Liam Gallagher, bordate sui biglietti sold out e polemica prezzi: “Siamo gli Oasis dio santo” Il frontman della band inglese ha dato il via a un lungo botta e risposta sui social nei confronti di vari fan che si sono lamentati del tour

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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I biglietti sono finiti in poche ore, ma insieme al sold out sono arrivate anche le polemiche. Il nuovo tour degli Oasis ha riacceso il dibattito sui prezzi dei concerti e sulle modalità di vendita, mentre Liam Gallagher ha scelto, ancora una volta, di rispondere ‘a modo suo’ alle critiche dei fan tra sarcasmo, provocazioni e qualche uscita decisamente sopra le righe. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Oasis, biglietti esauriti e prezzi nel mirino

I biglietti per il nuovo tour degli Oasis sono già andati esauriti, ma la corsa ai concerti del 2027 ha lasciato dietro di sé una lunga scia di polemiche. A finire sotto accusa, infatti, sono stati soprattutto il sistema di assegnazione dei codici per l’acquisto e il costo dei biglietti, tornato al centro del dibattito tra i fan della band britannica. Per accedere alla vendita era infatti necessario registrarsi e attendere l’eventuale selezione tramite una lotteria: ricevere il codice, inoltre, non garantiva automaticamente la possibilità di acquistare un biglietto. Le 42 date europee hanno registrato un rapido sold out; a Roma i prezzi ufficiali partivano da 86 euro per il quinto settore e arrivavano a 258 euro per il primo settore numerato. La situazione è diventata ancora più drammatica sui portali di rivendita, con vere e proprie cifre monstre raggiunte online dal "bagarinaggio digitale".

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Liam Gallagher risponde sui social: «Siamo gli Oasis»

Liam Gallagher è riuscito a trasformare X nel proprio personale palcoscenico per ‘rispondere’ alle polemiche riguardo il tour degli Oasis. Tra battute, provocazioni e risposte ai fan, infatti, il cantante ha affrontato direttamente il tema dei biglietti. «Siamo gli Oasis dio santo, mica i Soup Dragons» ha scherzato il minore dei fratelli Gallagher, facendo riferimento ai membri della band scozzese che avevano recentemente ironizzato sulle lamentele dei fan ricordando che il loro prossimo concerto sarebbe costato 22 sterline: «22 sterline? Fo**uti ladri». Il frontman ha poi commentato anche la rivendita dei biglietti, dando un suggerimento piuttosto netto: «Semplice: non comprate quei biglietti ca**o!». A un fan che lamentava i debiti dopo l’acquisto, Liam ha scritto: «Certo, finanziariamente sei indebitato, ma spiritualmente libero come un uccello». A chi gli chiedeva dove fosse il proprio codice, invece, ha risposto: «dietro di te». Il surreale botta e risposta è proseguito per tutto il weekend, fino alla frase diventata simbolo della sua posizione: «Smettetela di piagnucolare». Dopo ore di provocazioni, Gallagher ha però ammesso di averne abbastanza: «Mi sto divertendo? No, ne ho avuto abbastanza per oggi».

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