Lazio-Roma, dove vederla stasera in tv o in diretta streaming: derby ad alta tensione, la Capitale trema All’Olimpico per il lunch match della quarta giornata di Serie A derby che conta tanto per biancocelesti e giallorossi. Rischio scontri nella Capitale

CONDIVIDI

Il fascino del derby della Capitale. Una partita che vale una stagione. E non è una frase fatta. Lazio-Roma sarà anche questo ma soprattutto sarà la sfida tra Sarri e Gasperini, due maestri del calcio con un inizio di stagione non facile e che davanti al pubblico della città si giocano tanto. Per di più in una partita considerata a forte rischio scontri. Vediamo a che ora e dove sarà possibile vedere Lazio-Roma stasera in tv e in diretta streaming.

Dove vedere Lazio-Roma stasera in diretta tv o in streaming

Appuntamento domenica 21 settembre dall’Olimpico di Roma. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 12.30 nel più classico dei lunch match del campionato di serie A. La sfida sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Inoltre, potrà essere seguita in streaming live e on demand tramite app o sito ufficiale avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console su Dazn. Telecronaca di Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Emanuele Giaccherini.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il derby di Roma: Sarri vs Gasperini

Punti pesanti in palio tra Lazio e Roma. Le aquile sono partite col freno a mano tirato in questo avvio di campionato, una vittoria in mezzo a due sconfitte che fanno ancora male se si considerano gli attriti tra Sarri e Lotito sul mercato che non c’è stato a causo del blocco imposto dalla Covisoc. I lupacchiotti sono partiti forte, due vittorie di fila ma sono poi inciampati in casa contro il Torino.

Primo derby per Gasperini: "In queste partite devi essere micidiale negli episodi, devi avere grande attenzione e concentrazione, pathos, cuore; il derby porta più tensione e alza subito l’attenzione sul campionato". Sulla stessa lunghezza d’onda Sarri: "È una partita in cui, se non fai tutto quello che devi fare, sotto tutti i punti di vista, rischi di deludere un po’. E se succede, te lo senti addosso in maniera pesante".

Capitale blindata: rischio guerriglia e hooligan

Lazio-Roma ad alto rischio. Nella Capitale sono attese diverse tifoserie dall’estero, gemellate calcisticamente e politicamente con le sue tifoserie. L’esodo potrebbe portare qualche facinoroso allo stadio o in città. Massima allerta. In Curva Nord, quella biancoceleste, sono attesi tifosi di Lokomotive Lipsia (Germania), Wisla Cracovia (Polonia), Levski Sofia (Bulgaria) e West Ham (Inghilterra). Nella Curva Sud giallorossa, invece, potrebbero esserci ultras di Panathinaikos (Grecia), Atletico Madrid (Spagna) e Dinamo Zagabria (Croazia).

Lazio-Roma: le probabili formazioni

Qui Lazio: Rovella e Castellanos non sono al top: per il regista si decide all’ultimo. Le alternative sono Cataldi e Dia. Cancellieri in vantaggio su Pedro. Patric in panchina anche se non è ancora pronto. Qui Roma: Hermoso è in dubbio per un affaticamento al soleo della gamba destra, al suo posto si scalda Celik. Wesley è alle prese con un virus intestinale e non è stato convocato, pronto Rensch. El Shaarawy favorito su El Aynaoui sulla trequarti insieme a Soulé. Ferguson torna dal 1′. Assente Dybala

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Rovella, Guendouzi, Belahyane; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All.Sarri

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, El Shaarawy, Ferguson. All. Gasperini

Arbitro: Simone Sozza; assistenti Baccini e Vecchi con Ayroldi quarto uomo. In sala Var Di Paolo e Massa.

Potrebbe interessarti anche