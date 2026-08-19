Leonardo Pieraccioni, la rara foto con la figlia Martina: “Un doppio miracolo”. Francesca Fialdini e Carlo Conti a bocca aperta L’attore e regista fiorentino ha condiviso uno scatto insieme alla figlia nata dalla relazione con Laura Torrisi: un’occasione speciale e significativa

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Dopo anni lontana dai social dei genitori, la figlia di Leonardo Pieraccioni torna eccezionalmente a mostrarsi su Instagram accanto al papà. Un selfie semplice ma dal valore speciale, reso possibile da un doppio consenso della ragazza, oggi quindicenne e sempre più attenta alla propria privacy. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Leonardo Pieraccioni, il selfie con Martina diventa un "evento storico"

Leonardo Pieraccioni ha sorpreso i suoi follower con una fotografia insieme alla figlia Martina, nata dalla relazione con l’attrice Laura Torrisi. Lo scatto, realizzato a Candalla, nota località di Camaiore (in provincia di Lucca), è stato condiviso dal regista con una didascalia ironica che racconta meglio di qualsiasi altra cosa quanto sia stata particolare l’occasione. «Martina ci facciamo un selfie?», ha chiesto Pieraccioni. La risposta è stata sì. Poi la seconda domanda, ancora più delicata: «E lo posso mettere su Instagram?». Anche in questo caso, un sì. Una piccola conquista per il padre, che ha definito l’accaduto un «doppio miracolo». Il post ha immediatamente raccolto commenti e reazioni affettuose da parte di amici e colleghi del mondo dello spettacolo. Carlo Conti lo ha definito un «Evento storico!», mentre Francesca Fialdini ha scherzato sulla crescita della ragazza: «Maremma ma che le dai da mangiare? È diventata grande in un sorso!». Un momento familiare apparentemente ordinario che, proprio per la sua rarità, ha assunto un significato speciale.

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Chi è Martina, la figlia di Pieraccioni e Laura Torrisi

Martina ha 15 anni e compirà 16 anni a dicembre. È la figlia di Leonardo Pieraccioni e Laura Torrisi, coppia che ha avuto una relazione tra il 2007 e il 2014. Cresciuta sotto l’attenzione inevitabile riservata ai suoi genitori, tuttavia, negli ultimi anni ha scelto di mantenere un profilo estremamente riservato. La sua volontà di non apparire sui social è stata rispettata sia dal padre sia dalla madre, che hanno progressivamente smesso di pubblicare fotografie che la ritraessero. Le ultime immagini pubbliche facilmente ricordabili risalgono al 2024, quando Torrisi aveva condiviso alcuni momenti di un viaggio a Barcellona con la figlia. Proprio per questo il nuovo selfie rappresenta un’eccezione significativa: Martina non solo ha accettato di posare con il padre, ma gli ha anche dato il permesso di rendere pubblica la fotografia. Rispetto alle immagini di quando era bambina, il cambiamento è evidente. Pieraccioni, del resto, ha continuato negli anni a raccontare con affetto e ironia il loro rapporto, trasformando spesso le battute della figlia in piccoli momenti di comicità.

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