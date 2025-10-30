Legenden - L'Infiltrata, il finale della nuova serie TV Netflix vi lascerà sbalorditi
Su Netflix è disponibile una nuova serie tv il cui finale ha scosso milioni di utenti: un epilogo carico di tensione e ambiguità che inquieta e fa riflettere.
Una nuova serie tv disponibile su Netflix sta facendo molto discutere, non per polemiche o altro, ma per il modo in cui è finita. Un finale che, a detta di molti, ha lasciato un profondo senso di inquietudine in tutti coloro che l’hanno guardata. A quanto pare, a lasciare perplessi è stata la non chiarezza sul destino della sua protagonista. Ed ecco che corriamo subito in vostro aiuto: in questo articolo vi forniremo la spiegazione del finale così che possiate rifletterci sopra e maturare una vostra personale opinione.
Legenden – L’Infiltrata, come finisce la serie Netflix: spiegazione del finale
Prima di spiegarvi come si è conclusa la nuova serie Legenden – L’Infiltrata, è giusto dirvi che questo paragrafo potrebbe contenere SPOILER, quindi, ATTENZIONE! Il finale della serie ha lasciato un profondo senso di inquietudine. Dopo un’infiltrazione rischiosa nel mondo criminale di Miran, Tea, giovane recluta del PET, completa la missione, ma a un costo personale altissimo. Disobbedendo agli ordini per salvare Ashley e sua figlia Sofia, rivela la sua identità di infiltrata e convince Ashley a collaborare. Miran viene arrestato, ma il PET ha messo a rischio innocenti pur di ottenere il risultato. Al termine, Tea rifiuta un lavoro fisso offerto dall’agenzia, ormai disillusa e segnata. Tuttavia, mentre lascia Copenaghen con il collega Yasin, la loro auto viene assaltata e Tea viene ferita gravemente, lasciando il suo destino incerto. L’epilogo mostra Ashley che scopre un deposito segreto di Miran pieno di denaro, droga e documenti compromettenti, senza denunciarlo o distruggerlo: la corruzione continua e, a quanto pare, ad occuparsene sarà qualcun altro.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Legenden – L’Infiltrata, il cast della serie e dove vederla in streaming
Qualche giorno fa, il 27 ottobre 2025, su Netflix è uscita Legenden – L’Infiltrata, una serie scandinava diretta da Samanou Acheche Sahlstrøm e Kasper Barfoed, che racconta una rete criminale difficile da smantellare e il senso di smarrimento di chi decide di combatterla dall’interno. Tea (Clara Dessau), cadetta con un passato difficile, riceve l’opportunità di infiltrarsi come finta gioielliera in un’organizzazione criminale controllata dai servizi segreti danesi. Guidata da Folk (Nicolas Bro), veterano della PET, deve avvicinare Ashley, la compagna del boss Miran, per ottenere informazioni e far crollare l’impero criminale dall’interno. Ma più si immerge in quel mondo, più i confini tra il suo ruolo e la propria identità diventano sfumati.
Nel cast troviamo: Clara Dessau, Maria Cordsen, Afshin Firouzi, Nicolas Bro, Soheil Bavi, Arian Kashef, Lara Ly Melic Skovgaard, Annika Witt, Josephine Abeba e Dan Boie Kratfeldt. Se non avete ancora avuto modo di vedere la serie e desiderate farlo, la trovate in streaming sulla piattaforma Netflix.
Guida TV
-
01 Novembre 2025
The Hunting PartyRai Movie
-
03 Novembre 2025
The Hunting PartyRai Movie
-
05 Novembre 2025
The Hunting PartyRai Movie
Potrebbe interessarti anche
Emily in Paris 5, colpo di fulmine sotto il Colosseo: il trailer della serie Netflix è un inno alla dolce vita
Nel trailer di Emily in Paris 5, nuova stagione della serie, la Ville Lumière lascia...
Il Mostro, il finale della serie Netflix svela indizi segreti: fan pronti per una possibile seconda stagione
L'agghiacciante serie sul Mostro di Firenze chiude con un finale aperto che svela nu...
Su Netflix, il film con Teresa Saponangelo vi terrà con il fiato sospeso
Su Netflix c'è un thriller italiano che non vi deluderà: Teresa Saponangelo protagon...
Ed Gein più folle che mai nel finale della serie Netflix: riscritta la storia del killer più temuto al mondo
Tra ospedali psichiatrici, visite inquietanti e omicidi efferati, il finale della se...
Tutti Tranne Te su Netflix: il finale fa impazzire i fan e supera un film italiano acclamato dagli utenti
Dal caos del matrimonio alla rivelazione finale, il film Netflix Tutti Tranne Te mos...
Il Mostro di Firenze travolto dalle critiche: le recensioni della serie Netflix
La serie Netflix diretta da Stefano Sollima sta riscuotendo enorme successo di pubbl...
Netflix compie 10 anni, è cambiata la piattaforma e siamo cambiati noi: cosa succede
Dall'arrivo in Italia del Colosso dello streaming, le abitudini televisive degli spe...
5 serie TV su Netflix per fare un tuffo nel passato: i grandi cult da vedere
Ecco 5 serie TV disponibili in streaming su Netflix per rivivere i primi anni 2000: ...