Léa Seydoux protagonista di un inquietante racconto di Edgar Allan Poe: principi folli e pestilenza nel nuovo film La celebre attrice Léa Seydoux sarà la protagonista di un nuovo film, adattamento di un racconto di Edgar Allan Poe: ecco le prime anticipazioni

CONDIVIDI

L’attrice francese Léa Seydoux si è unita a Mikey Madison in La Maschera della Morte Rossa, la rivisitazione di A24 dell’inquietante racconto di Edgar Allan Poe del regista Charlie Polinger.

La Maschera della Morte Rossa: la trama del nuovo film con Léa Seydoux

A24 non si è ancora sbilanciata sulla trama ufficiale del film, che ha comunque descritto come ‘fortemente revisionista e cupamente comico’. Secondo prime indiscrezioni, Madison interpreterà due sorelle gemelle in una storia che vede un principe folle accogliere la classe nobile nel suo castello, il tutto mentre una pestilenza devasta la classe contadina. La storia vede una gemella perduta da tempo, nascosta tra la classe inferiore, entrare nel castello e immergersi in un mondo decadente di orge, oppio, intrighi di potere, vendette e decapitazioni.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il regista ha dichiarato a GoldDerby che il progetto è ancora in fase di preparazione, e che le riprese dovrebbero iniziare a febbraio. "In questo momento mi trovo a Budapest, per fare sopralluoghi di pre-produzione, le riprese inizieranno qui a febbraio. – ha spiegato Pinger – Non so se posso rivelare troppo, ma è con A24 e sì, Mikey Madison ne è il protagonista.". Il regista ha dunque descritto il film come "una commedia dark ad alta energia, che in un certo senso parla anche di una pestilenza, ma è estremamente diversa." La storia ci porterà, dunque, in pieno Medioevo e all’interno di un castello. E pur essendo una storia da brividi, ci sarà un tono comico molto presente e particolare.

Quale sarà il ruolo dell’attrice nel film?

Vincitrice della Palma d’Oro al Festival di Cannes e candidata cinque volte al César, Lea Seydoux è nota per il suo alternarsi tra il cinema francese e le apparizioni hollywoodiane. L’abbiamo infatti vista in successi come Bastardi senza gloria, Mission: Impossible: Protocollo fantasma e Spectre, uno dei due film di Bond in cui è apparsa. Il suo ultimo ruolo importante a Hollywood è stato in Dune – Parte seconda di Denis Villeneuve, in cui ha vestito i panni di Lady Margot Fenring. Al momento, non sappiamo quale ruolo interpreterà ne La Maschera della Morte Rossa, ciò che appare certo è che l’attrice sarà uno dei protagonisti.

Potrebbe interessarti anche