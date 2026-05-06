Isabella Rossellini e Dakota Johnson alle prese con legami proibiti: Alice Rohrwacher le ‘guida’ in una storia tra eros e fascino Alice Rohrwacher dirige Isabella Rossellini e Dakota Johnson in Tre Sorelle Incestuose, nuovo film con un cast stellare girato tra Italia e Stati Uniti.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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La nostra amatissima e apprezzatissima Isabella Rossellini entra nel cast di Le Tre Sorelle Incestuose, nuovo film di Alice Rohrwacher che include anche Dakota Johnson, Saoirse Ronan, Jessie Buckley e Josh O’Connor. Si tratta del primo lungometraggio in inglese della regista, girato tra Stromboli e Roma e ispirato a un romanzo illustrato di Audrey Niffenegger, con una storia dai toni gotici. Ma vediamo nello specifico tutti i dettagli.

Le Tre Sorelle Incestuose, cosa sappiamo sul nuovo film di Alice Rohrwacher con Isabella Rossellini

Il film tratto dal romanzo Le Tre Sorelle Incestuose di Audrey Niffenegger vedrà Isabella Rossellini come protagonista e sarà diretto da Alice Rohrwacher, affiancata da un cast che include Dakota Johnson, Saoirse Ronan, Jessie Buckley e Josh O’Connor. Per la regista si tratta del primo lavoro in lingua inglese, dopo i successi ottenuti a Cannes con "Le meraviglie" e "Lazzaro felice". Le riprese si svolgono a Stromboli, un’isola legata anche alla storia personale dell’attrice, poiché proprio lì nel 1949 si sviluppò la relazione tra i suoi genitori Roberto Rossellini e Ingrid Bergman. Rohrwacher ha inoltre recentemente realizzato "La Chimera" (2023), presentato a Cannes e distribuito con successo internazionale. La sceneggiatura è firmata insieme a Ottessa Moshfegh, e diversi dettagli della trama ancora non si conoscono.

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Il progetto è prodotto da Indian Paintbrush con il contributo di TeaTime Pictures, Fandango e della stessa Rohrwacher. Le riprese, iniziate ad aprile, dureranno circa dieci settimane tra Stromboli e Roma.

Le Tre Sorelle Incestuose, la trama del libro Audrey Niffenegger

Il romanzo Le Tre Sorelle Incestuose, ancora non tradotto in italiano, è un’opera illustrata di Audrey Niffenegger caratterizzata da uno stile gotico e da disegni molto raffinati. La storia racconta di tre sorelle diverse tra loro Bettine, Clothilde e Ophile, che vivono isolate in una casa sul mare vicino a un faro. Dopo la morte del guardiano colpito da un fulmine, arriva suo figlio Paris per prenderne il posto e tra lui e Bettine nasce una relazione che porta alla gravidanza. La situazione si complica per la gelosia di Ophile e per i comportamenti conflittuali che ne derivano, mentre Clothilde, sensitiva, dice di comunicare con il bambino non ancora nato, chiamato "il Santo". Per sfuggire alle tensioni, Bettine e Paris si trasferiscono in città, ma anche lì la loro vicenda sembra destinata a un esito tragico.

Il libro affronta temi come amore, vendetta e redenzione, ma il film ispirato all’opera potrebbe discostarsi molto dalla trama originale, essendo una libera interpretazione.

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