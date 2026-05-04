Leonardo Maria Del Vecchio inarrestabile: adesso 'vuole' Cannes e la Palma d'Oro. Il cinema italiano ha finalmente il suo asso nella manica
L'erede dell'impero Luxottica è pronto a sbarcare sulla Croisette con Paper Tiger, film co-prodotto dalla sua Vice Pictures. Tra gli attori Adam Driver e Scarlett Johansson.
Leonardo Maria Del Vecchio non si ferma. L’erede dell’impero Luxottica, al centro del dibattito pubblico da quell’infelice (per alcuni) ospitata a Otto e Mezzo, è tornato alla riscossa con una nuova ambiziosissima impresa. Con la sua casa di produzione Vice Pictures è infatti tra i produttori del film "Paper Tiger", pronto a prendersi il Festival di Cannes 2026 grazie alla forza di tre attori hollywoodiani di grido: Adam Driver, Scarlett Johansson e Miles Teller. Il tutto, mentre Del Vecchio si gode il nuovo ruolo da icona mediatica e social, tra imitazioni esilaranti (si veda il Pantani di Che Tempo Che Fa) e canzonature più o meno crudeli. Ecco i dettagli.
Leonardo Del Vecchio, il boom ‘grazie’ a Gruber e i prossimi progetti
Per qualcun altro, forse, l’intervista a Otto e Mezzo di Lilli Gruber rischiava di trasformarsi in un clamoroso autogol. Ma Leonardo Maria Del Vecchio, 31enne miliardario con velleità da editore, ha in qualche modo saputo navigare l’inconveniente. Così da mesi l’erede di Luxottica è un personaggio da prima pagina. Il giovane rampollo che tenta di costruirsi una narrazione propria, con apparizioni tv e mosse azzardate in campo imprenditoriale. L’ultima, in ordine di tempo, lo ha portato a rilevare il 30% del Il Giornale, quotidiano decisamente conservatore, dopo aver inseguito invano un ingresso nella galassia de La Repubblica.
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È finito anche al centro di vicende complesse, come il ‘caso Equalize’, dove il suo nome era emerso tra le carte e si parlava di un possibile spionaggio nei confronti dei fratelli e dell’ex compagna. Lui ha negato e dimostrato piena fiducia nella magistratura. Ma tant’è, Del Vecchio sembra destinato a fare notizia, per meriti o sfortune che siano. E non stupisce allora che il suo profilo sbuchi di nuovo, adesso, in un’impresa ancora diversa. Cioè la corsa di una pellicola americana al premio più ambito nel prossimo Festival di Cannes.
Cannes nel ‘mirino’ di Del Vecchio con Paper Tiger
Vice Pictures, la società di produzione di Leonardo, è infatti tra i produttori di "Paper Tiger", il nuovo film di James Gray in concorso ufficiale al 79° Festival di Cannes. La notizia è arrivata il 22 aprile 2026, quando il film è stato inserito come ultima aggiunta (dopo un’esclusione iniziale) alla selezione ufficiale della Croisette, in programma dal 12 al 23 maggio. Paper Tiger è un thriller politico sofisticato, scritto e diretto da James Gray, con un cast di livello stratosferico che comprende Adam Driver, Scarlett Johansson e Miles Teller.
Prodotto insieme a Leone Film Group, di cui Del Vecchio è socio, il film punta dritto al premio più ambito del concorso. E l’erede di Luxottica non nasconde la sua soddisfazione. "In meno di due anni dalla sua fondazione, Vice Pictures si è già affermata come un player di primo piano nel panorama cinematografico", ha commentato il produttore. "La selezione a Cannes rappresenta un passo fondamentale per rafforzare la nostra espansione a livello internazionale e testimonia la solidità della nostra visione, orientata alla qualità. Il nostro obiettivo è consolidare il posizionamento della società come punto di riferimento del cinema italiano sui mercati globali, valorizzando progetti di ampio respiro internazionale e collaborazioni strategiche di alto profilo".
La lotta per la Palma d’Oro sarà come ogni anno spietata. Ma intanto Leonardo Maria Del Vecchio ha dimostrato di volere (e sapere) partecipare al gioco ai suoi più alti livelli. E già questa è una dichiarazione d’intenti.
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