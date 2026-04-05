'Le donne della Bibbia', la serie Mediaset sulle eroine dell'Antico Testamento. Chi sono e cosa vedremo Sei storie tra fede, maternità e destino: Le donne della Bibbia arriva su Canale 5 il 5 e 6 aprile con un racconto intenso e un cast internazionale.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Arriva in prima visione su Canale 5 una miniserie intensa e ricca di emozioni: Le donne della Bibbia, in onda oggi, domenica 5 e lunedì 6 aprile in prima serata, disponibile anche su Mediaset Infinity. La serie porta sul piccolo schermo alcune delle figure femminili più iconiche dell’Antico Testamento, raccontandone le scelte, i sacrifici e le battaglie interiori. Attraverso sei storie intrecciate, il racconto attraversa generazioni, dalla promessa fatta ad Abramo fino alla nascita delle dodici tribù d’Israele.

Le donne della Bibbia: anticipazioni delle puntate del 5 e 6 aprile

Le prime puntate della serie si concentrano su figure fondamentali come Sarah, Hagar e Rebecca, offrendo uno sguardo umano e profondo sulle loro vicende. Sarah è la moglie di Abramo, scelto da Dio per dare origine a una grande nazione. Tuttavia, la sua sterilità mette a dura prova la promessa divina. Spinta dalla disperazione, decide di affidare al marito la sua serva egiziana, Hagar, affinché possa dargli un figlio. Nasce così Ismaele, ma la scelta scatena tensioni e conflitti profondi. Sarah si trova a fare i conti con gelosia, paura e senso di fallimento, mentre la fede vacilla davanti all’attesa di un miracolo che sembra non arrivare mai.

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La storia di Hagar rappresenta invece un percorso di sofferenza e rinascita. Allontanata e abbandonata nel deserto con il figlio, affronta la disperazione e la solitudine. È proprio nel momento più buio che riceve una promessa divina: un futuro per sé e per suo figlio. Il suo viaggio diventa simbolo di resilienza, dignità ritrovata e speranza.

Trama e temi: tra fede, maternità e conflitti familiari

Un’altra figura centrale è Rebecca, segnata da un passato difficile ma pronta a riconoscere il proprio destino. L’incontro con Eliezer, inviato di Abramo, cambia la sua vita: accetta di sposare Isacco, intraprendendo un viaggio verso l’ignoto.

Il loro rapporto nasce tra difficoltà e incomprensioni, ma si trasforma lentamente in un legame profondo. La gravidanza di Rebecca porta però nuove tensioni: i due gemelli che porta in grembo, Esaù e Giacobbe, sono destinati a scontrarsi. La profezia che li riguarda divide la famiglia, mettendo Rebecca e Isacco su fronti opposti. Attraverso queste storie, la serie esplora temi universali come la maternità, il potere delle scelte e le conseguenze delle rivalità familiari. Le vicende delle protagoniste si intrecciano fino a culminare nella figura di Giuseppe, simbolo dell’eredità lasciata da queste donne e punto di partenza per la nascita delle dodici tribù d’Israele.

Il cast internazionale de Le donne della Bibbia

A dare volto ai personaggi della serie troviamo un cast internazionale di grande livello. Tra i protagonisti spiccano Minnie Driver e Jeffrey Donovan, affiancati da Alexa Davalos, Blu Hunt, Natacha Karam, Tom Mison, Tom Payne, Ben Robson e Millie Brady.

Un ensemble che contribuisce a rendere la narrazione ancora più intensa e coinvolgente, dando vita a personaggi complessi e sfaccettati.

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