Lecce-Napoli oggi in diretta TV: dove vederla, canale, orario e polemiche Lecce-Napoli, anticipo della nona giornata di Serie A. Azzurri in campo dopo il successo (con polemica) contro l'Inter: ecco chi trasmette la partita oggi 28 ottobre 2025.

Il martedì di Serie A si apre con il primo turno infrasettimanale della stagione, e allo stadio Via del Mare di Lecce va in scena la sfida tra Lecce e Napoli, valida per la nona giornata di campionato. Fischio d’inizio alle 18:30 di martedì 28 ottobre 2025, con i salentini alla ricerca di punti preziosi per la salvezza e gli azzurri determinati a difendere il primo posto in classifica.

Dove vedere Lecce-Napoli in diretta tv e streaming: canale, orario, DAZN o SKY

La partita Lecce-Napoli sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, che detiene i diritti di tutte le gare di Serie A. Telecronaca affidata a Buscaglia e Bazzani. Gli abbonati potranno seguirla:

tramite l’app DAZN su smart TV, console o dispositivi come Fire Stick, Chromecast o Timvision Box;

in streaming su pc, tablet o smartphone , accedendo al sito ufficiale o all’app;

su , accedendo al sito ufficiale o all’app; sul canale DAZN 1 (numero 214 di Sky), disponibile per chi ha attivato l’opzione "Zona DAZN".

Le polemiche arbitrali dopo Napoli-Inter

La vigilia di Lecce-Napoli è stata segnata dalle scorie del big-match di sabato scorso contro l’Inter. Gli azzurri si sono imposti 3-1, ma la partita è stata accompagnata da un acceso dibattito sul rigore concesso ai partenopei per un contatto in area tra Di Lorenzo e Mkhitaryan. L’episodio, giudicato "al limite", ha scatenato le proteste nerazzurre. Secondo quanto svelato da Sportmediaset, l’arbitro della gara Maurizio Mariani è stato escluso dalle designazioni per la nona giornata e resterà fermo almeno una settimana. Sospensione anche per l’assistente Bindoni, ritenuto principale responsabile dell’errore per aver fatto cambiare idea al direttore di gara (che inizialmente non aveva fischiato il fallo), e per il VAR Valerio Marini, colpevole di non aver richiamato Mariani al monitor.

La Commissione Arbitri avrebbe attribuito il 60% della responsabilità all’assistente, il 30 % all’arbitro e il restante 10% al VAR. La decisione ha alimentato le tensioni tra le società e acceso il dibattito sull’uso della tecnologia in campo. Nel video ufficiale pubblicato dalla Lega Serie A su Youtube, con audio della Ref Cam, si sente chiaramente Mariani cambiare idea dopo un consulto via radio con l’assistente: un dettaglio che non ha fatto altro che riaccendere la polemica.

Lecce-Napoli, ultime news e probabili formazioni

Il Lecce di Eusebio Di Francesco arriva dal ko di Udine (3-2) e punta a ritrovare fiducia davanti al proprio pubblico. Sul fronte opposto, il Napoli di Antonio Conte è reduce dal brillante successo per 3-1 contro l’Inter, che ha rilanciato gli azzurri dopo la figuraccia rimediata in Champions League nella trasferta in casa del PSV. Tuttavia, gli infortuni potrebbero pesare sul futuro degli azzurri: Kevin De Bruyne, che si è strappato durante la trasformazione del rigore contro l’Inter, resterà fuori fino probabilmente fino al 2026. Mentre oggi Neres, Meret e Lukaku non saranno del match.

Le probabili formazioni

Lecce (4-3-3) : Falcone; Kouassi, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Berisha, Coulibaly; Pierotti, Stulic, Tete Morente. Allenatore: Di Francesco.

: Falcone; Kouassi, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Berisha, Coulibaly; Pierotti, Stulic, Tete Morente. Di Francesco. Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lucca, Lang. Allenatore: Conte.

Arbitra Collu di Cagliari, assistito da Rossi L. e Cavallina; Massimi sarà il quarto ufficiale. Al VAR Gariglio, AVAR Paterna.

Lecce-Napoli, la gara speciale di Antonio Conte

Quella in programma tra Lecce e Napoli è una partita speciale per Antonio Conte, perché segna il suo ritorno al Via del Mare, stadio dove iniziò la sua carriera calcistica. Nato a Lecce il 31 luglio 1969, Conte esordì in Serie A con la maglia del Lecce il 6 aprile 1986, a soli 16 anni e 8 mesi. Dopo il trasferimento alla Juventus nel novembre 1991 per 7 miliardi di lire, ha legato gran parte della sua carriera da calciatore alla squadra bianconera. Tuttavia le sue radici salentine restano un aspetto fondamentale della sua identità, come sottolineato dallo stesso tecnico in diverse interviste.

