Legends, l’incredibile storia vera dietro la nuova serie Netflix: “Una parola sbagliata e sei morto”. Cosa vedremo Ecco una storia che per decenni è rimasta sepolta negli archivi del governo britannico e che presto approderà sul piccolo schermo per raccontare la verità.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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Il colosso dello streaming Netflix ha già attinto molte volte a storie vere per la creazione di serie televisive e pellicole in grado di riportare all’attenzione del pubblico fatti accaduti nel passato e finiti nel dimenticatoio. Anche questa volta, perciò, non sarà da meno. Il 7 maggio 2026 debutta sulla piattaforma una miniserie in 6 episodi intitolata Legends, che racconterà un capitolo poco noto ma fondamentale della storia criminale britannica: persone normalissime a cui da un momento all’altro è cambiata la vita. Ecco tutti i dettagli.

Legends, la storia vera dell’operazione "Undercover" anni ’90

Per capire come tutto ebbe inizio, bisogna tornare indietro nel tempo. All’inizio degli anni ’90, Her Majesty’s Customs and Excise (l’agenzia doganale britannica) stava perdendo la lotta contro il traffico internazionale di droga che al tempo inondava il Regno Unito. Le vecchie rotte dei contrabbandieri solitari erano state soppiantate da qualcosa di molto più oscuro e pericoloso. Una serie di rapporti interni aveva addirittura definito questo nucleo ristretto di criminali incalliti come "Gli Intoccabili". Non riuscendo a fermare i trafficanti ai confini, l’agenzia decise di infiltrarsi direttamente nelle organizzazioni criminali più pericolose.

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La parte più straordinaria della storia è che gli infiltrati non erano agenti segreti addestrati, ma impiegati doganali "normali": uomini e donne scelti per la loro capacità di passare inosservati. Questi impiegati venivano sottoposti a un addestramento di base e poi inviati nel mondo sotterraneo criminale con nuove identità costruite ad hoc. Queste identità false erano chiamate, appunto, "Legends". Guy Stanton, nome inventato durante l’operazione, fu uno dei primi reclutati in un’unità supersegreta chiamata Beta Projects.

Durante la sua missione, Stanton conobbe i principali protagonisti della criminalità organizzata internazionale: dai signori della guerra asiatici ai baroni dell’eroina turchi, fino alle gang britanniche della cannabis e ai cartelli della cocaina colombiani. E in tutto questo, visse per moltissimi anni una doppia vita, rischiando ogni giorno che una sola parola di troppo potesse far saltare la sua copertura portandolo alla morte certa.

Legends, cosa vedremo nella serie Netflix

Dal 7 maggio 2026, Netflix porterà sul piccolo schermo questa incredibile storia vera attraverso la serie Legends, basata su ricerche approfondite e interviste condotte proprio dal regista Neil Forsyth con le persone realmente coinvolte in queste operazioni segrete. Uno dei personaggi centrali della serie sarà proprio Guy (Tom Burke), un agente doganale che lavora a fianco della moglie Sophie (Charlotte Ritchie). Felicemente sposato e con una figlia a casa, Guy è però alla ricerca di qualcosa di più: un modo per avanzare nella carriera, una sfida, una versione di sé stesso ancora inespressa. Oltre a loro troveremo il personaggio di Don (Steve Coogan) che guiderà le operazioni avvertendo i potenziali reclutati dei pericoli che correranno.

Ad alzare ulteriormente le aspettative è arrivato in queste ore anche il trailer ufficiale della serie, che subito mostra una Gran Bretagna cupa e industriale, quella dei primi anni Novanta immersa nella recessione. Ma, la cosa che rimane davvero impressa, è la frase pronunciata da Don: "La tua leggenda deve essere parte di te. Una parola sbagliata, una decisione sbagliata, e sei fottuto". E questo, dice tutto.

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