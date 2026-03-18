Le Libere Donne, tra i complimenti le critiche per la ship di Lino Guanciale: "Una telenovelas' Tantissime critiche per la storia passionale tra lo psichiatra Tobino e la paziente Margherita: "Non era necessario".

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Nonostante il duro scontro con il debutto del Grande Fratello Vip di Ilary Blasi, la fiction di Rai 1 con Lino Guanciale è stata seguitissima, per lo meno sui social. La seconda puntata di Le Libere Donne, in onda ieri sera (martedì 17 marzo 2026), ha continuato ad appassionare i telespettatori, anche se questa volta l’evoluzione della trama non ha convinto tutti. La miniserie, tratta dal romanzo autobiografico ‘Le libere donne di Magliano’, scritto nel 1953 dallo psichiatra Mario Tobino, medico protagonista dello spettacolo e interpretato da Guanciale, racconta la vera storia dietro alla terribile condizione delle donne nei manicomi negli Anni ’40.

Ma, nonostante questa narrazione profonda abbia colpito tutti, così come l’interpretazione dell’intero cast, gran parte del pubblico ha trovato che l’inserimento di una storia d’amore passionale non fosse appropriato. Infatti, nell’ospedale i soprusi e i metodi coercitivi sulle pazienti continuano a farla da padrone e, mentre fuori da quelle mura i rastrellamenti del nazifascismo fanno ancora tremare la popolazione, il dottor Tobino e Margherita si avvicinano sempre di più, dando vita a una ship fortemente criticata sul web.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

DJ JAD – GUARDA LA NOSTRA VIDEOINTERVISTA COMPLETA





Le Libere Donne piace, ma la ship tra Tobino e Margherita non convince

Il dramma delle donne rinchiuse e abusate nei manicomi negli Anni ’40, raccontato nella fiction Le Libere Donne, sta appassionando il pubblico di Rai 1, e anche la seconda puntata ha riscontrato parecchio successo, specialmente sui social. Qui, però, tra i complimenti per la location, la sceneggiatura, la fotografia, e naturalmente per l’interpretazione di Lino Guanciale, oltre che per la storia vera, non sono mancate neppure le polemiche. In tanti hanno avuto da ridire sull’inserimento nella trama di una storia passionale che sta nascendo tra lo psichiatra Tobino e la sua paziente Margherita. Questa ship, infatti, per molti utenti di X è stata considerata inappropriata e fuori contesto:

"Se dici con cortesia ‘mmmm forse in questo tipo di storie la ship non è una buona idea’ scateni un esercito urlante di Erinni offese dalle tue parole (‘come osi toccare LA SHIP????’)", "La Rai deve trasformare tutte le storie in delle telenovelas non è sempre un complimento (in questo caso no) ma comunque complessivamente promossa", "Andrò controcorrente ma in una serie del genere con una tematica così delicata non era assolutamente necessario inserire quella che immagino sia una ship che tra l’altro coinvolge una donna che dovrebbe essere una paziente", "Ho la sensazione che la sceneggiatura di questa serie stia andando a farsi friggere".

Potrebbe interessarti anche