Stasera in tv – domenica 5 ottobre 2025 – torna in prima serata su Italia 1 l’appuntamento con Le Iene Show, condotto da Veronica Gentili e Max Angioni. Dopo il servizio della scorsa settimana sul caso di Garlasco, tra i più discussi degli ultimi anni, stasera la trasmissione di Davide Parenti torna a concentrarsi sulla cronaca nera con un nuovo caso che potrebbe riaccendere l’interesse del pubblico: il delitto di Manuela Murgia. Ecco le anticipazioni e gli ospiti della puntata.

Le Iene Show, gli ospiti di stasera (5 ottobre)

Come ogni domenica, nello studio di Veronica Gentili non mancheranno ospiti speciali: stasera ci sarà la cantante Noemi, che si esibirà insieme a Rocco Hunt nel brano ‘Oh ma’, la loro hit estiva. Ci sarà spazio anche per Giorgia Surina, ex conduttrice di MTV, che dallo scorso mese ha debuttato sul web con il suo nuovo podcast Vita Futura.

Le Iene, le anticipazioni dei servizi di oggi

Tra i servizi in programma stasera a Le Iene Show, spicca l’inchiesta di Gaetano Pecoraro sul trapianto d’utero da donatrice deceduta, una procedura pionieristica che consente a donne senza utero di diventare madri. Le telecamere entreranno nell’équipe medica di Catania e racconteranno la storia di una famiglia che, grazie a questa tecnica, ha appena visto nascere un bambino.

Nicolò De Devitiis indagherà su un presunto stratagemma di alcuni tassisti che sfrutterebbero l’app Freenow per ottenere corse più pagate, con testimonianze dirette di clienti danneggiati.

Daniele Bonistalli torna sul tragico incidente ferroviario avvenuto il 12 luglio 2016 lungo la linea Bari-Barletta, tra le città di Andria e Corato, nel cuore delle campagne pugliesi. La collisione frontale tra due treni della società Ferrotramviaria provocò la morte di 23 persone e il ferimento di 51 passeggeri, segnando il più grave disastro ferroviario della Puglia. L’inchiesta ha evidenziato errori umani nella gestione del traffico, carenze nella sicurezza della linea e mancati investimenti infrastrutturali. Recentemente, il processo d’appello ha confermato le condanne per due dipendenti – il capotreno e il capostazione – con pene leggermente ridotte, mentre 14 imputati, tra cui la stessa società, sono stati assolti. Il servizio mostrerà in esclusiva le parole dei condannati e dei dirigenti di Ferrotramviaria, per capire responsabilità, retroscena e se la tragedia avrebbe potuto essere evitata.

Infine, Roberta Rei indagherò sul caso di Emanuela Maccarani, ex DT dell’Accademia di ginnastica ritmica di Desio, che è finita nell’occhio del ciclone a causa dei presunti abusi nei confronti di alcune giovani ginnaste. La donna pochi mesi fa è stata sanzionata dalla Federginnastica una squalifica di tre mesi. Lo scorso 22 settembre è stata rinviata a giudizio dopo la denuncia delle ginnaste Anna Basta e Nina Corradin, accusata per maltrattamenti aggravati dalla presenza di minori, come riportato dall’Ansa. Si sono schierate al fianco della Maccarani cinque ginnaste azzurre – Alessia Maurelli, Agnese Duranti, Daniela Mogurean e Martina Santandrea e Laura Paris – che hanno sostenuto la loro allenatrice con parole di solidarietà: Non ci riconosciamo come parti offese, Emanuela Maccarani è stata una persona importante nella nostra vita, sportiva e non". Stasera nel servizio delle Iene l’inviata Roberta Rei parlerà con Emanuela Maccarani per conoscere la sua verità sul caso che l’ha travolta.

Il delitto di Manuela Murgia: le indagini delle Iene

Alessandro Sortino torna sul caso di Manuela Murgia, la 16enne trovata morta nel canyon di Tuvixeddu a Cagliari nel 1994, e ricostruisce le svolte che hanno riaperto le indagini. Dopo aver analizzato possibili contraddizioni nelle dichiarazioni raccolte nel tempo, l’inviato incontra Enrico Astero — l’ex fidanzato all’epoca e oggi unico indagato — davanti al tribunale di Cagliari per sottoporgli domande dirette. Nel servizio sono raccolte anche le testimonianze chiave, tra cui quelle del cugino di Astero.

Il servizio approfondisce la perizia del medico legale Roberto Demontis, che ha motivato la riapertura del caso: secondo la sua ricostruzione, dopo un rapporto che avrebbe lasciato alla ragazza evidenti abrasioni, Manuela sarebbe fuggita e poi sarebbe stata investita dal suo killer (o forse i killer), probabilmente già agonizzante, per poi essere trasportata nel canyon. Queste ipotesi trovano riscontro in elementi dell’autopsia originale. Attualmente il RIS di Cagliari sta analizzando tracce di DNA rinvenute sugli indumenti — anche intimi — conservati per trent’anni: le evidenze genetiche saranno confrontate con il profilo di Astero, nel rispetto del principio che egli è innocente fino a prova contraria. Gli spettatori scopriranno i retroscena dell’omicidio e gli eventuali sviluppi che potrebbero far luce su uno dei gialli più discussi della cronaca italiana.

