Liam Payne, il patrimonio milioniario dell’ex One Direction va all'unico figlio Bear: quanto incasserà Stando alle ultime notizie, il piccolo di nove anni avrebbe ricevuto l'intera somma accantonata dalla popstar. Ma un fondo la gestirà per lui fino alla maggiore età.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Liam Payne ha lasciato al suo unico figlio, Bear, un’eredità gigantesca e un meccanismo legale pensato per proteggerlo nel tempo. Il bambino, 9 anni, sarebbe stato infatti nominato unico beneficiario del patrimonio del cantante, frutto della sua carriera da solista e del periodo d’oro nel gruppo degli One Direction. La notizia arriva a quasi due anni dalla morte improvvisa del cantante, precipitato il 16 ottobre 2024 dal balcone della sua stanza al terzo piano dell’hotel Casa Sur di Buenos Aires, a 31 anni. Ecco qui sotto i dettagli.

Liam Payne, il patrimonio milionario all’unico erede Bear

Secondo i documenti citati dai media anglosassoni, Bear Grey Payne sarebbe stato indicato come unico beneficiario di circa 29 milioni di dollari, che rappresentano il valore netto dell’eredità lasciata dal padre Liam Payne. In assenza di un testamento, il tribunale avrebbe quindi applicato le regole previste dalla legge britannica, che privilegiano i figli nella successione se mancano un coniuge o un partner civile sopravvissuto.

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Già nel maggio 2025, l’ex compagna di Liam, Cheryl (madre di Bear) e l’avvocato Richard Mark Bray erano stati nominati amministratori del patrimonio del cantante. Il loro compito, in sostanza, consiste nella gestione dell’insieme dei beni – tra cui liquidità, diritti musicali e proprietà immobiliari – nel migliore interesse del minore. La BBC ha tuttavia sottolineato che Cheryl e Bray avrebbero poteri limitati: possono amministrare, ma non distribuire liberamente il denaro, proprio perché gran parte della somma è vincolata in un trust.

Come funziona il trust e quanto incasserà davvero Bear Payne

Il cuore del meccanismo è il "trust per il deposito di denaro": uno strumento giuridico con cui una somma viene trasferita a un soggetto fiduciario (il trustee), obbligato per legge ad amministrarla separatamente dal proprio patrimonio e da quello del disponente (il minore), seguendo finalità specifiche, in questo caso la tutela e il sostegno di Bear Payne fino alla maggiore età.

Nella situazione specifica del figlio dell’ex One Direction, la maggior parte dei soldi resterà bloccata nel trust fino al compimento dei 18 anni, quando l’erede potrà ricevere la somma secondo le condizioni stabilite dall’autorità giudiziaria.

In termini pratici, questo significa che il piccolo Payne non riceverà subito i 29 milioni ‘cash’, ma avrà accesso graduale a un capitale che può continuare a generare reddito nel tempo (tra royalties musicali ed eventuali investimenti). L’obiettivo è ovviamente duplice: evitare che un patrimonio così grande venga gestito in modo impulsivo e garantire che, una volta adulto, Bear disponga ancora di una base economica solida.

La rinuncia all’eredità dell’ultima compagna di Liam Payne

Sul fronte delle possibili rivendicazioni, il magazine TMZ ha infine riferito che Kate Cassidy, influencer e ultima compagna di Liam, avrebbe rinunciato a qualsiasi pretesa sull’eredità, dichiarando pubblicamente di non voler avanzare richieste neppure in futuro. Un elemento per nulla scontato, dato che la mancanza di un testamento avrebbe potuto aprire spazi di contenzioso legale molto complessi da risolvere. Così invece non è stato. E nonostante la tragedia, chi amava il cantante è riuscito a trovare un punto d’incontro per il bene suo e del suo unico figlio.

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