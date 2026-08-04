Licia Colò: “Mi dicono ritirati, sei vecchia. Ma come è possibile che si sentano autorizzati?”: lo sfogo (durissimo) contro gli haters La conduttrice si è scagliata duramente contro i soliti leoni da tastiera, con un video-sfogo che ha rapidamente fatto il giro del web. Ecco che cosa ha detto.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Non si tira indietro davanti ai leoni da tastiera, Licia Colò. Che con un video social durissimo, come riportato da La Stampa, decide di replicare agli attacchi social (continui) su età e carriera. La 64enne conduttrice, apparsa in splendida forma, ha così messo al loro posto i classici haters, riservando una lezione di stile a chi si permette ancora, nel 2026, di giudicare con commenti velenosi le vite degli altri. E alla fine della clip Colò ha lanciato anche una ‘provocazione’ di classe. Ecco tutti i dettagli.

Licia Colò, lo sfogo contro l’odio social in un video

Il tono di Licia Colò, nel video postato online, è calmo e sicuro. Eppure la conduttrice parte in quarta, andando dritta al punto della questione. "Leggo dei commenti", dice, "che mi lasciano senza parole, anche degli attacchi gratuiti, lo so che avviene tantissimo sui social, si sentono tutti leoni da tastiera". Lo sguardo di ghiaccio di Colò è deciso, ed è qui che subentra la parte più amara del video.

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"Ad esempio adesso ho fatto un reel", spiega ancora, "promuovendo un evento in Sardegna…e barabam, insulti a go go, tipo ‘ritirati, sei vecchia, ti fai dare i soldi dallo Stato’, oppure ‘sei rovinata, sei messa malissimo, ma vai in pensione’, e tante altre cose molto più volgari anche". La delusione è palese, a questo punto, ma Licia Colò prosegue con decisione, lanciando la sua prima provocazione potente: "Io mi domando, ma come è possibile, intanto, che le persone si sentano autorizzate a dare giudizi sul lavoro di chiunque? E poi, in che società viviamo se viene utilizzata l’età anagrafica come un’offesa?".

La sfida di Licia Colò ai leoni da tastiera

"Io sono felice, ho 64 anni, sono felice di apparire acqua e sapone", spiega ancora la presentatrice tv nota per successi come Geo & Geo e Alle falde del Kilimangiaro. "Non mi metterei mai niente, io sono un insieme di tante cose, non sono una persona che deve apparire per forza di un’età che non ha. E ho deciso di non rispondere più, perché veramente…da una parte dico chissenefrega, dall’altra però comunque ferisce, e non è gradevole".

Infine, ecco la sfida perfetta lanciata a chi non smette di attaccarla: "Se siete contrari a quello che dico, argomentate con qualcosa di serio, parlate di dati, parlate di scienza, ma queste parole così gratuite non meritano l’attenzione di nessuno, però non meritano neanche di ferire". Difficile che chi ha scelto di offendere nei commenti, ora, sia in grado di elaborare critiche complesse. Ma è proprio questo il punto, al centro dello sfogo di Licia Colò. Se manca la volontà o la capacità di approfondire, quello che resta sono insulti vuoti. Degni di una risposta piccata, ogni tanto, ma niente di più. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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