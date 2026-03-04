Leonardo Del Vecchio, chi è la nuova fidanzata Kornelia Ski (bellissima): l'amore arriva dopo le polemiche L'erede dell'impero Luxottica è stato paparazzato da un noto settimanale in compagnia di un modella americana di origini polacche. In passato era stato legato a Sara Soldati.

Leonardo Maria Del Vecchio è uno dei personaggi più chiacchierati delle ultime settimane. Dopo la discussa intervista a Otto e Mezzo, e l’imitazione iconica di Ubaldo Pantani a Che Tempo Che Fa, il giovane erede dell’impero Luxottica è finito sulla bocca di mezza Italia. E con le luci della ribalta si è accesa su di lui anche l’attenzione dei rotocalchi di gossip. Che di recente, tra l’altro, lo hanno pizzicato in compagnia della nuova (presunta) fidanzata Kornelia Ski, modella americana di origini polacche. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Leonardo Del Vecchio, chi è la fidanzata modella Kornelia Ski

L’incontro tra Leonardo Maria Del Vecchio e Kornelia Ski è stato documentato con dovizia di particolari dal settimanale Chi, durante la Milano Fashion Week. I due, sopresi a baciarsi con passione dal magazine, hanno partecipato insieme alla sfilata di Dolce & Gabbana, uno degli appuntamenti più glamour della settimana della moda milanese. Dopo la sfilata, la coppia si è poi spostata a pranzo da Vesta Fiori Chiari, locale chic di proprietà dello stesso Del Vecchio. E le immagini della coppia hanno fatto in poco tempo il giro del web.

Tra i commenti più affilati, come ha ricordato Dagospia, qualcuno ha ipotizzato che Leonardo abbia conquistato la modella "facendole vedere la sua intervista a Otto e Mezzo", un riferimento fin troppo esplicito alle polemiche che quella comparsata televisiva aveva generato. Ma il chiacchiericcio social non sembra aver scosso l’erede di Luxottica, che resta persona molto riservata e generalmente schiva.

Solo una settimana fa, prima di essere fotografato con Kornelia, Leonardo era stato avvistato con la figlia Bianca, avuta dall’ex Sara Soldati, mentre usciva dalla sede della sua holding Lmdv Capital per accompagnare la piccola a una visita di controllo insieme alla madre. Un’immagine di normalità familiare che contrasta con quella del giovane rampollo sempre al centro dell’attenzione dei media. E conferma il ritratto di un uomo lontano, almeno finora, dalle luci della ribalta.

Chi è Kornelia Ski

Kornelia Ski, nata il 5 febbraio 2004, è una modella americana di origini polacche. Si è trasferita negli Stati Uniti ancora giovanissima, e in alcune interviste ha raccontato di aver subito episodi di bullismo a scuola legati alle sue origini e al cambiamento di Paese. Prima di finire sulle passerelle e sui feed di mezzo mondo, Kornelia giocava a pallavolo nella squadra scolastica, mentre oggi è rappresentata dalla sede newyorkese della Ford Models, una delle agenzie di riferimento nel panorama del modeling internazionale.

La sua notorietà è cresciuta principalmente su TikTok, dove ha superato 1,2 milioni di follower con contenuti che spaziano dal lip-sync al lifestyle fino alla moda. Ma sulla vita sentimentale ha sempre mantenuto un profilo basso: l’unica relazione nota, prima del flirt presunto con Del Vecchio, risale al 2020, quando aveva partecipato con un ragazzo di nome Michal Wilk a un cosplay di Halloween ispirato a Bonnie e Clyde. Da allora, nessun’altra frequentazione è mai stata resa pubblica. Almeno fino ad oggi.

