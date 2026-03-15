Le Iene, stasera 15 marzo salta la puntata: perché Mediaset cancella Veronica Gentili Stasera, 15 marzo, Le Iene non vanno in onda su Italia 1: lo show cambia giorno di programmazione e lascia la domenica allo speciale Le Iene presentano: Inside.

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Stasera, 15 marzo, non andrà in onda il consueto appuntamento con Le Iene. Il programma condotto da Veronica Gentili e Max Angioni, infatti, da questa settimana cambia giorno di messa in onda, lasciando lo slot domenicale allo spin-off Le Iene presentano: Inside. Ecco tutti i dettagli.

Le Iene, stasera 15 marzo Veronica Gentili non va in onda: perché

Le Iene cambiano giorno di programmazione e si spostano al mercoledì. La prossima puntata in diretta dello show condotto da Veronica Gentili sarà quindi trasmessa il 18 marzo e resterà in quello slot settimanale fino al termine della stagione, previsto per la fine di maggio. La domenica sera di Italia 1, però, resterà comunque legata al mondo del programma con gli speciali Le Iene Inside, le puntate monotematiche in cui la redazione guidata da Davide Parenti approfondisce di volta in volta un singolo tema con un’inchiesta dedicata.

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Il Grande Fratello Vip stravolge il calendario delle Iene

Fino a oggi Le Iene Inside andavano in onda il martedì sera, ma Mediaset ha deciso di spostarle per evitare una concorrenza interna. Dalla prossima settimana, infatti, il martedì di Canale 5 sarà occupato dalla nuova edizione del Grande Fratello VIP condotta da Ilary Blasi. L’azienda ha quindi preferito liberare quello slot su Italia 1 per dare maggiore visibilità al reality dei vip, che quest’anno torna dopo il terremoto legato all’uscita di scena di Alfonso Signorini.

Le Iene Inside, le anticipazioni della puntata di oggi (domenica 15 marzo 2026)

Il tema dello speciale di stasera di Le Iene Inside, intitolato ‘Diete alimentari: verità, pericoli e business’, riguarda il nostro rapporto quotidiano con il cibo e l’ossessione per la forma fisica. Tra diete, piccoli sgarri e tentativi continui di dimagrire, molte persone convivono con qualche chilo di troppo o con la costante ricerca di un equilibrio alimentare.

La puntata, condotta da Veronica Ruggeri, analizza diverse strategie per perdere peso, come il digiuno intermittente, mostrando sia i possibili benefici sia i rischi, soprattutto quando la dieta può trasformarsi in un rapporto problematico con l’alimentazione.

Spazio anche al dietro le quinte dell’industria alimentare, tra cibi progettati per essere irresistibili, scorciatoie per dimagrire e l’uso di sostanze potenzialmente pericolose. Al centro del racconto c’è infine una domanda chiave: se un’alimentazione sbagliata può favorire l’insorgere di malattie, una dieta corretta può invece diventare uno strumento per migliorare la salute o persino aiutare a prevenire alcune patologie?

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