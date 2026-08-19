Leonardo Pieraccioni, la rara foto con la figlia Martina: “Un doppio miracolo”. Francesca Fialdini e Carlo Conti a bocca aperta
L’attore e regista fiorentino ha condiviso uno scatto insieme alla figlia nata dalla relazione con Laura Torrisi: un’occasione speciale e significativa
Dopo anni lontana dai social dei genitori, la figlia di Leonardo Pieraccioni torna eccezionalmente a mostrarsi su Instagram accanto al papà. Un selfie semplice ma dal valore speciale, reso possibile da un doppio consenso della ragazza, oggi quindicenne e sempre più attenta alla propria privacy. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.
Leonardo Pieraccioni, il selfie con Martina diventa un "evento storico"
Leonardo Pieraccioni ha sorpreso i suoi follower con una fotografia insieme alla figlia Martina, nata dalla relazione con l’attrice Laura Torrisi. Lo scatto, realizzato a Candalla, nota località di Camaiore (in provincia di Lucca), è stato condiviso dal regista con una didascalia ironica che racconta meglio di qualsiasi altra cosa quanto sia stata particolare l’occasione. «Martina ci facciamo un selfie?», ha chiesto Pieraccioni. La risposta è stata sì. Poi la seconda domanda, ancora più delicata: «E lo posso mettere su Instagram?». Anche in questo caso, un sì. Una piccola conquista per il padre, che ha definito l’accaduto un «doppio miracolo». Il post ha immediatamente raccolto commenti e reazioni affettuose da parte di amici e colleghi del mondo dello spettacolo. Carlo Conti lo ha definito un «Evento storico!», mentre Francesca Fialdini ha scherzato sulla crescita della ragazza: «Maremma ma che le dai da mangiare? È diventata grande in un sorso!». Un momento familiare apparentemente ordinario che, proprio per la sua rarità, ha assunto un significato speciale.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Chi è Martina, la figlia di Pieraccioni e Laura Torrisi
Martina ha 15 anni e compirà 16 anni a dicembre. È la figlia di Leonardo Pieraccioni e Laura Torrisi, coppia che ha avuto una relazione tra il 2007 e il 2014. Cresciuta sotto l’attenzione inevitabile riservata ai suoi genitori, tuttavia, negli ultimi anni ha scelto di mantenere un profilo estremamente riservato. La sua volontà di non apparire sui social è stata rispettata sia dal padre sia dalla madre, che hanno progressivamente smesso di pubblicare fotografie che la ritraessero. Le ultime immagini pubbliche facilmente ricordabili risalgono al 2024, quando Torrisi aveva condiviso alcuni momenti di un viaggio a Barcellona con la figlia. Proprio per questo il nuovo selfie rappresenta un’eccezione significativa: Martina non solo ha accettato di posare con il padre, ma gli ha anche dato il permesso di rendere pubblica la fotografia. Rispetto alle immagini di quando era bambina, il cambiamento è evidente. Pieraccioni, del resto, ha continuato negli anni a raccontare con affetto e ironia il loro rapporto, trasformando spesso le battute della figlia in piccoli momenti di comicità.
Potrebbe interessarti anche
Leonardo Pieraccioni 'soffia' Herbert Ballerina a De Martino per Un Weekend Artificiale: l'assurdo esperimento
Il comico, attore e regista italiano è il protagonista del nuovo film che porta l'in...
I Laureati di Leonardo Pieraccioni in tv, un titolo che non arrivava mai: lo sconforto di Vittorio Cecchi Gori prima del colpo di genio
Il cult di Leonardo Pieraccioni ha compiuto 30 anni nel 2025 ma non smette di genera...
Il lungo addio a Francesco Guccini: come cambia la programmazione in tv e streaming su Rai3, RaiPlay e Cine34 per omaggiare il Maestro
Cambiano i palinsesti per onorare Francesco Guccini, scomparso a 86 anni nella sua P...
Addio Francesco Guccini: 4 film indimenticabili (e non solo) in cui ha recitato e come vederli gratis
Non solo cantante: Guccini è stato anche attore e ha recitato in film indimenticabil...
Gigi Proietti, stasera in TV il suo vero capolavoro: il ruolo (soffiato a Ugo Tognazzi) che l’ha reso leggenda
Dall’imperdibile Il Padrino su Rete 4 all'iconico Febbre da cavallo su La7: ecco tut...
Stasera in tv (9 agosto), Alberto Angela riaccende Noos ma rischia grosso: cosa succede
Cosa vedere stasera in tv? Il programma Noos, la commedia cult Febbre da cavallo su ...
Stasera in tv: tra Mondiali e cinema, ci sono le 'Storie al bivio' di Monica Setta
Cosa vedere oggi in prima serata: il dramma turco Mio figlio su Canale 5, Al Pacino ...
I film in onda in TV stasera, 19 luglio 2026: dall'estate di Cristiano Caccamo al romanticismo di Leonardo Pieraccioni
Una serata ricchissima tra il romance di Vi presento Joe Black su Rete 4, il kolossa...