Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Le libere donne, Lino Guanciale su Rai 1 con una storia vera, drammatica e attuale: il manicomio femminile di Maggiano

Una pagina poco conosciuta della nostra storia e che racconta la vita delle donne rinchiuse nei manicomi negli anni Quaranta.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Le libere donne, questo il titolo della serie che parte su Rai 1 da martedì 10 marzo 2026. Il progetto, coprodotto da Rai Fiction e Endemol Shine Italy e diretto da Michele Soavi, porta sul piccolo schermo una storia vera e intensa ambientata durante la Seconda guerra mondiale, tra drammi personali, ingiustizie sociali e desiderio di libertà.

Protagonista della fiction è Lino Guanciale, uno degli attori più amati della scena italiana, che interpreta lo psichiatra e scrittore Mario Tobino. Attraverso il suo sguardo umano e ribelle, la serie racconta una pagina poco conosciuta della storia italiana: la vita delle donne rinchiuse nei manicomi negli anni Quaranta.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Il dottor Tobino lavora nel manicomio femminile di Maggiano, un luogo dominato da regole rigide e metodi coercitivi. Qui inizia a interrogarsi sulle ingiustizie del sistema e sulla reale condizione delle donne considerate ‘pazze’ solo perché libere o scomode per la società del tempo.

La fiction è liberamente tratta dal romanzo autobiografico ‘Le libere donne di Magliano’, scritto nel 1953 dallo stesso Tobino e nato dalle sue esperienze reali come psichiatra, e promette di essere uno degli spettacoli più intensi della stagione televisiva. Tutti i dettagli, la trama e tutta la storia vera dietro alla serie… nel Video!

Potrebbe interessarti anche

Le libere donne

'Le libere donne', la fiction Rai con Lino Guanciale: anticipazioni, quante puntate sono, perché taglierà Affari Tuoi

Lino Guanciale torna su Rai Uno con Le libere donne, la miniserie ispirata al romanz...
Fabrizio Biggio

Biggio 'tradisce' Fiorello con Lino Guanciale: su Rai 1 arriva la fiction che può cambiargli la carriera

Dalla lunga esperienza accanto a Fiorello, che lo ha reso un volto riconoscibile del...
Le libere donne, Lino Guanciale: "Io e Mario Tobino, sento un legame fortissimo. Il successo? Non me ne rendo conto"

Le libere donne, Lino Guanciale: "Io e Mario Tobino, sento un legame fortissimo. Il successo? Non me ne rendo conto"

Dopo "L'invisibile", Lino Guanciale torna protagonista in tv nella serie "Le libere ...
Lino Guanciale

L'Invisibile, svolta (doppia) per Lino Guanciale: due fiction per diventare la stella della Rai

L’attore sta vivendo un momento magico e a breve tornerà nuovamente su Rai 1 per tra...
Anticipazioni Domenica In e Da Noi a Ruota Libera domenica 8 marzo 2026

Domenica In e Da Noi a ruota libera: dalla Venier lacrime e musica con la vera star di Sanremo, Fialdini con Marcella Bella

Anticipazioni e ospiti di oggi, domenica 8 marzo, dei talk di Rai 1. La Venier ospit...
Gloria - Guerrieri

Fiction Rai, dopo Sanremo pioggia di novità: da Alessandro Gassmann (arrabbiato) a Claudio Bisio alla Montalbano

Da Gloria con Sabrina Ferilli al ritorno di Lino Guanciale fino a Mare Fuori e Vanes...
Rai, le novità di marzo 2026

Rai, le novità di marzo 2026: Sanremo (già) riparte, Paralimpiadi e la fiction più attesa di Lino Guanciale

Tanti titoli nuovi e graditi ritorno questo mese, dai contenuti sportivi alle fictio...
Paolo Bonolis deve tirare fuori il suo meglio per non soccombere

Paolo Bonolis deve tirare fuori il suo meglio per non soccombere

Questa sera, martedì 10 marzo 2026, puntata speciale di Taratata contro il debutto d...
Lino Guanciale

Non solo fiction, Lino Guanciale al cinema: 5 film che raccontano il suo talento

Dal dramma alla commedia, ecco le pellicole e i ruoli che hanno consacrato l’attore ...

Ford

Guidi, senti, vivi

L’urban SUV che trasforma ogni viaggio in un'esperienza sonora

LEGGI

Personaggi

Monica Dugo

Monica Dugo
Emanuela Grimalda

Emanuela Grimalda
Pilar Fogliati

Pilar Fogliati
L'attore Nino Frassica

Nino Frassica

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963