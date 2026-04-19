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Leo Gassman vince Canzonissima, i complimenti di Vasco Rossi

Leo Gassman protagonista a Canzonissima vince interpretando "Un senso", per lui sono arrivati anche i complimenti di Vasco Rossi.

Thomas Cardinali

Thomas Cardinali

Giornalista

Giornalista e laureato in Lettere, è appassionato di cinema, spettacolo, calcio e sport.

Leo Gassman
IPA

La quinta puntata di Canzonissima incorona Leo Gassman, che conquista il primo posto con una intensa interpretazione di "Un senso", uno dei brani più iconici di Vasco Rossi. Il successo del giovane artista arriva al termine di una serata seguita e combattuta su Rai 1, condotta da Milly Carlucci, che ancora una volta ha messo al centro la musica e le reinterpretazioni dei grandi classici della canzone italiana con gli artisti che si sono esibiti con "la canzone che avrei voluto scrivere".

Il brano vincitore, tratto dall’album "Buoni o cattivi", porta la firma dello stesso Vasco Rossi insieme a Saverio Grandi e Gaetano Curreri, e rappresenta uno dei pezzi più profondi del repertorio del rocker di Zocca. Non era quindi una sfida semplice per Gassman, chiamato a misurarsi con un testo carico di significato e con un immaginario musicale molto riconoscibile. Eppure, la sua esibizione ha convinto pubblico e giuria, grazie a un’interpretazione sentita, capace di restituire emozione senza cadere nell’imitazione.

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Leo Gassman vince Canzonissima, i complimenti di Vasco Rossi

A certificare il valore della performance è arrivato anche il riconoscimento più prestigioso: quello dello stesso Vasco Rossi, che sui social ha voluto omaggiare il giovane cantante con parole di grande stima. "Kom-plimentissimi Leo @leogass.official per la tua interpretazione e per il tuo senso che trovi in questa canzone… ‘A volte è complesso trovarne uno … al motivo per il quale siamo qui… Ma ogni giorno è un’ottima occasione per avere la propria rivincita al di là di quello che è il tuo sogno, il tuo obiettivo nella vita’. ‘Domani un altro giorno arriverà…’ Kom-plimenti anche per aver vinto la puntata di ieri di Canzonissima!".

Un messaggio che non solo celebra la vittoria, ma sottolinea anche la profondità del percorso artistico intrapreso da Gassman, sempre più a suo agio nel confrontarsi con repertori importanti. Il riferimento al "senso" della canzone, evidenziato dallo stesso Vasco, diventa così la chiave di lettura di una performance che ha saputo andare oltre la tecnica, puntando su autenticità e interpretazione.

Non solo musica ma anche tv per Leo Gassman

Per Leo Gassman si tratta di un momento particolarmente significativo della sua carriera, che negli ultimi anni lo ha visto consolidarsi nel panorama musicale italiano. Dopo aver trionfato tra le nuove proposte di Sanremo l’artista è tornato al Festival festival con il brano "Naturale", confermando la volontà di proseguire un percorso coerente e personale. Per lui anche ormai un’avviata carriera come attore che lo ha visto esordire ne film su Franco Califano e poi arrivare nuovamente sul piccolo schermo con la fiction "L’invisibile" dedicata alla cattura di Matteo Messina Denaro. Una doppia carriera che intende portare avanti con determinazione.

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