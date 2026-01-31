Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Ditonellapiaga fa la stilosa in vista di Sanremo, ma a sorprendere è il ritorno di Syria: le pagelle dei nuovi singoli, 30 gennaio 2026

Dal Festival di Carlo Conti si affaccia anche Ermal Meta con sonorità Anni ’80. Ma la lista dei cantanti sbarcati in radio e in streaming venerdì è lunga.

Luca Burini

Luca Burini

Giornalista

Nato a inizio estate 1987, volevo fare il cantautore. Poi la vita mi ha portato a sfogare la voglia di comporre altrove.

Sanremo 2026 è sempre più vicino e gli artisti in gara approfittano delle uscite del venerdì per ingolosire il pubblico anticipando brani che saranno contenuti negli album che finiranno sugli scaffali fisici e virtuali a Festival concluso. Questa settimana tocca a Ditonellapiaga ed Ermal Meta. Con loro alcuni ex talent e qualche big che non vedremo all’Ariston (per lo meno in gara). Su tutti svetta il ritorno di Syria dopo nove anni di assenza dal mercato.

Ditonellapiaga – Sì lo so

Secondo le pagelle dei giornalisti che hanno ascoltato in anteprima le canzoni di Sanremo 2026 Ditonellapiaga avrebbe il brano più bello, lei intanto scalda i motori in vista di fine febbraio servendo alle radio e alle piattaforme streaming questa Sì lo so accompagnata da un video in cui la cantante è la stilosissima protagonista di una conferenza stampa con domande fuori tema. Guardatelo, merita la riproduzione! Promosso a pieni voti anche il pezzo: pungente, moderno, originale con un sound che rende Ditonellapiaga riconoscibile, ma mai uguale a se stessa.
VOTO 7 ½

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Ermal Meta – DeLorean

La citazione del jingle storico di Ritorno al futuro è il biglietto da visita per un pezzo che suona davvero Anni ’80. DeLorean di Ermal Meta ricorda tante cose anche recenti (Franco126 su tutti), ma non infastidisce. L’ascolto è piacevole, però la traccia non lascia il segno. Andrà meglio con il brano di Sanremo che è sesto nella classifica uscita dalla media delle pagelle dei giornalisti che hanno sentito in anteprima le canzoni.
VOTO 5 ½

Fabrizio Moro – Simone spaccia

Simone spaccia, la nuova anticipazione streaming dall’album Non ho paura di niente distribuito solo in formato fisico a novembre 2025, non è il pezzo della vita di Fabrizio Moro. Anzi. Ha fatto tante cose decisamente migliori. Il singolo, però, ha un bel sound che riecheggia uscite dei The Rasmus di inizio Anni 2000 e tutte le cose affini pubblicate in quel periodo. Il vero vulnus di questo brano, per gusto puramente personale, è la melodia.
VOTO 5 ½

Francamente – La Casa dei Miei Nonni

Francamente dopo il bel percorso a X Factor 2024 con il suo giudice Jake La Furia avrebbe meritato molta più visibilità. In La Casa dei Miei Nonni dimostra ancora una volta quanto il suo indie pop sia originale, poetico, ma attuale.
VOTO 7 ½

Gianni Bismark – Dicembre

Cantautorato romano doc. Dicembre di Gianni Bismark è l’esempio di come si possano fare ballate moderne e radiofoniche.
VOTO 6 ½

Mondo Marcio – NONOSTANTE TUTTO

Finalmente un pezzo rap che se cita le solite immagini lo fa contestualizzandole in un testo che dice qualcosa. NONOSTANTE TUTTO di Mondo Marcio, inoltre, ha un ritornello cantato che rende il brano ancora più di impatto.
VOTO 6 ½

OCCHI, chiamamifaro – Me l’hai detto tu

Romanticamente piacevole, Me l’hai detto tu di OCCHI e chiamamifaro (di Amici 24) non fa gridare al miracolo: segue la scia di tante canzoni proposte dai colleghi della loro generazione. Questo non toglie che la traccia si faccia ascoltare e che l’accoppia delle voci funzioni. Il rischio è che si perda nel calderone.
VOTO 6

