Le Iene, Veronica Gentili dice addio a Paul Baccaglini: "Parte della famiglia". E Adinolfi infiamma i social con le scommesse Nella puntata del 14 settembre, largo spazio ad Adinolfi e la "Scommessa collettiva" e ai vip infedeli, dei quali non vengono fatti nomi: cosa è successo

Ieri, domenica 14 settembre 2025, in prima serata su Italia 1 è andata in onda la prima puntata de Le Iene, il programma condotto da Veronica Gentili insieme al comico Max Angioni che ha visto come ospite il giovane cantante Alfa. Tanti i servizi presentati nel corso della serata, così come molti sono stati i commenti durante le tre ore e mezza di trasmissione, dove i conduttori non hanno mancato di dire addio all’ex inviato Paul Baccaglini, trovato morto nella sua casa lo scorso 10 settembre. Ma vediamo insieme cosa è successo nella puntata de Le Iene e cosa ha scritto il pubblico sui social, in particolare su ‘X’.

Le Iene, puntata 14 settembre 2025: cosa è successo

La puntata, come di consueto, inizia con l’ospite Alfa e la sua nuova canzone A me mi piace per poi proseguire con una serie di servizi che hanno messo in luce alcuni retroscena o fatto commuovere i telespettatori. Tra questi ricordiamo il monologo di Sarah Fahr, pallavolista italiana che ha raccontato le tappe della sua carriera piene di sacrifici e gioie.

Un servizio che ha suscitato una forte reazione del pubblico dei social è stato invece quello di Filippo Roma su Mario Adinolfi e la sua iniziativa chiamata "Scommessa Collettiva" con cui prometteva una rendita cospicua a chiunque prendesse parte al progetto. Le Iene hanno mostrato alcune testimonianze di risparmiatori delusi per come si è evoluta la vicenda, perché non avrebbero ottenuto tutto ciò che gli era stato promesso: molti starebbero ancora aspettando dei soldi (per esempio, un uomo ha chiesto di rientrare dei 61mila euro del suo capitale un anno fa e non sono ancora arrivati) da parte del politico, che, pare, stia continuando a rimandare il giorno del saldo. Adinolfi però ha smentito categoricamente queste insinuazioni, affermando di aver saldato ogni persona e che l’iniziativa è ormai conclusa, oltre ad affermare che "il meccanismo estorsivo non lo accetto". Secondo quest’ultimo, infatti, chi dice di non aver avuto tutto starebbe solo cercando di fargli un "gioco estorsivo". Il politico, inoltre, ha dichiarato di aspettarsi delle scuse da Filippo Roma perché lo starebbe rovinando senza avere prove in mano (sembra però che l’inviato abbia dei documenti che accertano quanto detto). Sui social non sono mancati commenti acidi contro Mario Adinolfi, preso di mira da molti utenti. Tra i commenti meno forti troviamo frasi come "Ma la nuova stagione de #LeIene che inizia con un servizio sme*dazione Mario Adinolfi, che succede" e "Io che l’avevo rivalutato un po’ all’isola…". Insomma, stando ai social, il tentativo di riabilitarlo dell’Isola dei Famosi sarebbe stato vano.

A seguire il servizio di Nicolò De Devitiis, che ha raccontato il percorso di guarigione di Achille Polonara, giocatore di basket della nazionale italiana che ha la leucemia mieloide. Lo sportivo, che ha commosso tutti, è stato sottoposto a una cura sperimentale a Valencia ed è in attesa di un trapianto di midollo in Italia. "Servizio da brividi. Forza Achille", "Achille Polonara ti abbracciamo fortissimo" sono stati i commenti su ‘X’.

Molto commentata è stata anche la storia di Maika, un’influencer che è stata contattata dall’inviato de Le Iene Stefano Corti per scrivere a personaggi famosi sui social e testare il loro interesse nei suoi confronti, nonché la loro fedeltà a mogli o fidanzate. E’ venuto fuori che 10 vip su 15 hanno abboccato all’amo. Peccato che non siano stati fatti i nomi delle persone coinvolte, ed è proprio questo fatto che è stato criticato dai telespettatori su ‘X’: "Io sarò strano e non ci capisco nulla ma non vedo assolutamente il senso di fare un servizio su una che scrive apposta dei personaggi famosi per vedere quanti rispondono e quanti vorrebbero andare con lei. Boh". Oppure: "Vogliono cavalcare l’onda di falsissimo di Corona", "Questo servizio per dimostrare che Bova non è il primo né l’ultimo?! Ma va?!?!!", "Però questo tizio che fa il servizio fa lo splendido, ma se era al posto di quelli contattati avrebbe reagito esattamente come loro", "Qualcuno aveva bisogno di due follower in più?", "Su 15 hanno abboccato in 10. Terribili…………", "Ora facciamo il servizio con un figaccione che ci prova con le tipe di quelli che ci sono cascati. Per statistica eh", "Ma questi servizi servono ad insultare gli uomini o le donne?".

Veronica Gentili dice addio all’ex inviato Paul Baccaglini a Le Iene

Di storie ne sono state raccontate tante – immancabili un servizio riguardante Israele e Gaza e sul mercato sessuale dei bambini: la parola ‘schifo’ in quest’ultimo caso è la più usata su ‘X’ – prima del finale di puntata, dove finalmente è accaduto ciò che ci aspettavamo dall’inizio del programma. Veronica Gentili, infatti, è tornata ad essere seria per qualche secondo, il tempo di ricordare Paul Baccaglini con il rispetto dovuto: "E adesso ci teniamo molto come famiglia de Le iene a salutare una persona che in passato ha fatto parte di questa famiglia, Paul Baccaglini, e vogliamo mandare un grande, grandissimo abbraccio a Giuliana e alle sue bellissime bimbe". Alle sue parole è seguito un forte applauso in studio.

