Il futuro del DC Universe passa da loro: le Lanterne Verdi come non le avete mai viste nel primo trailer di Lanterns

Le Lanterne Verdi entrano ufficialmente nel nuovo DC Universe. HBO ha diffuso il primo trailer di Lanterns, la serie prodotta da DC Studios che debutterà ad agosto su HBO Max e che porta sullo schermo Hal Jordan e John Stewart, interpretati rispettivamente da Kyle Chandler e Aaron Pierre, in una versione inedita rispetto a quanto raccontato nei fumetti.

Le Lanterne come non le abbiamo mai viste

La serie prende spunto dai personaggi dei fumetti DC e segue il veterano Hal Jordan e la nuova recluta John Stewart, due membri del Corpo delle Lanterne Verdi, forza di polizia intergalattica che utilizza anelli capaci di generare costrutti di luce verde di qualsiasi forma. Questa volta però il centro dell’azione non è lo spazio profondo, ma il Nebraska: i due sono chiamati a indagare su un omicidio in una piccola città americana: l’indagine li porterà a confrontarsi con un mistero oscuro destinato ad avere conseguenze molto più ampie.

Il nuovo universo DC si prende dunque diverse libertà rispetto alle origini dei personaggi: Hal Jordan, tradizionalmente, è un ex pilota di caccia (come lo abbiamo visto anche nel fallimentare film con Ryan Reynolds protagonista) mentre John Stewart è un architetto e un ex marine: l’accoppiata investigativa "terrestre" allievo/maestro è inedita ma funzionale alla storia che si vuole raccontare.

Un inaspettato buddy movie

Il trailer insiste sul rapporto tra i due protagonisti, costruito come una dinamica da buddy cop. Hal, più esperto e disinvolto, mette subito alla prova John: nella scena d’apertura salta fuori da un’auto in corsa lasciando il collega precipitare verso un dirupo, costringendolo a usare poteri e sangue freddo per salvarsi. "Potevo morire", protesta John. "Volevi che ti addestrassi, ti sto addestrando", replica Hal. La tensione tra i due si riflette anche nel confronto con le autorità locali durante l’indagine. Nel filmato si intravedono il costume, l’anello del potere e la batteria energetica delle Lanterne. C’è anche un riferimento a un alieno dall’aspetto di scoiattolo, probabile citazione di Ch’p, personaggio noto ai lettori dei fumetti.

Il cast (con il ritorno di Nathan Fillion)

Il cast comprende Kelly Macdonald nel ruolo di Kerry, sceriffo della cittadina; Nathan Fillion che riprende il ruolo di Guy Gardner già visto in Superman; Garret Dillahunt nei panni di William Macon; Poorna Jagannathan come Zoe; Ulrich Thomsen nel ruolo di Sinestro, ex Lanterna Verde diventata antagonista; Nicole Ari Parker come Bernadette Stewart, madre di John; e Jason Ritter. Completano il gruppo Sherman Augustus, Paul Ben-Victor, Chris Coy, Cary Christopher, Laura Linney e Paula Patton in ruoli non ancora rivelati. Lanterns è creata da Chris Mundy, Damon Lindelof e Tom King. Mundy è anche showrunner. La serie è prodotta da HBO in collaborazione con Warner Bros. Television e DC Studios, con la produzione esecutiva di James Gunn e Peter Safran. I primi due episodi sono diretti da James Hawes, mentre tra gli altri registi figurano Stephen Williams, Geeta Vasant Patel e Alik Sakharov.

Articolo di Marco Lucio Papaleo

