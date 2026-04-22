Le Iene, Veronica Gentili non va in onda stasera 22 aprile: il motivo dello stop e quando torna
Il programma di Italia 1 cambia giorno per lasciare spazio alla semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio.
Cambio di programmazione nel prime time di Italia 1: stasera – 22 aprile – Le Iene non andranno in onda nella consueta collocazione settimanale del mercoledì. La decisione è legata a un evento sportivo molto atteso, ovvero la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio. Una scelta che conferma quanto il calcio, soprattutto nelle fasi decisive, continui a incidere sulla programmazione televisiva così come già capitato ieri con La Ruota della Fortuna e il Grande Fratello Vip, cancellati per far posto a Inter-Como su Canale 5. I fan del programma dovranno quindi segnarsi una nuova data per seguire le inchieste e i servizi del format. Ecco tutti i dettagli.
Le Iene, salta la puntata del 22 aprile: su Italia 1 c’è Atalanta-Lazio di Coppa Italia
Niente Le Iene stasera su Italia 1. Il prime time del sesto canale sarà infatti dedicato alla diretta della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio, in programma alle ore 21. Il collegamento live dalla New Balance Arena di Bergamo partirà dalle ore 20.30, con diretta streming disponibile su SportMediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Terminata 2-2 all’andata, la partita mette in palio un posto nella finalissima di Coppa Italia: chi la spunterà tra Atalanta e Lazio sfiderà il 13 maggio 2026 l’Inter, che ieri sera ha eliminato il Como nella prima semifinale del torneo tricolore. La partita promette spettacolo e tensione, considerando la posta in palio: un posto in finale. Per questo motivo, Le Iene vengono temporaneamente spostate, lasciando il prime time sportivo al calcio.
Le Iene Show, quando va in onda la puntata
Gli spettatori affezionati dovranno quindi adattarsi al cambiamento, ma si tratta di uno slittamento temporaneo. I conduttori Veronica Gentili e Max Giusti torneranno alla guida delle Iene nella giornata di domani, giovedì 23 aprile 2026, con una nuova puntata come al solito caratterizzata da suoi servizi di attualità e intrattenimento. Mediaset non ha ancora comunicato la data di chiusura della stagione, che così come avvenuto negli anni scorsi dovrebbe chiduere i battenti a inizio giugno. Al momento non si hanno ancora notizie certe riguardo al futuro dello show. Rumors filtrati nelle scorse settimane parlano di una riflessione dei vertici Mediaset sulla posizione di Veronica Gentili, che dopo tre anni al timone dello show potrebbe essere spostata su altri progetti. Anche la sua conferma al timone dell’Isola dei famosi è in forte dubbio: il reality dei naufraghi sembra destinato a finire nelle mani di Belen Rodriguez.
Potrebbe interessarti anche
Le Iene, stasera 15 marzo salta la puntata: perché Mediaset cancella Veronica Gentili
Stasera, 15 marzo, Le Iene non vanno in onda su Italia 1: lo show cambia giorno di p...
Veronica Gentili, doppio addio: dopo L'isola dei Famosi rischia anche a Le Iene (e Belen 'esulta')
Tra indiscrezioni sempre più insistenti, nomi pesanti in risalita e decisioni ancora...
Il Grande Fratello Vip non va in onda stasera 21 aprile, poi doppia diretta ravvicinata: il nuovo calendario verso la finale
Stasera 21 aprile il Gf Vip non va in onda per lasciare spazio alla Coppa Italia: Il...
Ascolti Tv ieri (15 aprile): De Martino chiude STEP al 16% (e batte pure Gerry Scotti), disastro Rai 1, bene Veronica Gentili
Stasera Tutto è Possibile vince e chiude risalendo al 16% di share, Sister Act al 10...
Ascolti Tv ieri (1 aprile): De Martino inarrestabile e STEP è da record, cala Veronica Gentili
Rai 2 si aggiudica nuovamente la prima serata con Stasera Tutto è Possibile al 16,4%...
Ascolti Tv ieri 8 aprile: De Martino in calo con STEP (ma Affari Tuoi vola), Federica Sciarelli stavolta delude
Stasera Tutto è Possibile scende sotto i 2 milioni di spettatori, Pretty Woman al 13...
Maurizio Battista e la truffa dello sciacallo, il ‘delirio’ social spiegato a Le Iene: “Mi ha rubato 1 milione e mezzo”
Il comico romano ha raccontato allo show ‘in nero’ di Italia 1 i suoi recenti compor...
La Ruota della Fortuna, salta la puntata del 21 aprile e Affari Tuoi vola verso un nuovo record: perché
Inter-Como di Coppa Italia protagonista stasera su Canale 5: salta La Ruota della Fo...