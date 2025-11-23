Ornella Vanoni, le ultime ore: “Se n’è andata con eleganza”. L'ultima richiesta alla donna di servizio e il malore L'amico Mario Lavezzi ha rivelato gli ultimi istanti della cantante nella sua casa di Milano. Domani alle 15 sono previsti i funerali, nella chiesa di San Marco a Brera.

Ornella Vanoni, morta a 91 anni nella sua casa di Milano, ha trascorso le sue ultime ore con la serenità di sempre. A raccontarlo è stato l’amico di una vita, il produttore Mario Lavezzi, che a margine di un evento Siae con Amadeus e Mogol ha rivelato gli ultimi istanti dell’iconica cantante italiana. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Ornella Vanoni, le ultime ore nel racconto di Mario Lavezzi

Era la sera di venerdì 21 novembre quando Ornella Vanoni, dopo aver cenato nella sua amata casa milanese di via Vasto, si è accomodata in poltrona e, con un sorriso sottile, ha chiesto alla donna di servizio un ultimo ‘favore’. Così se n’è andata la cantante 91enne, come ha rivelato l’amico Mario Lavezzi, tra i primi a giungere a casa di Ornella nella mattinata di sabato.

"Ha cenato a casa", ha raccontato il produttore, "poi si è messa in poltrona, ha chiesto un po’ di gelato e quando la signora di servizio gliel’ha portato, l’ha trovata con la testa china sul petto". Poi l’aggiunta, con un filo di commozione: "Se ne è andata come voleva, in un soffio, con eleganza. Ancora lucidissima, ancora splendida".

Del resto, la stessa Vanoni aveva spesso affrontato il tema della fine con lucidità, dichiarando anche di recente: "Io voglio vivere finché mi tocca vivere, però fammi vivere bene fino a quel momento". E con la solita, pungente ironia aveva aggiunto: "Chi se ne frega di vivere fino a 200 anni. Hai visto tutti, hai parlato con tutti, hai letto tanto. Che si doveva morire lo sapevo, ma di diventare vecchia non l’avevo previsto".

I funerali a Milano e l’ultimo addio a Ornella Vanoni

Sarà la sua città, quella Milano che l’ha amata come una figlia prediletta, a dare lunedì 24 novembre l’ultimo abbraccio a Ornella. I funerali si terranno nella chiesa di San Marco, nel cuore raffinato di Brera, alle ore 15. La camera ardente sarà invece oggi al Piccolo Teatro Grassi – luogo simbolo per la stessa Vanoni – dalle ore 10 alle 14, e poi lunedì dalle 10 alle 13.

Per l’ultimo saluto, Ornella Vanoni ha chiesto espressamente che ad accompagnare la cerimonia funebre fosse il trombettista jazz Paolo Fresu, suo grande amico. Ha voluto che la bara fosse economica, perché desiderava essere cremata, e che le sue ceneri fossero sparse in mare, possibilmente a Venezia, uno dei suoi luoghi del cuore. Ad accompagnarla nell’ultimo viaggio ci saranno i fan, gli amici, e quella Milano che tanto le apparteneva.

