Le Iene, Veronica Gentili non va in onda stasera 22 aprile: il motivo dello stop e quando torna Il programma di Italia 1 cambia giorno per lasciare spazio alla semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

CONDIVIDI

Cambio di programmazione nel prime time di Italia 1: stasera – 22 aprile – Le Iene non andranno in onda nella consueta collocazione settimanale del mercoledì. La decisione è legata a un evento sportivo molto atteso, ovvero la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio. Una scelta che conferma quanto il calcio, soprattutto nelle fasi decisive, continui a incidere sulla programmazione televisiva così come già capitato ieri con La Ruota della Fortuna e il Grande Fratello Vip, cancellati per far posto a Inter-Como su Canale 5. I fan del programma dovranno quindi segnarsi una nuova data per seguire le inchieste e i servizi del format. Ecco tutti i dettagli.

Le Iene, salta la puntata del 22 aprile: su Italia 1 c’è Atalanta-Lazio di Coppa Italia

Niente Le Iene stasera su Italia 1. Il prime time del sesto canale sarà infatti dedicato alla diretta della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio, in programma alle ore 21. Il collegamento live dalla New Balance Arena di Bergamo partirà dalle ore 20.30, con diretta streming disponibile su SportMediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Terminata 2-2 all’andata, la partita mette in palio un posto nella finalissima di Coppa Italia: chi la spunterà tra Atalanta e Lazio sfiderà il 13 maggio 2026 l’Inter, che ieri sera ha eliminato il Como nella prima semifinale del torneo tricolore. La partita promette spettacolo e tensione, considerando la posta in palio: un posto in finale. Per questo motivo, Le Iene vengono temporaneamente spostate, lasciando il prime time sportivo al calcio.

Le Iene Show, quando va in onda la puntata

Gli spettatori affezionati dovranno quindi adattarsi al cambiamento, ma si tratta di uno slittamento temporaneo. I conduttori Veronica Gentili e Max Giusti torneranno alla guida delle Iene nella giornata di domani, giovedì 23 aprile 2026, con una nuova puntata come al solito caratterizzata da suoi servizi di attualità e intrattenimento. Mediaset non ha ancora comunicato la data di chiusura della stagione, che così come avvenuto negli anni scorsi dovrebbe chiduere i battenti a inizio giugno. Al momento non si hanno ancora notizie certe riguardo al futuro dello show. Rumors filtrati nelle scorse settimane parlano di una riflessione dei vertici Mediaset sulla posizione di Veronica Gentili, che dopo tre anni al timone dello show potrebbe essere spostata su altri progetti. Anche la sua conferma al timone dell’Isola dei famosi è in forte dubbio: il reality dei naufraghi sembra destinato a finire nelle mani di Belen Rodriguez.

Potrebbe interessarti anche