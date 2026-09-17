Le Iene torna con un nuovo cast, ora Veronica Gentili ha quattro co-conduttori: da Daniele Gattano a Vincenzo Comunale
Veronica Gentili resta al centro dello studio, ma intorno a lei cambia quasi tutto: dopo l'addio di Max Angioni ed Eleazaro Rossi, arrivano nuovi comici.
La conduttrice è confermata, ma intorno a lei cambia quasi completamente la squadra: Le Iene si preparano a tornare su Italia 1 con una formazione rinnovata e un equilibrio diverso rispetto alla passata stagione. Il debutto è fissato per giovedì 24 settembre in prima serata, con Veronica Gentili ancora al centro dello studio e quattro comici chiamati ad affiancarla.
Le Iene: la nuova squadra di Veronica Gentili
A rendere ufficiale il nuovo assetto è stato Vincenzo Comunale, uno dei volti che entreranno a far parte del programma, attraverso un post sui social caratterizzato dall’ironia. "Non so fare il nodo alla cravatta, ma dalla settimana prossima troviamo una soluzione", ha scritto il comico, giocando proprio sull’abbigliamento che da sempre contraddistingue gli inviati e i protagonisti de Le Iene. Poco dopo ha chiarito anche quale sarà la dinamica all’interno dello studio: "A condurre seriamente ci pensa Veronica Gentili, a darle fastidio io, Nathan Kiboba, Carmine Del Grosso e Daniele Gattano". Quindi Gentili sarà l’unico volto normalmente associato alla conduzione, mentre intorno a lei ci sarà un gruppo di quattro comici, con Nathan Kiboba come unico elemento confermato rispetto alla formazione precedente.
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Chi non ci sarà più a Le Iene 2026
Il cambiamento rispetto alla stagione 2025-2026 è infatti evidente. Lo scorso anno Gentili aveva condiviso il palco con Max Angioni, mentre Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba completavano la componente comica del programma. Angioni e Rossi non torneranno nella nuova edizione, lasciando spazio ai nuovi ingressi. Per Veronica Gentili, arrivata a Le Iene nel 2023 dopo l’addio di Belén Rodríguez, si apre così una nuova fase alla guida dello storico programma di Italia 1. Kiboba, invece, resta nel cast dopo la sua presenza iniziata nel 2022, confermandosi come il collegamento più evidente con la precedente formazione.
Il nome di Andrea Pisani e la trattativa saltata
Prima dell’annuncio della nuova squadra, per tutta l’estate si era parlato anche di Andrea Pisani come possibile volto destinato ad affiancare Gentili. L’ipotesi era stata rilanciata da Giuseppe Candela su Chi, dove si era parlato del comico dei PanPers come possibile sostituto di Max Angioni.
La trattativa, tuttavia, non si è concretizzata. A settembre lo stesso Candela ha riferito che Pisani sarebbe rimasto legato a Only Fun, insieme a Belén Rodríguez e Luca Peracino. La soluzione scelta è stata quindi diversa da quella ipotizzata nei mesi precedenti, con Gentili alla guida e i quattro comici a supportarla in studio.
L’addio di Eleazaro Rossi era invece già noto. A marzo, parlando con Fanpage.it, aveva spiegato: "Ho appena smesso. Gli impegni a teatro e quelli in televisione non potevano più sovrapporsi, non aveva più un senso economico e soprattutto di economia del tempo". E sul suo ruolo aveva aggiunto: "Non facevo lo stand-up comedian a Le Iene, facevo letteralmente il pagliaccio".
I nuovi ingressi e il debutto di settembre
Tra le novità spicca Carmine Del Grosso, comico e autore napoletano classe 1986, con esperienze televisive in Battute?, Stand Up Comedy, Quelli che il lunedì e Propaganda Live. Al suo fianco arrivano Vincenzo Comunale e Daniele Gattano, volti noti nella stand up, completando una squadra che continua a guardare soprattutto alla scena della stand-up comedy. Il programma ripartirà dunque giovedì 24 settembre, in una collocazione diversa rispetto alla precedente stagione, che aveva preso il via di domenica per poi spostarsi al martedì.
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