I PATAGARRI – La Bomba Intelligente

Talentuosissimo gruppo uscito da X Factor 2024, I PATAGARRI con La Bomba Intelligente propongono il loro meglio che non sempre corrispondeva con le scelte di Achille Lauro nel talent di Sky. Sociali, diversi da tutto ciò che è mainstream, ma catchy. Parlano di armi in un modo che dovrebbe farci riflettere. Verso da incorniciare: "Io vorrei che tutti quei mercanti d’armi provassero davvero il frutto del loro lavoro".
VOTO 6 ½

Piccolo G – Cosa causa questo caos

Piccolo G esce con una canzone radiofonica e commerciale nel senso buono del termine. Il refrain "Cosa causa questo caos" del concorrente di Amici 22 si appiccica addosso. Potenziale tormentone.
VOTO 6

Rondodasosa – ZACK & CODY

La quota sesso, droga, soldi, bitch e pistole della settimana. Peccato per il testo con i soliti stereotipi perché flow e mood di ZACK & CODY di Rondodasosa sono coinvolgenti.
VOTO 5

Syria, Inoki – Speranza

Dopo anni di silenzio discografico Syria torna (finalmente!) con un bel pezzo in collaborazione con Inoki che ha firmato il brano insieme a Fausto Zanardelli dei fu Coma_Cose. Contemporanea e ottimista, merita attenzione.
VOTO 7 ½

Tiromancino – Sto da Dio

Sto da Dio di Tiromancino è una canzone quasi cinematografica sia per il sound che per il (bel) testo. L’effetto déjà vu e il fatto che a livello melodico non prenda mai il volo rende tutto meno coinvolgente, lasciando il brano galleggiare nel limbo della quasi sufficienza.
VOTO 5 ½

Potrebbe interessarti anche

Le pagelle dei nuovi singoli usciti il 23 gennaio 2026

Blanco torna con una ballad perfetta per Sanremo e oscura tutti: le pagelle dei nuovi singoli, 23 gennaio

Se Cosmo conferma quanto è bravo, Emis Killa regala qualche verso a un brano imbaraz...
Fedez - Serena Brancale

Sanremo 2026, primo ascolto canzoni: Fedez esplode con Masini, Brancale da hit, Arisa intima. Chi farà flop

Le prime impressioni dopo le prove della 76esima edizione del Festival di Carlo Cont...
Sanremo 2026, testo e significato di Stella Stellina di Ermal Meta

Sanremo 2026, Ermal Meta porta in gara il dramma di Gaza: testo e significato di Stella Stellina

Il brano dell'artista racconta la storia di una bambina palestinese: un pezzo che to...
Carlo Conti

FantaSanremo al via: iscrizioni aperte e svelate tutte le cifre (con sorpresa Fedez). Come si gioca

Oggi mercoledì 7 gennaio inizia ufficialmente il fantasy game del Festival della can...
Sanremo 2026, il programma delle 5 serate

Sanremo 2026, il programma delle 5 serate: quando inizia, conduttori, ospiti, canzoni e i big in gara

La 76esima edizione della kermesse si avvicina e sono già tanti i dettagli che inizi...
Recensioni canzoni radio e streaming il 9 gennaio

Non solo Ultimo. La carica di Gué, Giorgia, Tiziano Ferro e gli altri (ma c'è puzza di Sanremo 2026)

Le recensioni dei brani italiani usciti in radio e streaming il 9 gennaio. Tra delus...
New Music Firday - Gli album in uscita il 26 gennaio 2026

New Music Friday, album in uscita il 30 gennaio 2026: Serena Rossi incanta col suo omaggio a Napoli

Attesissimo anche il disco di Kid Yugi e il primo album di Angelica Bove prossima a ...
Carlo Conti

Sanremo 2026, Carlo Conti al Tg1 svela la lista dei Big: da Patty Pravo a Serena Brancale, chi ci sarà

Carlo Conti ha comunicato la lista dei 30 big in gara a Sanremo 2026 tra grandi sorp...
Sanremo 2026 - serata cover - duetti

Sanremo 2026, spoiler sui duetti: la strana scelta di Fedez e Masini, Samurai Jay con un colosso della musica

A meno di un mese dalla kermesse, ecco le prime indiscrezioni sulla quarta serata ch...

Personaggi

Levante

Levante
Tony Pitony

Tony Pitony
Franceska Nuredini ed Elodie

Franceska Nuredini
Chiello

Chiello

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963