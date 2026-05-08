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Dopo la valanga di premi ai David di Donatello 2026, il film fenomeno dell’anno torna in sala: dove vederlo e perché non potete perderlo

Le città di Pianura, premiato ai David di Donatello 2026 come Miglior Film, e forte di otto statuette, torna nelle sale cinematografiche nel weekend. Ecco dove.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Ebbene sì, un po’ lo sospettavamo ma, adesso, ne abbiamo la conferma: il Le Città di Pianura di Francesco Sossai, vincitore di otto David di Donatello, torna al cinema questo weekend. Uscito il 25 settembre, ha ottenuto quasi 1,8 milioni di euro e oltre 270.000 spettatori grazie al passaparola. Ora Lucky Red lo ripropone in sala. Di seguito, tutti i dettagli.

Le Città di Pianura, il film trionfatore ai David di Donatello torna al cinema: ecco dove e quando

Dopo essersi imposto come Miglior Film alla 71ª edizione dei David di Donatello, Le Città di Pianura di Francesco Sossai torna in sala nel fine settimana, confermandosi tra i titoli più premiati e discussi dell’anno con un totale di otto riconoscimenti. Presentata al Festival di Cannes nella sezione Un Certain Regard, la pellicola è stata subito accolta come una rivelazione, ma poi si è affermata anche nei confronti del pubblico. Uscito il 25 settembre, ha beneficiato di un forte passaparola, arrivando a circa 1,8 milioni di euro di incasso e oltre 270.000 spettatori. E’ a questo link: https://lecittadipianuraalcinema.it/ che potrete trovare la sala della vostra città.

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Alla cerimonia dei David di Donatello 2026, svoltasi mercoledì 6 maggio a Cinecittà, il film ha ottenuto numerosi premi, tra cui Miglior Film, Miglior Regia a Sossai, Miglior Sceneggiatura Originale (Sossai e Candiago), Miglior Produzione, Miglior Attore Protagonista (Sergio Romano), Miglior Casting, Miglior Canzone Originale (Ti di Krano) e Miglior Montaggio.

Le Città di Pianura, di cosa parla il film: trama, cast e location

Il film racconta la storia di Carlobianchi e Doriano (Sergio Romano e Pierpaolo Capovilla), due amici oltre cinquanta che vivono come eterni adolescenti, tra alcol, notti infinite e nessuna direzione nella vita. Il loro unico rituale è il giro dei bar, come se nel bere possiamo trovare un senso. Durante una di queste serate incontra Giulio (Filippo Scotti), giovane studente di architettura sensibile e sognatore. Da questo incontro nasce un viaggio surreale nella pianura veneta, tra strade deserte e luci al neon, a bordo di un’auto scassata. Nel corso della notte, Giulio si ritrova coinvolto in un’esperienza che cambia il suo modo di vedere il mondo, l’amore e il futuro, in un road movie ironico e malinconico dal ritmo lento e disincantato. Nel cast troviamo anche Roberto Citran e Andrea Pennacchi.

Le Città di Pianura è ambientato interamente in Veneto. Il percorso parte dalla zona delle Dolomiti bellunesi (tra Sedico, Feltre e Cesiomaggiore), per poi scendere verso la pianura tra Treviso e Padova, dove si trovano alcune location come Cadoneghe, Brugine e il Memoriale Brion a San Vito d’Altivole. La parte finale si sposta nell’area veneziana, con riprese a Chioggia, Noale e Venezia stessa.

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