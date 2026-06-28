Lee Cronin - La Mummia, quando esce in streaming (e dove vedere) il terrificante horror che ha sconvolto i cinema di tutto il mondo
Il film horror che ha spaccato il pubblico è pronto a debuttare in streaming: annunciata la data d'uscita e la piattaforma su cui sarà visibile
Gli amanti del genere horror saranno felici si sapere che Lee Cronin – La Mummia, il film che ha spaventato ma anche diviso il pubblico, è pronto al debutto in streaming.
Il film sarà disponibile su HBO Max da venerdì 3 luglio e passerà in TV sul canale HBO il giorno successivo, sabato 4 luglio.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Lee Cronin – La Mummia debutta in streaming: una storia tra horror e dramma familiare
Arrivato nelle sale lo scorso 17 aprile grazie alla New Line Cinema, il film mette in mostra un cast molto interessante: i protagonisti sono Jack Reynor, Laia Costa, May Calamawy e Natalie Grace, con la partecipazione anche di Verónica Falcón. Dietro le quinte, a garantire la dose di terrore, ci sono nomi pesantissimi del genere horror come James Wan e Jason Blum in veste di produttori.
La trama unisce il soprannaturale al dramma familiare. Tutto inizia quando la figlia piccola di un giornalista svanisce nel nulla nel bel mezzo del deserto. Otto anni dopo, quando ormai ogni speranza sembrava perduta, la bambina ritorna improvvisamente a casa. Quello che doveva essere il giorno più felice per la famiglia, però, si trasforma rapidamente in un vero e proprio incubo ad occhi aperti. Qualcosa di oscuro è tornato insieme a lei.
Ottimi incassi ma critica divisa
Il film ha registrato un buon successo di pubblico, portando a casa un incasso totale globale che ha raggiunto i 90,4 milioni di dollari. C’è però da dire cha la critica si è divisa: c’è chi ha adorato l’atmosfera diabolica creata da Cronin e chi lo ha accusato di prendere troppi spunti da grandi classici del passato. Al di là di questo, resta un titolo imperdibile per gli appassionati del genere.
Resta comunque da sottolineare che il regista irlandese Lee Cronin è comunque un nome di rilievo del genere horror, visto che ha alle spalle film come Hole – L’abisso e La casa – Il risveglio del male, il quinto capitolo della celebre saga horror.
Potrebbe interessarti anche
Lee Cronin trasforma La Mummia nel film più disturbante dell'anno: l'agghiacciante trailer
È stato pubblicato il primo trailer di La Mummia, film horror di Lee Cronin che prom...
Lee Cronin - La Mummia è davvero poca roba. L'Egitto è solo un pretesto: un po' La Casa, un po' Esorcista, ma ben poca Mummia. Recensione
Il regista de La Casa - Il risveglio riprende uno dei mostri più classici dell'horro...
La Mummia, il film è un incubo reale: "Nato dal grande dolore per una morte vera"
La Mummia, il film horror diretto da Lee Cronin, nasconde un retroscena straziante e...
The Blair Witch Project, l’incubo nei boschi non è mai finito: tra paura e telecamera tremante il reboot torna a terrorizzarci. Ne abbiamo la prova
Lionsgate ha annunciato la data di uscita del reboot reboot con Dylan Clark alla reg...
Dimenticate La Mummia di Lee Cronin, Brendan Fraser è pronto per il quarto film della saga storica: la novità mira al cuore
Universal riorganizza il calendario dei suoi blockbuster, scambiando le date d'uscit...
Super Mario Galaxy vola alto, La mummia di Lee Cronin scuote ma non decolla: il Box Office dal 16 al 19 aprile
Box office Italia 16-19 aprile: ce n'è per tutti i gusti, ma è Super Mario a mettere...
Il Diavolo Veste Prada 2 non delude le aspettative, Meryl Streep ‘demolisce’ tutti con numeri mostruosi: il box office di ieri 3 maggio 2026
Weekend da record per le sale, Il Diavolo Veste Prada 2 firma un debutto record: il ...
Super Mario si arrende dinanzi a Michael, il film sul re del pop non lascia scampo a nessuno: il box office di ieri 26 aprile
Il biopic su Michael debutta primo al box office del weekend 23-26 aprile 2026: un i...