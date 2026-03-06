Leonardo DiCaprio irriconoscibile: l'incredibile trasformazione dell'attore per Martin Scorsese
Leonardo DiCaprio si trasforma per il nuovo di Scorsese: l'attore è stato paparazzato sul set del nuovo film ingrassato e con i baffi
Il leggendario Martin Scorsese è tornato dietro la macchina da presa per il suo nuovo progetto targato Apple Films, What Happens at Night, e ovviamente al suo fianco ritroviamo Leonardo DiCaprio. Le riprese sono ufficialmente iniziate a fine febbraio nella Repubblica Ceca, e le prime foto trapelate dal set (diffuse da Blesk) mostrano un DiCaprio irriconoscibile, con un look del tutto trasformato.
Leonardo DiCaprio stravolge il suo look per Martin Scorsese e il nuovo film con Jennifer Lawrence
Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence sono i protagonisti del film e anche dei primi scatti trapelati dal set che li mostrano in azione tra le strade di Praga. In queste foto, DiCaprio sfoggia folti baffi, insieme a quella che potrebbe essere una pancia finta per un aspetto notevolmente diverso per l’attore.
Se il film seguirà fedelmente il romanzo originale di Peter Cameron, la storia si svolgerà in una città europea isolata e innevata. Nella narrazione, una coppia americana viaggia all’estero nella speranza di adottare un bambino e alloggiano in un un enigmatico hotel pieno di ospiti insoliti, tra cui un cantante, un mercante e un guaritore. Mentre la coppia attende notizie sull’adozione la realtà inizia gradualmente a sgretolarsi.
Un nuovo successo per il duo Scorsese-DiCaprio?
Oltre alla coppia protagonista, il cast del nuovo film di Scorsese vede attori del calibro di Mads Mikkelsen, Patricia Clarkson, Jared Harris. Il film è la seconda collaborazione tra DiCaprio e Jennifer Lawrence dopo il successo della satira Netflix del 2021, Don’t Look Up.
Per la Lawrence si tratta della prima volta in un film del maestro italo-americano, mentre per DiCaprio rappresenta il settimo capitolo di una delle collaborazioni più durature del cinema moderno iniziata nel 2002 con Gangs of New York e andata avanti con film candidati all’Oscar in più occasioni. Motivo per il quale l’attesa è altissima per questo nuovo film,.
