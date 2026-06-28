Lee Cronin - La Mummia, quando esce in streaming (e dove vedere) il terrificante horror che ha sconvolto i cinema di tutto il mondo Il film horror che ha spaccato il pubblico è pronto a debuttare in streaming: annunciata la data d'uscita e la piattaforma su cui sarà visibile

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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Gli amanti del genere horror saranno felici si sapere che Lee Cronin – La Mummia, il film che ha spaventato ma anche diviso il pubblico, è pronto al debutto in streaming.

Il film sarà disponibile su HBO Max da venerdì 3 luglio e passerà in TV sul canale HBO il giorno successivo, sabato 4 luglio.

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Lee Cronin – La Mummia debutta in streaming: una storia tra horror e dramma familiare

Arrivato nelle sale lo scorso 17 aprile grazie alla New Line Cinema, il film mette in mostra un cast molto interessante: i protagonisti sono Jack Reynor, Laia Costa, May Calamawy e Natalie Grace, con la partecipazione anche di Verónica Falcón. Dietro le quinte, a garantire la dose di terrore, ci sono nomi pesantissimi del genere horror come James Wan e Jason Blum in veste di produttori.

La trama unisce il soprannaturale al dramma familiare. Tutto inizia quando la figlia piccola di un giornalista svanisce nel nulla nel bel mezzo del deserto. Otto anni dopo, quando ormai ogni speranza sembrava perduta, la bambina ritorna improvvisamente a casa. Quello che doveva essere il giorno più felice per la famiglia, però, si trasforma rapidamente in un vero e proprio incubo ad occhi aperti. Qualcosa di oscuro è tornato insieme a lei.

Ottimi incassi ma critica divisa

Il film ha registrato un buon successo di pubblico, portando a casa un incasso totale globale che ha raggiunto i 90,4 milioni di dollari. C’è però da dire cha la critica si è divisa: c’è chi ha adorato l’atmosfera diabolica creata da Cronin e chi lo ha accusato di prendere troppi spunti da grandi classici del passato. Al di là di questo, resta un titolo imperdibile per gli appassionati del genere.

Resta comunque da sottolineare che il regista irlandese Lee Cronin è comunque un nome di rilievo del genere horror, visto che ha alle spalle film come Hole – L’abisso e La casa – Il risveglio del male, il quinto capitolo della celebre saga horror.

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