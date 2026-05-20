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Non solo Isabella Rossellini, Alice Rohrwacher ‘chiama’ anche Mick Jagger per Le Tre Sorelle Incestuose: il ruolo segreto nel film

Il rocker Mick Jagger arriva a Stromboli per il nuovo film di Alice Rohrwacher: in Le Tre Sorelle Incestuose avrà un ruolo determinante. Il retroscena

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Proviamo ad immaginarlo, per qualche secondo, lontano dai palchi mondiali, dalla chitarra, dalla folla che lo assale e dalla sua mitica band. Possiamo ‘separare’ momentaneamente Mick Jagger dai The Rolling Stones? Certo che no, ma c’è una piccola indiscrezione che ha mandato già in tilt i fan. A quanto pare, la regista Alice Rohrwacher vorrebbe anche Jagger nel cast del suo nuovo film, Le Tre Sorelle Incestuose, tanto che il cantante è stato avvistato a Stromboli, proprio dove la pellicola è in lavorazione. Non solo Isabella Rossellini e Dakota Johnson, dunque, ma anche questa leggenda del rock vivente. Ma che ruolo avrà nel film? Be’, proseguite la lettura per scoprirlo.

Le Tre Sorelle Incestuose, Mick Jagger sbarca a Stromboli per il film di Alice Rohrwacher: l’indiscrezione sul ruolo

Alice Rohrwacher ha intenzione di mettere a segno un cast stellare per il suo prossimo film Le Tre Sorelle Incestuose. Secondo le ultime indiscrezioni, nella pellicola sarà presente anche una star mondiale, icona della musica e del rock: Mick Jagger, il leader dei The Rolling Stones, arrivato a Stromboli proprio per le riprese. Il cantante interpreterà il guardiano del faro di Strombolicchio, padre del personaggio di Kyo, interpretato da Josh O’Connor. Il suo ruolo sarà breve ma importante per l’atmosfera del film. Il lungometraggio è tratto dalla graphic novel di Audrey Niffenegger, con sceneggiatura scritta insieme a Ottessa Moshfegh e produzione affidata a Indian Paintbrush. Le riprese si svolgono tra set blindati e massima riservatezza, mentre Stromboli è stata trasformata in un grande set cinematografico. La trama del film ancora non è stata svelata.

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Jagger, arrivato in elicottero dopo il maltempo che aveva colpito le Eolie, soggiorna in una villa privata nella zona di Piscità. Nonostante l’attenzione mediatica, la sua presenza sull’isola si starebbe svolgendo in modo molto discreto. Anche Paolo Sorrentino avrebbe visitato il set durante le riprese. Il cast internazionale comprende anche Dakota Johnson, Jessie Buckley, Saoirse Ronan, Josh O’Connor e Isabella Rossellini, con possibili apparizioni anche di Alba Rohrwacher.

Le Tre Sorelle Incestuose, la trama del libro di Audrey Niffenegger

Il romanzo Le Tre Sorelle Incestuose di Audrey Niffenegger è un’opera gotica illustrata che racconta la vita isolata di tre sorelle (Bettine, Clothilde e Ophile) in una casa vicino a un faro. L’arrivo di Paris, nuovo guardiano del faro, porta a una relazione con Bettine e a una gravidanza, scatenando gelosie e conflitti familiari. Tra atmosfere cupe e temi come amore, vendetta e redenzione, la storia evolve verso un destino tragico. Il film ispirato al libro potrebbe però differire molto dall’opera originale.

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