Leonardo Pieraccioni torna bambino per caso, dopo 50 anni ritrova qualcosa che credeva perduto: ecco cosa
Dopo mezzo secolo, un oggetto del passato di Leonardo Pieraccioni riappare per caso in un mercatino di Subbiano e lo riporta con emozione alla sua infanzia.
Un oggetto dimenticato per decenni, poi ricomparso quasi per caso nel luogo più insolito possibile. Sembra incredibile, vero? Eppure… Leonardo Pieraccioni si è imbattuto nel suo passato durante una visita a un mercatino delle pulci nell’Aretino, dove è riemerso un piccolo documento scolastico che sembrava ormai perso per sempre. A distanza di circa mezzo secolo, quel libretto delle giustificazioni ha riportato il regista e attore toscano agli anni della scuola media, facendo riaffiorare ricordi e abitudini di un’infanzia ormai lontana.
Leonardo Pieraccioni, il suo libretto delle giustificazioni spunta in un mercatino
Un oggetto apparentemente insignificante ha riportato Leonardo Pieraccioni indietro di mezzo secolo. Il suo vecchio libretto delle giustificazioni, appartenuto agli anni della scuola media a Firenze, è riemerso inaspettatamente tra gli oggetti in vendita in un mercatino di Subbiano, nell’Aretino. Ancora leggibili il nome della scuola, quello dell’alunno, la classe e le firme dei genitori. Come sia finito lì resta un enigma, ma il ritrovamento ha avuto per Pieraccioni un effetto immediato: "Mi mettevo la tv piccola di cucina in camera, guardavo lo stesso canale per ore il Vicks Vaporub sul petto, il termometro a mercurio, la mi’ mamma che ogni mezz’ora chiedeva ‘come ti senti?’. ‘Bale’, dicevo io con la febbre e il raffreddore…"
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Leonardo Pieraccioni e la nostalgia dell’infanzia
Quel vecchio libretto non ha riportato alla memoria soltanto un periodo scolastico, ma soprattutto la sensazione di sicurezza legata alle giornate trascorse a casa da bambino. Un ricordo condiviso anche da molti follower, che hanno riconosciuto in quei dettagli un pezzo della propria infanzia: le televisioni con pochi canali, i rimedi casalinghi e le giornate a letto durante la malattia. Pieraccioni ha descritto così quella particolare felicità infantile: "Ma a 11 anni, senza andare a scuola, nel letto caldo con la minestrina col formaggino stavo benissimo, protetto in una bolla. Fuori poteva succedere di tutto, io lì ero felice".
Sì, perché anche un regista e attore affermato come lui, dinanzi ai ricordi può sentirsi ‘impotente’. Cosa c’è di più bello ma anche doloroso di un ricordo? Rivivere con la mente un’esperienza passata, con l’amara consapevolezza che quell’istante non può più tornare, non si può fare nulla per ‘riviverlo’ se non, appunto, ricordarlo.
Un Weekend Artificiale, il nuovo film di Leonardo Pieraccioni
Ricordiamo che Leonardo Pieraccioni ha concluso le riprese del nuovo film, Un Weekend Artificiale, la cui uscita nelle sale cinematografiche è prevista per novembre 2026. Al suo fianco, nel cast, troviamo anche:
- Giulia Vecchio
- Herbert Ballerina
- Massimo Ceccherini
- Tosca D’Aquino
- Tim Daish
- Giovanni Esposito
- Paolo Hendel
- Alessandro Mauthe
- Roberto Zibetti
- Marta Zoboli
- Giorgio Panariello
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