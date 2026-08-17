L’Eredità, chi rimpiazza Greta Zuccarello e Linda Pani (e cosa faranno): la decisione della Rai
Greta Zuccarello e Linda Pani lasciano il quiz di Rai 1 dopo due stagioni: la ricerca delle nuove professoresse è già partita, mentre per loro si apre un nuovo capitolo televisivo
Per due stagioni sono entrate nelle case degli italiani accanto a Marco Liorni, diventando molto più che semplici presenze dietro al leggio. Greta Zuccarello e Linda Pani hanno conquistato una riconoscibilità sempre maggiore grazie a L’Eredità, costruendo con il pubblico una familiarità fatta di professionalità, ironia e piccoli momenti di complicità in studio. La loro esperienza nel quiz di Rai 1, però, è arrivata al capolinea: l’edizione estiva sarà l’ultima con le due professoresse, mentre la Rai ha già avviato la ricerca delle loro sostitute per la prossima stagione. La domanda, a questo punto, riguarda soprattutto il loro futuro. Perché se il capitolo L’Eredità si chiude, il percorso televisivo di Greta e Linda potrebbe non essere affatto arrivato alla fine. Anzi, proprio la popolarità costruita negli ultimi due anni potrebbe rendere le due ragazze ancora interessanti per nuovi progetti Rai.
Greta e Linda, un addio che non cancella il percorso a L’Eredità
La conferma del cambio di cast è arrivata con l’apertura dei casting Rai per scegliere le due nuove professoresse che affiancheranno Marco Liorni. Le selezioni sono partite il 3 agosto, mentre Greta Zuccarello e Linda Pani resteranno in video fino al 5 settembre con L’Eredità Summer. La versione classica del quiz tornerà poi dal 19 ottobre. Arrivate nel programma nel 2024, Greta e Linda sono diventate in questi due anni due presenze riconoscibili dello show. Entrambe, inoltre, avevano già maturato esperienze nel mondo dello spettacolo. Zuccarello, classe 1996, ha una formazione da ballerina e ha lavorato in programmi come Tale e Quale Show, Ciao Darwin e L’Isola dei Famosi. Pani, veneziana classe 1999, ha invece costruito un percorso tra danza, canto, radio e televisione, partecipando anche a Miss Italia e a fiction come Luce dei tuoi occhi. Nel 2025 è arrivato anche il debutto sul grande schermo con Albatross di Giulio Base.
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Dopo L’Eredità, la Rai potrebbe puntare ancora su di loro?
Il futuro delle due professoresse è ancora da definire. Non ci sono al momento annunci ufficiali sui loro prossimi impegni, ma la fine dell’esperienza a L’Eredità non significa necessariamente un addio alla Rai. In due stagioni Greta e Linda hanno infatti costruito una forte riconoscibilità presso il pubblico di Rai 1, diventando volti familiari del preserale. Proprio per questo, l’azienda potrebbe valutare di coinvolgerle in altri programmi, sfruttando la popolarità conquistata attraverso il quiz. Il cambio di professoresse, dunque, potrebbe rappresentare più una svolta professionale che una vera uscita di scena. Per ora l’unica certezza è che saranno al fianco di Liorni fino al 5 settembre. Dopo quella data, per loro potrebbe iniziare una nuova avventura, magari ancora sotto il segno della Rai.
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