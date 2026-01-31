Ditonellapiaga fa la stilosa in vista di Sanremo, ma a sorprendere è il ritorno di Syria: le pagelle dei nuovi singoli, 30 gennaio 2026 Dal Festival di Carlo Conti si affaccia anche Ermal Meta con sonorità Anni ’80. Ma la lista dei cantanti sbarcati in radio e in streaming venerdì è lunga.

Sanremo 2026 è sempre più vicino e gli artisti in gara approfittano delle uscite del venerdì per ingolosire il pubblico anticipando brani che saranno contenuti negli album che finiranno sugli scaffali fisici e virtuali a Festival concluso. Questa settimana tocca a Ditonellapiaga ed Ermal Meta. Con loro alcuni ex talent e qualche big che non vedremo all’Ariston (per lo meno in gara). Su tutti svetta il ritorno di Syria dopo nove anni di assenza dal mercato.

Ditonellapiaga – Sì lo so

Secondo le pagelle dei giornalisti che hanno ascoltato in anteprima le canzoni di Sanremo 2026 Ditonellapiaga avrebbe il brano più bello, lei intanto scalda i motori in vista di fine febbraio servendo alle radio e alle piattaforme streaming questa Sì lo so accompagnata da un video in cui la cantante è la stilosissima protagonista di una conferenza stampa con domande fuori tema. Guardatelo, merita la riproduzione! Promosso a pieni voti anche il pezzo: pungente, moderno, originale con un sound che rende Ditonellapiaga riconoscibile, ma mai uguale a se stessa.

VOTO 7 ½

Ermal Meta – DeLorean

La citazione del jingle storico di Ritorno al futuro è il biglietto da visita per un pezzo che suona davvero Anni ’80. DeLorean di Ermal Meta ricorda tante cose anche recenti (Franco126 su tutti), ma non infastidisce. L’ascolto è piacevole, però la traccia non lascia il segno. Andrà meglio con il brano di Sanremo che è sesto nella classifica uscita dalla media delle pagelle dei giornalisti che hanno sentito in anteprima le canzoni.

VOTO 5 ½

Fabrizio Moro – Simone spaccia

Simone spaccia, la nuova anticipazione streaming dall’album Non ho paura di niente distribuito solo in formato fisico a novembre 2025, non è il pezzo della vita di Fabrizio Moro. Anzi. Ha fatto tante cose decisamente migliori. Il singolo, però, ha un bel sound che riecheggia uscite dei The Rasmus di inizio Anni 2000 e tutte le cose affini pubblicate in quel periodo. Il vero vulnus di questo brano, per gusto puramente personale, è la melodia.

VOTO 5 ½

Francamente – La Casa dei Miei Nonni

Francamente dopo il bel percorso a X Factor 2024 con il suo giudice Jake La Furia avrebbe meritato molta più visibilità. In La Casa dei Miei Nonni dimostra ancora una volta quanto il suo indie pop sia originale, poetico, ma attuale.

VOTO 7 ½

Gianni Bismark – Dicembre

Cantautorato romano doc. Dicembre di Gianni Bismark è l’esempio di come si possano fare ballate moderne e radiofoniche.

VOTO 6 ½

Mondo Marcio – NONOSTANTE TUTTO

Finalmente un pezzo rap che se cita le solite immagini lo fa contestualizzandole in un testo che dice qualcosa. NONOSTANTE TUTTO di Mondo Marcio, inoltre, ha un ritornello cantato che rende il brano ancora più di impatto.

VOTO 6 ½

OCCHI, chiamamifaro – Me l’hai detto tu

Romanticamente piacevole, Me l’hai detto tu di OCCHI e chiamamifaro (di Amici 24) non fa gridare al miracolo: segue la scia di tante canzoni proposte dai colleghi della loro generazione. Questo non toglie che la traccia si faccia ascoltare e che l’accoppia delle voci funzioni. Il rischio è che si perda nel calderone.

VOTO 6

I PATAGARRI – La Bomba Intelligente

Talentuosissimo gruppo uscito da X Factor 2024, I PATAGARRI con La Bomba Intelligente propongono il loro meglio che non sempre corrispondeva con le scelte di Achille Lauro nel talent di Sky. Sociali, diversi da tutto ciò che è mainstream, ma catchy. Parlano di armi in un modo che dovrebbe farci riflettere. Verso da incorniciare: "Io vorrei che tutti quei mercanti d’armi provassero davvero il frutto del loro lavoro".

VOTO 6 ½

Piccolo G – Cosa causa questo caos

Piccolo G esce con una canzone radiofonica e commerciale nel senso buono del termine. Il refrain "Cosa causa questo caos" del concorrente di Amici 22 si appiccica addosso. Potenziale tormentone.

VOTO 6

Rondodasosa – ZACK & CODY

La quota sesso, droga, soldi, bitch e pistole della settimana. Peccato per il testo con i soliti stereotipi perché flow e mood di ZACK & CODY di Rondodasosa sono coinvolgenti.

VOTO 5

Syria, Inoki – Speranza

Dopo anni di silenzio discografico Syria torna (finalmente!) con un bel pezzo in collaborazione con Inoki che ha firmato il brano insieme a Fausto Zanardelli dei fu Coma_Cose. Contemporanea e ottimista, merita attenzione.

VOTO 7 ½

Tiromancino – Sto da Dio

Sto da Dio di Tiromancino è una canzone quasi cinematografica sia per il sound che per il (bel) testo. L’effetto déjà vu e il fatto che a livello melodico non prenda mai il volo rende tutto meno coinvolgente, lasciando il brano galleggiare nel limbo della quasi sufficienza.

VOTO 5 ½

