Non solo Cannes 2026, Leonardo Maria Del Vecchio punta sempre più in alto al cinema: il film sul capolavoro cult di Sergio Leone
La pellicola racconterà la nascita di C'era una volta in America, con Robert De Niro, James Woods e Jennifer Connelly.
La storia di C’era una volta in America, diventa un film per la produzione di Leonardo Maria Del Vecchio. La lavorazione del capolavoro cult di Sergio Leone, tumultuosa e piena di veri e propri colpi di scena, verrà raccontata in un ambizioso lungometraggio prodotto da Leone Film Group. La pellicola mostrerà i retroscena della complessa realizzazione di uno dei film più rappresentativi della storia del cinema e l’ossessione del suo autore, che ha impiegato oltre un decennio per essere portata a termine.
Leonardo Maria Del Vecchio racconterà la storia dietro a C’era una volta in America di Sergio Leone
È fondamentalmente la storia di un uomo che insegue un sogno per tutta la vita", ha dichiarato a Variety Raffaella Leone, figlia del grande Sergio. O, per lo meno, di un uomo che ha impiegato 15 anni per realizzare un film e non ha fatto altro finché non ci è riuscito. Ed è raccontata con l’ironia tipica di mio padre", ha continuato.
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A dirigere la storia delle origini del progetto saranno i registi Giuseppe Stasi e Giancarlo Fontana, il duo che ha firmato la serie trasmessa in streaming su Prime Video The Bad Guy, interpretata da Luigi Lo Cascio. I due stanno scrivendo il film insieme alla sceneggiatrice Ludovica Rampoldi. A produrlo sarà Raffaella Leone, co-CEO di Leone Film Group e figlia del grande Sergio, insieme a Leonardo Maria Del Vecchio, responsabile della strategia di EssilorLuxottica e presidente di Ray-Ban. Del Vecchio, che detiene il 19% del gruppo Leone, è impegnato in questo momento a Cannes come parte della delegazione di Paper Tiger, film diretto da James Gray che verrà presentato al Festival nei prossimi giorni.
Cosa vedremo nel film sullo sviluppo di C’era una volta in America
Il film venne presentato proprio a Cannes, in concorso, nel 1984. Un epico gangster movie che abbraccia 40 anni della vita del criminale David "Noodles" Aaronson, raccontando il passaggio suo e dei suoi compari dai quartieri bassi di Manhattan all’ambiente della malavita organizzata nella New York del proibizionismo e del post-proibizionismo.
Come riportato da Variety, "il film si snoderà attraverso diverse epoche, con flashback sull’infanzia di Sergio Leone. Sarà ambientato a Roma, New York, Los Angeles, Parigi e Cannes, città dove Leone incontrò per la prima volta Arnon Milchan, produttore di C’era una volta in America, e dove il kolossal fu presentato in anteprima ricevendo recensioni contrastanti".
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