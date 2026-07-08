Leonardo Pieraccioni 'soffia' Herbert Ballerina a De Martino per Un Weekend Artificiale: l'assurdo esperimento Il comico, attore e regista italiano è il protagonista del nuovo film che porta l'intelligenza artificiale al centro di una commedia ricca di equivoci.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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E se la persona che abbiamo accanto fosse un robot? Se lo chiede anche Leonardo Pieraccioni nel suo nuovo film, Un Weekend Artificiale, le cui riprese sono iniziate a Roma. Il regista e attore fiorentino firma una commedia che guarda all’intelligenza artificiale con curiosità e ironia, costruendo una storia in cui l’identità dei personaggi diventa un rebus da risolvere. E il cast è pieno di nomi conosciuti dal grande pubblico, tra cui l’amato collega di Stefano De Martino. I dettagli.

Un Weekend Artificiale, iniziate le riprese del nuovo film: Pieraccioni alle prese con l’AI

Il comico-mattatore fiorentino sta per tornare ed è più in forma che mai. Un Weekend Artificiale, la nuova commedia firmata da Leonardo Pieraccioni, in cui analizza il rapporto tra uomo e tecnologia, e le cui riprese sono attualmente in corso a Roma. Il regista e attore fiorentino torna sul grande schermo nei panni di Leonardo, un parrucchiere coinvolto in un curioso esperimento insieme ad altri sei sconosciuti: all’interno di una villa da sogno, il gruppo dovrà scoprire chi, tra loro, è in realtà un umanoide creato con l’intelligenza artificiale.

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Accanto a Pieraccioni, nel cast, troviamo anche una ‘conoscenza’ di Stefano De Martino, ovvero Herbert Ballerina. Tra gli altri nomi:

Giulia Vecchi

Massimo Ceccherini

Tosca D’Aquino

Tim Daish

Giovanni Esposito

Paolo Hendel

Alessandro Mauthe

Roberto Zibetti

Marta Zoboli

con la partecipazione di Giorgio Panariello

La commedia si sviluppa tra misteri, equivoci e colpi di scena. Il dubbio su chi sia realmente umano mette alla prova le relazioni tra i partecipanti, trasformando il weekend in un’occasione per riflettere sulle fragilità e sulle emozioni delle persone. Per quanto riguarda la sceneggiatura, è firmata da Leonardo Pieraccioni, Filippo Bologna e Andrea Bassi. Il film è prodotto da Our Films, società del gruppo Mediawan, e Vision Distribution in collaborazione con Sky. Un Weekend Artificiale uscirà nelle sale italiane il 19 novembre 2026, e sarà distribuito da Vision Distribution.

Pare Parecchio Parigi, l’ultimo film di Leonardo Pieraccioni

L’ultimo film di Leonardo Pieraccioni risale al 2024 ed è Pare Parecchio Parigi, accanto a Chiara Francini e Giulia Bevilacqua. La pellicola racconta la storia di tre fratelli che, dopo anni di lontananza, decidono di esaudire il desiderio del padre anziano e malato: un viaggio a Parigi. Non potendo allontanarlo dalla struttura in cui è ricoverato, fingono di partire in camper da Firenze, restando però all’interno di un maneggio. Questa avventura immaginaria diventa l’occasione per riavvicinarsi, ricostruire il loro rapporto e ritrovare il legame con il padre. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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