Miriam Leone tra verità sospese e amori imperfetti: un film dal cast stellare che tutti ameranno In arrivo nelle sale cinematografiche un’imperdibile pellicola con la splendida Miriam Leone diretta da Gabriele Muccino: trama e quando esce.

Il prossimo 29 gennaio 2026, nelle sale cinematografiche italiane uscirà Le cose non dette, il nuovo film di Gabriele Muccino che, dopo anni di successi nazionali e internazionali, è pronto a tornare con una pellicola che racconta le crepe invisibili dei rapporti umani e le passioni che spesso restano sospese nelle parole non pronunciate. Una pellicola dal cast stellare che vede la presenza di Miriam Leone, l’amatissima attrice siciliana che in questi anni ha dimostrato di saper passare con estrema disinvoltura dal dramma alla commedia, dal personaggio televisivo al grande schermo. Non rimane, allora, che scoprire di più su questo attesissimo film.

Le cose non dette, trama del nuovo film con Miriam Leone

Al centro della storia ci sono Carlo ed Elisa, una coppia affermata e all’apparenza solida che vive a Roma barcamenandosi tra successi professionali e abitudini: lui è un professore universitario e scrittore in crisi creativa, lei è una giornalista stimata anche a livello internazionale. Ma dietro la superficie apparentemente perfetta, cresce una distanza fatta di silenzi, ferite e domande. In cerca di risposte e di un nuovo equilibrio, la coppia parte per il Marocco insieme agli amici di lunga data Anna e Paolo e alla figlia adolescente, Vittoria. Qui, tra paesaggi esotici e tensioni sotterranee, si intrecciano segreti, sospetti e desideri non confessati che mettono in discussione ogni certezza. L’arrivo di Blu, giovane studentessa di filosofia di Carlo, aggiunge ulteriori inquietudini e riflessioni sul confine tra le emozioni espresse e quelle mai rivelate.

Miriam Leone e un cast stellare nel film Le cose non dette

Il film, che uscirà al cinema il 29 gennaio 2026, è tratto dal romanzo Siracusa di Delia Ephron, con sceneggiatura firmata dalla stessa Ephron insieme a Gabriele Muccino. Accanto alla splendida Miriam Leone vedremo un cast altrettanto stellare: in particolare parliamo di interpreti già molto amati e di grande spessore come Stefano Accorsi, Claudio Santamaria e Carolina Crescentini, accanto a giovani promesse del cinema come Beatrice Savignani e Margherita Pantaleo.

Miriam Leone, all’interno del film, interpreta il ruolo di una donna che desidera avere un figlio, ma che purtroppo incontra grandi difficoltà. Questa scelta di ruolo è stata commentata anche dall’attrice stessa in interviste recenti, nelle quali ha parlato del tabù sociale della maternità e delle pressioni che circondano questo tema nella realtà contemporanea, un elemento che aggiunge ulteriore spessore alla sua performance. A questo possiamo anche aggiungere che la colonna sonora del film, intitolata appunto Le cose non dette, verrà firmata dal cantante Mahmood.

