Gemelle Kessler, esaudito l'ultimo desiderio di Alice ed Ellen: la sepoltura segreta accanto alla persona che amavano di più
Cerimonia segreta e riposo eterno al fianco della mamma Elsa a Grünwald: esaudito l’ultimo desiderio delle gemelle Kessler.
Dopo settimane di silenzio, arrivano nuovi dettagli sull’addio ad Alice ed Ellen Kessler. Le due icone della tv e del varietà, scomparse insieme lo scorso 17 novembre nella loro villetta, sono state salutate con una cerimonia riservatissima nel cimitero di Grünwald, vicino a Monaco di Baviera. A rivelarlo è stato il quotidiano tedesco Bild, che ha spiegato come la sepoltura sia avvenuta senza pubblico, senza ospiti e nel totale riserbo, proprio come le sorelle desideravano. Una scelta sorprendentemente lontana dai riflettori che le hanno accompagnate per decenni, ma perfettamente in linea con la loro discrezione degli ultimi anni.
Le gemelle Kessler, l’ultimo addio in silenzio: la sepoltura segreta
A 89 anni, le gemelle Kessler hanno scelto il suicidio assistito e avevano espresso il desiderio di essere sepolte una accanto all’altra: un’ultima conferma di un legame che che ha accompagnato tutta la vita delle sorelle. La decisione di condividere anche il riposo eterno non è stata improvvisa: le Kessler avevano lasciato disposizioni precise già da tempo. Le urne sono state collocate l’una accanto all’altra, vicino alla tomba della madre Elsa, figura centrale nella loro storia personale. Si tratta del luogo che entrambe avevano indicato come "casa" per il loro ultimo viaggio. Avrebbero voluto riposare addirittura in un’unica urna insieme alla madre e al loro cane, ma la normativa tedesca non lo consente.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
L’eredità milionaria destinata alla solidarietà
Non solo ultime volontà legate alla sepoltura: Alice ed Ellen avevano pianificato anche il destino del loro patrimonio, stimato in circa 15 milioni di euro. Non avendo eredi diretti e convinte da sempre della necessità di restituire qualcosa al mondo, le gemelle hanno scelto di devolvere l’intera eredità a una serie di organizzazioni umanitarie. Tra queste figurano Medici Senza Frontiere, Unicef, la Christoffel Blind Mission (attiva nel supporto ai non vedenti), Gut Aiderbichl, associazione per la protezione degli animali, e l’Ordine di Malta.
Potrebbe interessarti anche
Gemelle Kessler, l’ultima volontà sulla sepoltura non verrà rispettata: il divieto delle leggi tedesche
Le disposizioni cimiteriali tedesche impedirebbero ad Ellen e Alice di essere sepolt...
Morte gemelle Kessler, la scelta choc sulla sepoltura (proibita). A chi va l'eredità
Il dramma delle gemelle Kessler: le ultime volontà condivise e un patrimonio destina...
Addio alle gemelle Kessler, giallo sulla causa della morte di Alice ed Ellen: la scoperta drammatica in Germania
Le showgirl tedesche salite alla ribalta negli anni Sessanta sono scomparse a Monaco...
Funerali Gemelle Kessler, cerimonia ‘vietata’ e in bilico: cosa succede
Funerali delle gemelle Kessler in forma privata, scattano problemi legali e tensioni...
Eredità Kessler, il patrimonio enorme delle gemelle: la casa da 15 milioni di euro, gioielli e titoli
Un'eredità immensa divisa tra più associazioni benefiche: "Non abbiamo mai buttato v...
Gemelle Kessler, svelata la causa della morte: "Non volevano più vivere"
Le due dive tedesche avrebbero scelto di andarsene volontariamente, ricorrendo a una...
Gemelle Kessler, le loro ultime ore: i due 'accompagnatori', la malattia e il testamento cambiato
Il suicidio assistito era stato programmato da tempo e nei minimi dettagli, ma Mara ...
Gemelle Kessler, amori e tradimenti di Alice ed Ellen: da Burt Lancaster a Orsini. Perché non si sono mai sposate
Tra passioni celebri, relazioni difficili e una vita sempre condivisa, la storia pri...