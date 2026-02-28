Leonardo DiCaprio costretto a sopravvivere nella natura selvaggia in questo film che gli ha regalato il primo Oscar Il film che ha dato l'Oscar a Leonardo DiCaprio, Revenant - Redivivo, di nuovo nei cinema per un evento celebrativo

A dieci anni dall’uscita, Revenant – Redivivo torna nelle sale italiane dal 2 al 4 marzo per un evento speciale che celebra uno dei film più premiati e discussi dell’ultimo decennio. La riedizione coinvolgerà anche Regno Unito, Francia, Germania, Spagna, Australia, Nuova Zelanda e Messico, riportando al cinema il kolossal targato 20th Century Studios e New Regency che nel 2015 conquistò pubblico e Academy.

Il trionfo di Leonardo DiCaprio

Diretto da Alejandro G. Iñárritu e interpretato da Leonardo DiCaprio e Tom Hardy, il film incassò oltre 532 milioni di dollari nel mondo e vinse tre Premi Oscar: miglior attore protagonista (DiCaprio), miglior regia (Iñárritu) e miglior fotografia (Emmanuel Lubezki). Tratto dalla sceneggiatura di Mark L. Smith e dello stesso Iñárritu, basata in parte sul romanzo di Michael Punke, il film racconta la storia – ispirata a fatti realmente accaduti – del pioniere Hugh Glass, dato per morto dopo un’aggressione e costretto a sopravvivere nella natura selvaggia per vendicare il figlio ucciso.

Per Leonardo DiCaprio, Revenant rappresentò il punto d’arrivo di un lungo percorso verso l’Oscar. L’attore era già stato candidato come miglior attore protagonista per The Aviator (2005), Blood Diamond (2007) e The Wolf of Wall Street (2014), oltre a una candidatura come non protagonista per What’s Eating Gilbert Grape (1994). La vittoria nel 2016, dopo anni di nomination senza premio, fu accolta come il coronamento di una carriera costruita su ruoli intensi e collaborazioni con registi di primo piano.

Una carriera in costante crescita

Dopo l’Oscar, DiCaprio ha consolidato ulteriormente la sua posizione nell’industria cinematografica. Nel 2019 ha recitato in Once Upon a Time in Hollywood di Quentin Tarantino, ottenendo un’ulteriore candidatura all’Oscar come miglior attore protagonista. Nel 2021 è stato tra i protagonisti di Don’t Look Up, film candidato come miglior film, e nel 2023 ha guidato il cast di Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese, presentato in concorso a Cannes e candidato a diversi premi internazionali. Parallelamente, l’attore ha continuato la sua attività come produttore attraverso la sua casa di produzione Appian Way.

Il ritorno in sala di Revenant arriva inoltre mentre DiCaprio è nuovamente sotto i riflettori per Una battaglia dopo l’altra, che gli è valso un’altra candidatura come miglior attore. Un nuovo capitolo in una carriera che, a partire dalla consacrazione del 2016, ha mantenuto una linea coerente fatta di progetti ambiziosi e collaborazioni con autori di primo piano.

La riedizione di Revenant offre così l’occasione per riscoprire il film che ha segnato uno spartiacque nella filmografia di DiCaprio e nella sua storia personale con l’Academy, riportando sul grande schermo un’opera che ha lasciato un segno sia dal punto di vista tecnico sia interpretativo.

