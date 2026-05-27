Lazza da record: “Re Mida” nella storia FIMI, nuovo traguardo per “Buio Davanti” ai FIMI Awards “Re Mida” di Lazza resta in Top 100 FIMI da 377 settimane: un record assoluto. “Buio Davanti” è Doppio Platino ai FIMI Awards.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Ufficio Stampa Goigest

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Un risultato record nella discografia italiana. Lazza continua a riscrivere le regole del mercato musicale con numeri che certificano una longevità rara e costante. Il suo album "Re Mida" non solo ha segnato un’epoca, ma è diventato un caso unico per permanenza in classifica. Nel frattempo, ai FIMI Awards di oggi arrivano nuove conferme del suo successo con importanti certificazioni. Un percorso che unisce hit, continuità e impatto culturale trasversale. E che consolida il rapper milanese tra i protagonisti assoluti della scena italiana contemporanea.

"Re Mida": il record storico che cambia la discografia italiana

Il secondo album in studio di Lazza, Re Mida, pubblicato nel 2019 da Island Records, continua a rappresentare un unicum nel panorama musicale italiano. Con 377 settimane consecutive nella Top 100 FIMI/NIQ, il progetto stabilisce un record assoluto di permanenza, mai raggiunto prima da nessun altro album nel mercato nazionale. Un dato che non si limita a raccontare il successo immediato del disco al momento dell’uscita, ma evidenzia soprattutto la sua capacità di restare rilevante nel tempo. "Re Mida" ha infatti attraversato anni di cambiamenti musicali e generazionali, continuando a essere ascoltato, riscoperto e certificato. Il lavoro, già cinque volte Disco di Platino, si è imposto come una presenza stabile nelle classifiche, diventando un riferimento costante per pubblico e industria.

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Questa continuità lo distingue da molti progetti di successo più "effimeri", trasformandolo in un caso di studio sulla longevità artistica nel rap italiano. La sua permanenza in Top 100 non è solo una statistica, ma la prova di un impatto culturale duraturo. Un risultato che rafforza ulteriormente la posizione di Lazza tra gli artisti più solidi della sua generazione.

FIMI Awards e nuove certificazioni: il successo di "Buio Davanti"

La giornata dei FIMI Awards porta ulteriori conferme alla carriera di Lazza. Il brano Buio Davanti, incluso nell’album LOCURA, raggiunge infatti la certificazione di Doppio Disco di Platino, consolidando ancora una volta la capacità dell’artista di trasformare ogni uscita in un successo duraturo. Il riconoscimento si inserisce in un quadro già straordinario: il palmarès complessivo di Lazza conta oggi 1 Disco di Diamante, 109 Dischi di Platino e 47 Dischi d’Oro, numeri che fotografano una carriera in costante crescita. Un percorso che non si limita ai singoli successi, ma costruisce una discografia solida e continuativa, capace di generare risultati su più livelli e nel lungo periodo.

Il doppio platino di "Buio Davanti" conferma anche la capacità dell’artista di mantenere alta l’attenzione del pubblico anche con brani inseriti in album successivi, dimostrando una forza catalogo sempre più rilevante. In un mercato in continua evoluzione, Lazza si conferma così uno degli artisti più performanti e costanti della scena italiana.

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