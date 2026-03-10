Le libere donne, Lino Guanciale su Rai 1 con una storia vera, drammatica e attuale: il manicomio femminile di Maggiano
Una pagina poco conosciuta della nostra storia e che racconta la vita delle donne rinchiuse nei manicomi negli anni Quaranta.
Le libere donne, questo il titolo della serie che parte su Rai 1 da martedì 10 marzo 2026. Il progetto, coprodotto da Rai Fiction e Endemol Shine Italy e diretto da Michele Soavi, porta sul piccolo schermo una storia vera e intensa ambientata durante la Seconda guerra mondiale, tra drammi personali, ingiustizie sociali e desiderio di libertà.
Protagonista della fiction è Lino Guanciale, uno degli attori più amati della scena italiana, che interpreta lo psichiatra e scrittore Mario Tobino. Attraverso il suo sguardo umano e ribelle, la serie racconta una pagina poco conosciuta della storia italiana: la vita delle donne rinchiuse nei manicomi negli anni Quaranta.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Il dottor Tobino lavora nel manicomio femminile di Maggiano, un luogo dominato da regole rigide e metodi coercitivi. Qui inizia a interrogarsi sulle ingiustizie del sistema e sulla reale condizione delle donne considerate ‘pazze’ solo perché libere o scomode per la società del tempo.
La fiction è liberamente tratta dal romanzo autobiografico ‘Le libere donne di Magliano’, scritto nel 1953 dallo stesso Tobino e nato dalle sue esperienze reali come psichiatra, e promette di essere uno degli spettacoli più intensi della stagione televisiva. Tutti i dettagli, la trama e tutta la storia vera dietro alla serie… nel Video!
Potrebbe interessarti anche
'Le libere donne', la fiction Rai con Lino Guanciale: anticipazioni, quante puntate sono, perché taglierà Affari Tuoi
Lino Guanciale torna su Rai Uno con Le libere donne, la miniserie ispirata al romanz...
Biggio 'tradisce' Fiorello con Lino Guanciale: su Rai 1 arriva la fiction che può cambiargli la carriera
Dalla lunga esperienza accanto a Fiorello, che lo ha reso un volto riconoscibile del...
Le libere donne, Lino Guanciale: "Io e Mario Tobino, sento un legame fortissimo. Il successo? Non me ne rendo conto"
Dopo "L'invisibile", Lino Guanciale torna protagonista in tv nella serie "Le libere ...
L'Invisibile, svolta (doppia) per Lino Guanciale: due fiction per diventare la stella della Rai
L’attore sta vivendo un momento magico e a breve tornerà nuovamente su Rai 1 per tra...
Domenica In e Da Noi a ruota libera: dalla Venier lacrime e musica con la vera star di Sanremo, Fialdini con Marcella Bella
Anticipazioni e ospiti di oggi, domenica 8 marzo, dei talk di Rai 1. La Venier ospit...
Fiction Rai, dopo Sanremo pioggia di novità: da Alessandro Gassmann (arrabbiato) a Claudio Bisio alla Montalbano
Da Gloria con Sabrina Ferilli al ritorno di Lino Guanciale fino a Mare Fuori e Vanes...
Rai, le novità di marzo 2026: Sanremo (già) riparte, Paralimpiadi e la fiction più attesa di Lino Guanciale
Tanti titoli nuovi e graditi ritorno questo mese, dai contenuti sportivi alle fictio...
Paolo Bonolis deve tirare fuori il suo meglio per non soccombere
Questa sera, martedì 10 marzo 2026, puntata speciale di Taratata contro il debutto d...