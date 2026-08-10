Liam Payne, nuove immagini sulle ultime ore prima della morte: cosa mostrano i documenti dell’inchiesta
Dalle telecamere dell’hotel agli incontri nelle ore precedenti alla caduta: migliaia di fotografie e documenti riaprono uno squarcio sulla giornata dell’ex One Direction a Buenos Aires.
La morte di Liam Payne continua a essere oggetto di accertamenti e nuove ricostruzioni, a quasi due anni dalla tragica caduta dal balcone del CasaSur Palermo Hotel di Buenos Aires, avvenuta il 16 ottobre 2024. A fornire nuovi elementi sulle ore che precedettero la tragedia sono ora migliaia di fotografie, immagini delle telecamere di sorveglianza e documenti raccolti dalla polizia argentina, materiale che permette di ricostruire con maggiore precisione gli spostamenti del cantante all’interno della struttura e alcuni episodi avvenuti poco prima della sua morte.
Morte Liam Payne: le immagini dall’hotel
Secondo quanto riportato dalla stampa internazionale, il fascicolo conterrebbe oltre tremila documenti e fotografie, alcuni dei quali mostrano Payne mentre si muove negli spazi dell’hotel, interagisce con il personale e trascorre parte della giornata insieme a due donne che gli investigatori avrebbero successivamente identificato come escort. Una delle due, secondo la ricostruzione pubblicata da Page Six, avrebbe ricevuto anche una fotografia dal cantante nella mattinata del 16 ottobre.
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Le immagini restituiscono inoltre momenti che, riletti alla luce di ciò che sarebbe accaduto poche ore dopo, assumono un significato particolarmente drammatico. In una delle riprese Payne appare mentre beve all’interno dell’albergo, mentre un’altra lo mostra all’esterno della struttura mentre si dondola a circa 90 gradi su un palo. Sono dettagli che non modificano da soli la ricostruzione ufficiale della morte, ma contribuiscono a delineare le condizioni e i comportamenti del cantante durante quella giornata.
Il messaggio dei dipendenti e le richieste dalla stanza
Tra i documenti dell’inchiesta ci sarebbe anche una conversazione interna tra alcuni dipendenti dell’hotel. Parlando della permanenza di Payne nella struttura, uno degli addetti avrebbe definito la situazione "complicata", una frase che, inserita nella sequenza degli eventi ricostruita dagli investigatori, restituisce l’impressione di una giornata tutt’altro che tranquilla.
Un’altra parte del materiale riguarda invece l’alcool e le sostanze assunte nelle ore precedenti alla caduta. Gli accertamenti tossicologici effettuati dopo la morte avevano già evidenziato la presenza nel corpo di Payne di alcool, cocaina e altre sostanze. I nuovi documenti, secondo quanto riferito dal Daily Mail, conterrebbero anche indicazioni relative agli ordini di alcool effettuati dal cantante e alle bevande successivamente portate dal personale nella sua stanza.
Il passaggio fondamentale della giornata e i sospetti
Uno degli elementi più delicati riguarda infine gli ultimi minuti documentati dalle telecamere. Intorno alle 16.54, tre dipendenti dell’hotel avrebbero trasportato Payne attraverso la hall per riportarlo nella sua camera al terzo piano. Poco tempo dopo sarebbe avvenuta la caduta dal balcone, che gli provocò le ferite mortali. Gli accertamenti medico legali hanno stabilito che Payne morì a causa dei traumi riportati nella caduta. Le nuove immagini e i documenti non hanno modificato ufficialmente questa conclusione e, da soli, non rappresentano una prova di omicidio. Sul fronte giudiziario, l’inchiesta argentina aveva inizialmente coinvolto cinque persone. Le accuse nei confronti di Rogelio Nores, della direttrice dell’hotel Gilda Martin e del receptionist Esteban Grassi sono state successivamente ritirate. Restano invece indiziati Braian Paiz ed Ezequiel Pereyra, accusati di aver fornito sostanze stupefacenti a Payne.
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