Le Iene, salta la puntata di stasera: Mediaset ferma Veronica Gentili e impazzano le polemiche su Garlasco Cambio di programmazione per Italia 1, dove stasera non andrà in onda la puntata de Le Iene per lasciare spazio alla Coppa Italia: scopriamo di più.

Questa sera, martedì 2 dicembre, Italia 1 cambierà la sua solita programmazione, abbandonando per una volta il suo tradizionale martedì di infotainment per vestire i panni della grande rete sportiva. La consueta puntata de Le Iene, infatti, stasera non andrà in onda per lasciare spazio alla diretta in chiaro degli ottavi di finale di Coppa Italia, che vedranno affrontarsi Juventus e Udinese. La puntata del martedì de Le Iene slitta dunque alla prossima settimana, in particolare a martedì 9 dicembre, mentre venerdì 5 dicembre Italia 1 trasmetterà in prima serata una nuovissima puntata de "Le Iene presentano: La Cura – Tutto quello che devi sapere per stare meglio". Ma ecco qualche dettaglio in più.

Le Iene, stasera salta la puntata: in chiaro la Coppa Italia

Per questa sera, i tanti fan de Le Iene dovranno dunque fare a meno di una nuova puntata, perché Italia 1 sarà concentrata sugli ottavi di finale di Coppa Italia e sull’attesissimo match Juventus-Udinese. La diretta inizierà alle ore 21 dall’Allianz Stadium, con telecronaca affidata a Riccardo Trevisani con commento di Roberto Cravero. La Juventus, pur essendo la favorita sulla carta, arriva alla sfida con un problema importante in attacco: Dusan Vlahović si è infortunato e molto probabilmente sarà fuori per settimane. Di contro, l’Udinese arriva con lo status di outsider: squadra organizzata, solida in contropiede e attenta alla fase difensiva.

Le Iene, impazzano le polemiche su Garlasco

Le Iene, ormai diverse settimane fa, avevano annunciato l’uscita un servizio con scoop sulle indagini di Garlasco, ovvero il caso di cronaca nera che vede al centro l’omicidio della giovane Chiara Poggi. Nonostante la grande attesa da parte dei telespettatori, ad oggi il servizio non è ancora andato in onda e non lo farà nemmeno stasera, visto il cambio di programmazione di Italia 1.

Dietro a questa mancata messa in onda pare vi siano però ragioni che vanno ben oltre il palinsesto televisivo. Proprio Alessandro De Giuseppe, autore dell’inchiesta, nella puntata de Le Iene del 18 novembre ha dichiarato: "In tantissimi ci avete chiesto perché non è andato in onda il delitto di Garlasco. Ebbene, vista l’importanza del contenuto e la delicatezza del momento ci è stato chiesto di aspettare. E noi, nel rispetto dei ruoli, aspettiamo che arrivi il momento giusto per pubblicare quanto raccolto". Davanti a queste affermazioni, molti telespettatori continuano ora a chiedersi chi abbia chiesto di fermare l’uscita del servizio e quando questo potrà finalmente andare in onda. E mentre sul web impazza la polemica, non rimane che aspettare.

