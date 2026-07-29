Levante annuncia copertina (sorprendente) e data di uscita del nuovo album: le date del tour e i due appuntamenti speciali La cantante svela la cover del nuovo disco “Dell’amore il fallimento e altri passi di danza”, in arrivo il 9 ottobre, e annuncia il tour estivo.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Levante è pronta a tornare con un nuovo capitolo musicale e, dopo aver anticipato il progetto con alcuni brani, ha finalmente annunciato tutti i dettagli del suo prossimo album. "Dell’amore il fallimento e altri passi di danza" arriverà il 9 ottobre e sarà un lavoro composto da 15 tracce, con un particolare cameo, nato da una profonda riflessione sui sentimenti, sulle relazioni e sulle diverse forme che può assumere l’amore. La cantautrice ha inoltre svelato una copertina dal forte impatto simbolico, diversa dalle precedenti, e ha annunciato le ultime date del tour estivo, che culminerà con due eventi speciali a Roma e Milano.

Levante svela la copertina del nuovo album "Dell’amore il fallimento e altri passi di danza"

La copertina di "Dell’amore il fallimento e altri passi di danza" rappresenta una novità importante per Levante. Per la prima volta, infatti, l’artista sceglie un’immagine corale: non è più sola al centro della scena, ma appare insieme alle persone che fanno parte della sua vita privata e professionale. Un elemento fondamentale dell’artwork è il colore arancione, scelto per il suo forte valore simbolico. Una tonalità che richiama energia, creatività e spiritualità, ma anche attenzione, cambiamento e protezione.

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La stessa Levante ha spiegato il legame nato tra il disco e questa sfumatura: "Nella scrittura e nella composizione dei brani del disco non sono stata guidata da un colore, almeno non da subito". Con il passare del tempo, però, la cantante ha capito che una luce arancione accompagnava le sue parole: "Era una luce arancione a lampeggiare sulle mie parole, come un semaforo che allerta, un salvagente in mezzo al mare, un giubbotto di salvataggio". Per l’artista, l’arancione racchiude quindi l’idea della trasformazione: un colore legato alle fasi di passaggio, alla maturazione e ai cambiamenti più profondi della natura e della psiche.

La nuova visione di Levante

La scelta di una copertina collettiva racconta anche un cambiamento personale vissuto dalla cantautrice. Dopo un periodo di ricerca e introspezione, Levante ha deciso di rappresentarsi non più come una figura isolata, ma come parte di una rete di relazioni. "Il passo successivo è stato smettere di vedermi seduta", ha raccontato, spiegando come il percorso di scrittura l’abbia portata a cambiare prospettiva. "Non mi sentivo più china o riversa su me stessa o bisognosa di poggiare le gambe".

La nuova immagine dell’artista diventa così quella della "punta di una piramide umana, fatta di amori, amanti, amici, sconosciuti… eppure tutti danzatori come me, a ballare l’amore come si può". Il progetto coinvolgerà anche i fan grazie a un’iniziativa speciale legata al preorder dell’album. Chi acquisterà il disco, disponibile in versione standard e Picture Disc, potrà partecipare a un set fotografico organizzato nelle location dei concerti di Roma e Milano. Indossando abiti completamente arancioni, i partecipanti ricreeranno una nuova versione collettiva della copertina insieme a Levante.

Levante, tutte le date del tour "Dell’amore Live in Estate 2026"

Dopo il successo del tour nei club, Levante è tornata dal vivo con "Dell’amore Live in Estate 2026", una tournée che accompagnerà l’artista fino a settembre. Il viaggio musicale si concluderà con due grandi appuntamenti speciali a Roma e Milano.

Le prossime date del tour sono:

2 agosto 2026 – Rionero in Vulture (PZ), Ninfea Festival

– Rionero in Vulture (PZ), Ninfea Festival 7 agosto 2026 – Roseto degli Abruzzi (TE), Emozioni in Musica – Stadio Comunale Fonte dell’Olmo

– Roseto degli Abruzzi (TE), Emozioni in Musica – Stadio Comunale Fonte dell’Olmo 8 agosto 2026 – Orbetello (GR), Festival delle Crociere

– Orbetello (GR), Festival delle Crociere 18 agosto 2026 – Messina, Arena Capo Peloro

– Messina, Arena Capo Peloro 19 agosto 2026 – Zafferana Etnea (CT), Etna in scena – Anfiteatro Falcone e Borsellino

– Zafferana Etnea (CT), Etna in scena – Anfiteatro Falcone e Borsellino 21 agosto 2026 – Marina di Pietrasanta (LU), Festival La Versiliana

– Marina di Pietrasanta (LU), Festival La Versiliana 29 agosto 2026 – Santa Margherita Ligure (GE), Anfiteatro Bindi

– Santa Margherita Ligure (GE), Anfiteatro Bindi 30 agosto 2026 – Carmagnola, Foro Festival

– Carmagnola, Foro Festival 5 settembre 2026 – Imola, Imola in Musica

– Imola, Imola in Musica 7 settembre 2026 – Roma, Roma Summer Fest – Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

– Roma, Roma Summer Fest – Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone 9 settembre 2026 – Milano, Parco Musica Milano

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