Leonardo Pieraccioni 'soffia' Herbert Ballerina a De Martino per Un Weekend Artificiale: l'assurdo esperimento
Il comico, attore e regista italiano è il protagonista del nuovo film che porta l'intelligenza artificiale al centro di una commedia ricca di equivoci.
E se la persona che abbiamo accanto fosse un robot? Se lo chiede anche Leonardo Pieraccioni nel suo nuovo film, Un Weekend Artificiale, le cui riprese sono iniziate a Roma. Il regista e attore fiorentino firma una commedia che guarda all’intelligenza artificiale con curiosità e ironia, costruendo una storia in cui l’identità dei personaggi diventa un rebus da risolvere. E il cast è pieno di nomi conosciuti dal grande pubblico, tra cui l’amato collega di Stefano De Martino. I dettagli.
Un Weekend Artificiale, iniziate le riprese del nuovo film: Pieraccioni alle prese con l’AI
Il comico-mattatore fiorentino sta per tornare ed è più in forma che mai. Un Weekend Artificiale, la nuova commedia firmata da Leonardo Pieraccioni, in cui analizza il rapporto tra uomo e tecnologia, e le cui riprese sono attualmente in corso a Roma. Il regista e attore fiorentino torna sul grande schermo nei panni di Leonardo, un parrucchiere coinvolto in un curioso esperimento insieme ad altri sei sconosciuti: all’interno di una villa da sogno, il gruppo dovrà scoprire chi, tra loro, è in realtà un umanoide creato con l’intelligenza artificiale.
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Accanto a Pieraccioni, nel cast, troviamo anche una ‘conoscenza’ di Stefano De Martino, ovvero Herbert Ballerina. Tra gli altri nomi:
- Giulia Vecchi
- Massimo Ceccherini
- Tosca D’Aquino
- Tim Daish
- Giovanni Esposito
- Paolo Hendel
- Alessandro Mauthe
- Roberto Zibetti
- Marta Zoboli
- con la partecipazione di Giorgio Panariello
La commedia si sviluppa tra misteri, equivoci e colpi di scena. Il dubbio su chi sia realmente umano mette alla prova le relazioni tra i partecipanti, trasformando il weekend in un’occasione per riflettere sulle fragilità e sulle emozioni delle persone. Per quanto riguarda la sceneggiatura, è firmata da Leonardo Pieraccioni, Filippo Bologna e Andrea Bassi. Il film è prodotto da Our Films, società del gruppo Mediawan, e Vision Distribution in collaborazione con Sky. Un Weekend Artificiale uscirà nelle sale italiane il 19 novembre 2026, e sarà distribuito da Vision Distribution.
Pare Parecchio Parigi, l’ultimo film di Leonardo Pieraccioni
L’ultimo film di Leonardo Pieraccioni risale al 2024 ed è Pare Parecchio Parigi, accanto a Chiara Francini e Giulia Bevilacqua. La pellicola racconta la storia di tre fratelli che, dopo anni di lontananza, decidono di esaudire il desiderio del padre anziano e malato: un viaggio a Parigi. Non potendo allontanarlo dalla struttura in cui è ricoverato, fingono di partire in camper da Firenze, restando però all’interno di un maneggio. Questa avventura immaginaria diventa l’occasione per riavvicinarsi, ricostruire il loro rapporto e ritrovare il legame con il padre.
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12 Luglio 2026
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