Le Libere Donne finisce tra le lacrime, ovazione per Guanciale e Biggio sorprende tutti: "Un grande attore"
La terza e ultima puntata ha lasciato il pubblico commosso e triste allo stesso tempo: "Finale straziante".
Terza e ultima puntata per Le Libere Donne, e pubblico commosso fino alle lacrime. Ieri sera, martedì 24 marzo 2026, la miniserie di Rai 1, con Lino Guanciale nei panni dello psichiatra Mario Tobino, è andata in onda con l’appuntamento finale, lasciando i telespettatori estasiati per la magistrale interpretazione del cast e del protagonista, ma anche angosciati per la potenza della storia vera raccontata. La fiction, infatti, è tratta dal romanzo autobiografico ‘Le libere donne di Magliano‘, scritto nel 1953 dallo stesso Tobino, medico che sulla scena è interpretato da Guanciale, e parla della terribile condizione delle donne nei manicomi negli Anni ’40. La bravura di tutti gli attori, lo strazio inumano vissuto dalle pazienti, e il dramma del nazifascismo sullo sfondo, hanno contribuito al successo di questa serie che ha lasciato il segno nel pubblico a casa, tanto che in molti si augurano ci sia presto una seconda stagione.
Le Libere Donne, finale commosso: "Ho pianto tutte le lacrime che avevo"
Il gran finale di Le Libere Donne ha lasciato il pubblico di Rai 1 senza parole, tra commozione, lacrime per la morte di Margherita, e profonda tristezza per la storia vera (e poco conosciuta) che racconta la condizione delle donne rinchiuse nei manicomi i primi anni del Novecento. Ancora non si sa se ci sarà mai una seconda stagione, anche perché il racconto tratto dal romanzo si è ampiamente concluso con questa terza puntata, ma è certo che i telespettatori la vorrebbero.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Intanto sui social, e specialmente su X, l’episodio finale è stato commentatissimo, tra complimenti all’interpretazione di Lino Guanciale e a Fabrizio Biggio, vera grande sorpresa nel cast: "Sì abbiamo riso e scherzato su Biggio per un mese. Ma nel caso in cui ci fossero ancora dubbi questa scena è la dimostrazione che Fabrizio Biggio tu sei un gran attore", "Su tutti spicca la figura indimenticabile di Biggio psichiatra", "Fate fare un’altra serie a Lino e Biggio, li ho amati insieme", "Ho pianto tutte le lacrime che avevo", "Finale straziante ho pianto coi lacrimoni, mannaggia a voi", "E se una fiction ti lascia così male, vuol dire che allora è fatta davvero davvero bene".
Potrebbe interessarti anche
Le Libere Donne, tra i complimenti le critiche per la ship di Lino Guanciale: "Una telenovelas'
Tantissime critiche per la storia passionale tra lo psichiatra Tobino e la paziente ...
Le Libere Donne, ovazione (con lacrime) per Lino Guanciale e la storia vera di Mario Tobino: "La serie Tv migliore dell'anno"
La prima puntata della fiction che racconta il dramma nei manicomi femminili degli A...
Biggio 'tradisce' Fiorello con Lino Guanciale: su Rai 1 arriva la fiction che può cambiargli la carriera
Dalla lunga esperienza accanto a Fiorello, che lo ha reso un volto riconoscibile del...
Le libere donne, Lino Guanciale su Rai 1 con una storia vera, drammatica e attuale: il manicomio femminile di Maggiano
Una pagina poco conosciuta della nostra storia e che racconta la vita delle donne ri...
'Le libere donne', la fiction Rai con Lino Guanciale: anticipazioni, quante puntate sono, perché taglierà Affari Tuoi
Lino Guanciale torna su Rai Uno con Le libere donne, la miniserie ispirata al romanz...
Le libere donne, Lino Guanciale e la consacrazione (totale) in Rai: cosa sappiamo sulla seconda stagione
L'attore abruzzese ha stupito nel ruolo del medico e scrittore Mario Tobino. Ora l'i...
Fiorello festeggia in diretta con Biggio: "Lui e Guanciale, che randellata al Gf Vip”. Poi provoca Alessandra Mussolini
Nella puntata di oggi de La Pennicanza, lo showman se l'è presa con il reality di Ca...
Le libere donne, Lino Guanciale: "Io e Mario Tobino, sento un legame fortissimo. Il successo? Non me ne rendo conto"
Dopo "L'invisibile", Lino Guanciale torna protagonista in tv nella serie "Le libere ...