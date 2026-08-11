Lele Adani non ci sta, niente Ballando con le Stelle: perché ha detto no a Rai e Milly Carlucci (per quattro volte) Il commentatore (divisivo) dei Mondiali di calcio 2026 si sarebbe negato ai corteggiamenti del dance show di Rai 1. Al suo posto arriverà un ex attaccante molto noto. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Commentatore chiacchieratissimo degli ultimi Mondiali, Lele Adani avrebbe rifiutato, per il quarto anno consecutivo, un posto sulla pista di Ballando con le Stelle. A rivelarlo è stato Gabriele Parpiglia su Quotidiano Nazionale Magazine, spiegando i motivi (c’entra la passione per il calcio) che avrebbero spinto l’ex difensore a fermare qualsiasi trattativa ancora prima che si intavolassero discussioni di carattere economico. Al suo posto, in quella che viene definita ‘quota calcio’ di Ballando, dovrebbe arrivare l’ex punta Alessandro Matri. Molto noto ma non certo esplosivo (né potenzialmente divisivo) come Adani. Ecco tutti i particolari.

Ballando con le Stelle, il ‘no’ di Lele Adani al corteggiamento di Milly Carlucci

Ha suscitato fervidi malumori, e non pochi, la sua telecronaca enfatica dei Mondiali 2026. Specialmente quando in campo scendeva Messi e Adani si trasformava in profeta, per così dire, del ‘futbol’ alla sudamericana. Eppure al di là delle polemiche, resta il peso di una figura televisivamente importante, mai passata inosservata. Per questo Lele Adani poteva essere il colpaccio della prossima edizione di Ballando con le Stelle, dove spettacolo e battibecco sono di casa, e dove (stando alle recenti indiscrezioni) Milly Carlucci avrebbe accolto a braccia più che aperte il commentatore. Sarebbe stato il contraltare perfetto alla già annunciata Aurora Ramazzotti. Eppure.

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Le rivelazioni di Gabriele Parpiglia su Quotidiano Nazionale Magazine parlano chiaro: Adani avrebbe rifiutato in partenza l’approdo su Rai 1 come ballerino. Milly lo voleva a tutti i costi, si dice, e il corteggiamento era partito già mesi prima dei fantomatici Mondiali americani. Lele però si sarebbe negato ancora prima di qualsiasi discorso economico. Un rifiuto categorico, che secondo Parpiglia sarebbe il quarto in quattro anni rifilato alla povera Milly.

Le ragioni, aggiunge l’autore dell’indiscrezione, sarebbero di cuore e professionali. Per Adani al momento il focus resta il calcio. Raccontato alla sua maniera, spesso sopra le righe e con tanta passione. Tempo per avventure alternative in tv ce ne sarà, magari in futuro. Ma non è adesso.

La scelta di Matri al posto di Adani a Ballando con le Stelle

Al posto di Lele Adani, in quota ‘calcio’, Ballando avrebbe quindi virato su un ex attaccante, nonché marito della showgirl Federica Nargi: Alessandro Matri. Sempre Parpiglia assicura che l’atleta farà parte della squadra di concorrenti nella prossima edizione. Anche se il suo è un profilo più pacato, che certamente non scatenerà dibattiti in studio né ‘hype’ social tra gli haters. Un’occasione persa, per chi crede nella tv urlata. Per tutti gli altri, invece, potrebbe rivelarsi alla fine una bellissima sorpresa.

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