possibile, intanto, che le persone si sentano autorizzate a dare giudizi sul lavoro di chiunque? E poi, in che società viviamo se viene utilizzata l’età anagrafica come un’offesa?".
La sfida di Licia Colò ai leoni da tastiera
"Io sono felice, ho 64 anni, sono felice di apparire acqua e sapone", spiega ancora la presentatrice tv nota per successi come Geo & Geo e Alle falde del Kilimangiaro. "Non mi metterei mai niente, io sono un insieme di tante cose, non sono una persona che deve apparire per forza di un’età che non ha. E ho deciso di non rispondere più, perché veramente…da una parte dico chissenefrega, dall’altra però comunque ferisce, e non è gradevole".
Infine, ecco la sfida perfetta lanciata a chi non smette di attaccarla: "Se siete contrari a quello che dico, argomentate con qualcosa di serio, parlate di dati, parlate di scienza, ma queste parole così gratuite non meritano l’attenzione di nessuno, però non meritano neanche di ferire". Difficile che chi ha scelto di offendere nei commenti, ora, sia in grado di elaborare critiche complesse. Ma è proprio questo il punto, al centro dello sfogo di Licia Colò. Se manca la volontà o la capacità di approfondire, quello che resta sono insulti vuoti. Degni di una risposta piccata, ogni tanto, ma niente di più.
Potrebbe interessarti anche
La Volta Buona, Caterina Balivo gelida contro Corine Clery e Angelo Costabile: "Perché venite qui? Non avete il telefono?"
Caterina Balivo perde la pazienza sul "ventilatore-gate": cosa è successo a La Volta...
Licia Colò e la figlia Liala Antonino sotto attacco dell'AI: "Vergognoso", cos'è successo
Fake news generate dall’AI ritraggono Licia Colò e la figlia a caccia di polpi: le d...
Licia Colò contro Camila Raznovich, scintille tra le regine di Kilimangiaro: "Mi dà molto fastidio"
Scoppia la guerra del Kilimangiaro con un botta e risposta di fuoco tra i due volti ...
Nicola Pietrangeli, chi era la moglie Susanna: il tradimento e la delusione per Licia Colò
4 grandi amori nella vita della leggenda del tennis italiano e quell'amore senza fin...
Nicola Pietrangeli: il tradimento di Adriano Panatta, la bordata a Sinner e le ultime parole a Licia Colò
Ripercorriamo alcuni degli episodi di vita più importanti dell’ex campione di tennis...
Sal Da Vinci sbotta sul palco dopo gli attacchi social: “L’abbraccio alla bimba disabile? In famiglia vivo un caso del genere”
Il cantautore partenopeo è intervenuto con decisione dopo le critiche ricevute onlin...
Chiara Giordano torna in tv: "Il gossip è agghiacciante, distrae dai veri problemi. La nuova Licia Colò? È il mio idolo da sempre" - Intervista
Libero Magazine ha incontrato Chiara Giordano, conduttrice del nuovo format La7 Amab...
Temptation Island, Giovanni Grazioso si ribella ai fan e difende Sabrina: "Lasciatela vivere, vergognatevi! Pugnalate me"
Dopo la fine dell'esperienza nel reality, l'ex fidanzato sceglie di intervenire pubb...