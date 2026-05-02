Greta Gerwig svela la sua Narnia: quando esce al cinema e dove vederlo poco dopo in streaming

Tornano le Cronache di Narnia: quando esce al cinema (e su Netflix) Il nipote del mago La regista di Barbie porta sullo schermo Il nipote del mago, primo capitolo di un nuovo universo cinematografico tratto da Le cronache di Narnia

Marco Lucio Papaleo Content Editor Linkedin

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La regista candidata all’Academy Award Greta Gerwig si appresta a riportare sul grande schermo l’universo di C.S. Lewis con Narnia: Il nipote del mago. Il film, un’epica avventura che uscirà in IMAX e nelle sale di tutto il mondo il 12 febbraio 2027, segna l’inizio di un ambizioso progetto targato Netflix. Si tratta di un reboot totale che non avrà alcun legame con le precedenti trasposizioni televisive e cinematografiche, ponendosi come il primo capitolo di una nuova saga concepita per coprire l’intera opera letteraria. Dopo il passaggio al cinema, la pellicola debutterà sulla piattaforma di streaming il 2 aprile 2027.

Un nuovo inizio per una saga mai conclusa

Il progetto di Greta Gerwig rappresenta una sfida significativa per il franchise. Nonostante i libri di Lewis siano stati trasposti varie volte in passato (celebre la trilogia iniziata nel 2005 con Il leone, la strega e l’armadio), nessuna delle precedenti operazioni era riuscita a portare a termine l’intera saga dei sette libri, fermandosi puntualmente dopo pochi capitoli. Questo nuovo adattamento si distingue scegliendo di partire non dal volume più noto (e primo a essere stato pubblicato), ma da Il nipote del mago, pubblicato il 2 maggio 1955 – di cui oggi ricorre il 71º anniversario – che funge da vero e proprio racconto delle origini, mai mostrato prima al cinema.

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La visione di Greta Gerwig

Scritto e diretto dalla stessa Gerwig, il film esplora la creazione di Narnia attraverso il canto del leone Aslan, un’immagine che ha alimentato l’immaginazione della regista fin dall’infanzia. "Ero una bambina quando lessi per la prima volta Il nipote del mago, e mi innamorai dell’idea di un leone cosmico che canta alla vita il mondo di Narnia", racconta Gerwig, che continua: "Non sapevo che sarei cresciuta facendo cinema, ma l’idea di un universo costruito attraverso la musica è sempre rimasta nel mio cuore. È l’onore di una vita poterlo immaginare e renderlo reale. Grazie a Le Cronache di Narnia di C. S. Lewis, ho creduto nella magia, nei mondi nascosti e nell’avventura. Ho creduto che ogni luogo potesse essere incantato e che chiunque potesse essere trascinato in un’epopea straordinaria. Quella meraviglia era accessibile a tutti, persino a persone ordinarie come me… Mi ha trasformata".

Gerwig ha voluto affiancare ai nuovi talenti David McKenna e Beatrice Campbell un cast di profili altissimi: Emma Mackey, Carey Mulligan, Kobna Holdbrook-Smith, Daniel Craig e Meryl Streep, oltre a Ciarán Hinds, Denise Gough e Susan Wokoma.

Narnia: Il nipote del mago è prodotto da Mark Gordon, Amy Pascal, Vincent Sieber-Smith e Greta Gerwig, con il coinvolgimento diretto del C.S. Lewis Estate tra i produttori esecutivi. La collaborazione con IMAX permetterà anteprime esclusive a partire dal 10 febbraio 2027, sottolineando la volontà di Netflix di trasformare il film in un autentico evento globale. L’obiettivo dichiarato dalla C.S. Lewis Company è quello di condividere la magia di Narnia con una nuova generazione, affidando alla sensibilità artistica della Gerwig il compito di rendere reale e tangibile un universo che invita sognatori di ogni età a vivere la genesi di un mondo incantato.

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