Legenden - L'Infiltrata, il finale della nuova serie TV Netflix vi lascerà sbalorditi

Una nuova serie tv disponibile su Netflix sta facendo molto discutere, non per polemiche o altro, ma per il modo in cui è finita. Un finale che, a detta di molti, ha lasciato un profondo senso di inquietudine in tutti coloro che l’hanno guardata. A quanto pare, a lasciare perplessi è stata la non chiarezza sul destino della sua protagonista. Ed ecco che corriamo subito in vostro aiuto: in questo articolo vi forniremo la spiegazione del finale così che possiate rifletterci sopra e maturare una vostra personale opinione.

Legenden – L’Infiltrata, come finisce la serie Netflix: spiegazione del finale

Prima di spiegarvi come si è conclusa la nuova serie Legenden – L’Infiltrata, è giusto dirvi che questo paragrafo potrebbe contenere SPOILER, quindi, ATTENZIONE! Il finale della serie ha lasciato un profondo senso di inquietudine. Dopo un’infiltrazione rischiosa nel mondo criminale di Miran, Tea, giovane recluta del PET, completa la missione, ma a un costo personale altissimo. Disobbedendo agli ordini per salvare Ashley e sua figlia Sofia, rivela la sua identità di infiltrata e convince Ashley a collaborare. Miran viene arrestato, ma il PET ha messo a rischio innocenti pur di ottenere il risultato. Al termine, Tea rifiuta un lavoro fisso offerto dall’agenzia, ormai disillusa e segnata. Tuttavia, mentre lascia Copenaghen con il collega Yasin, la loro auto viene assaltata e Tea viene ferita gravemente, lasciando il suo destino incerto. L’epilogo mostra Ashley che scopre un deposito segreto di Miran pieno di denaro, droga e documenti compromettenti, senza denunciarlo o distruggerlo: la corruzione continua e, a quanto pare, ad occuparsene sarà qualcun altro.

Legenden – L’Infiltrata, il cast della serie e dove vederla in streaming

Qualche giorno fa, il 27 ottobre 2025, su Netflix è uscita Legenden – L’Infiltrata, una serie scandinava diretta da Samanou Acheche Sahlstrøm e Kasper Barfoed, che racconta una rete criminale difficile da smantellare e il senso di smarrimento di chi decide di combatterla dall’interno. Tea (Clara Dessau), cadetta con un passato difficile, riceve l’opportunità di infiltrarsi come finta gioielliera in un’organizzazione criminale controllata dai servizi segreti danesi. Guidata da Folk (Nicolas Bro), veterano della PET, deve avvicinare Ashley, la compagna del boss Miran, per ottenere informazioni e far crollare l’impero criminale dall’interno. Ma più si immerge in quel mondo, più i confini tra il suo ruolo e la propria identità diventano sfumati.

Nel cast troviamo: Clara Dessau, Maria Cordsen, Afshin Firouzi, Nicolas Bro, Soheil Bavi, Arian Kashef, Lara Ly Melic Skovgaard, Annika Witt, Josephine Abeba e Dan Boie Kratfeldt. Se non avete ancora avuto modo di vedere la serie e desiderate farlo, la trovate in streaming sulla piattaforma Netflix.

