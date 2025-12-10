Gemelle Kessler, esaudito l'ultimo desiderio di Alice ed Ellen: la sepoltura segreta accanto alla persona che amavano di più Cerimonia segreta e riposo eterno al fianco della mamma Elsa a Grünwald: esaudito l’ultimo desiderio delle gemelle Kessler.

Dopo settimane di silenzio, arrivano nuovi dettagli sull’addio ad Alice ed Ellen Kessler. Le due icone della tv e del varietà, scomparse insieme lo scorso 17 novembre nella loro villetta, sono state salutate con una cerimonia riservatissima nel cimitero di Grünwald, vicino a Monaco di Baviera. A rivelarlo è stato il quotidiano tedesco Bild, che ha spiegato come la sepoltura sia avvenuta senza pubblico, senza ospiti e nel totale riserbo, proprio come le sorelle desideravano. Una scelta sorprendentemente lontana dai riflettori che le hanno accompagnate per decenni, ma perfettamente in linea con la loro discrezione degli ultimi anni.

Le gemelle Kessler, l’ultimo addio in silenzio: la sepoltura segreta

A 89 anni, le gemelle Kessler hanno scelto il suicidio assistito e avevano espresso il desiderio di essere sepolte una accanto all’altra: un’ultima conferma di un legame che che ha accompagnato tutta la vita delle sorelle. La decisione di condividere anche il riposo eterno non è stata improvvisa: le Kessler avevano lasciato disposizioni precise già da tempo. Le urne sono state collocate l’una accanto all’altra, vicino alla tomba della madre Elsa, figura centrale nella loro storia personale. Si tratta del luogo che entrambe avevano indicato come "casa" per il loro ultimo viaggio. Avrebbero voluto riposare addirittura in un’unica urna insieme alla madre e al loro cane, ma la normativa tedesca non lo consente.

L’eredità milionaria destinata alla solidarietà

Non solo ultime volontà legate alla sepoltura: Alice ed Ellen avevano pianificato anche il destino del loro patrimonio, stimato in circa 15 milioni di euro. Non avendo eredi diretti e convinte da sempre della necessità di restituire qualcosa al mondo, le gemelle hanno scelto di devolvere l’intera eredità a una serie di organizzazioni umanitarie. Tra queste figurano Medici Senza Frontiere, Unicef, la Christoffel Blind Mission (attiva nel supporto ai non vedenti), Gut Aiderbichl, associazione per la protezione degli animali, e l’Ordine di Malta.

