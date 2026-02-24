LDA e Aka 7even, testo e significato di “Poesie Clandestine” a Sanremo 2026 LDA e Aka 7even debuttano in duo a Sanremo 2026 con “Poesie Clandestine”: un brano d’amore viscerale che omaggia Napoli tra passione e tormento.

Per la prima volta insieme sul palco dell’Ariston, LDA e Aka 7even partecipano tra i Big del Festival di Sanremo 2026 con "Poesie Clandestine". I due artisti campani, già noti al grande pubblico per le rispettive esperienze ad Amici e per le precedenti partecipazioni in solitaria al Festival, uniscono le forze in un progetto che nasce prima dall’amicizia che dalla musica. Il risultato è un brano energico e romantico, che mescola sonorità pop e suggestioni partenopee.

Il debutto in duo di LDA e Aka 7even al Festival di Sanremo 2026

Per LDA e Aka 7even, "Poesie Clandestine" rappresenta un esordio assoluto come duo al Festival di Sanremo. Entrambi, però, conoscono già bene il palco dell’Ariston. Aka 7even aveva gareggiato nel 2022 con "Perfetta così", mentre LDA era salito sul palco nel 2023 con "Se poi domani".

Prima ancora, il pubblico li aveva scoperti nella scuola di Amici di Maria De Filippi, dove hanno costruito una fanbase solida e appassionata. Aka 7even, segnato da un evento drammatico dell’infanzia – i sette giorni di coma che hanno ispirato il suo nome d’arte – ha trasformato il percorso nel talent in una serie di successi discografici e riconoscimenti. LDA, figlio di Gigi D’Alessio, ha invece raccontato di aver trovato proprio ad Amici la sua rivincita personale, riuscendo a scrollarsi di dosso l’etichetta di "figlio di" e a imporsi con la propria identità artistica.

Il significato di "Poesie Clandestine": un amore tra passione e tormento

"Poesie Clandestine" è una canzone d’amore che parla di un sentimento viscerale, quasi carnale, ma allo stesso tempo fragile e irrisolto. Nel testo emergono due persone che si cercano e si desiderano, senza però riuscire davvero a incastrarsi. Una storia fatta di "ma" e di "se", sospesa tra sogno e realtà.

L’amore descritto può essere letto in modo universale: non solo relazione romantica, ma anche legame con una città o con una parte di sé. Non a caso, uno dei versi più evocativi recita: "Tu sei Napoli sotterranea", un’immagine potente che richiama una bellezza nascosta, profonda, capace di togliere il fiato. Napoli diventa simbolo di radici, passione e identità. Significativa anche la frase in dialetto napoletano: "Ossaje che è una tarantella si nun ce putimm verè", che significa "Sai che è una tarantella se non possiamo vederci". La "tarantella" richiama un vortice emotivo, un continuo rincorrersi tra attrazione e distanza. Il brano alterna momenti più intimi ad aperture ritmiche e coinvolgenti, mantenendo un tono fresco e leggero pur raccontando un amore che fa soffrire.

