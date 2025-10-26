Lazio-Juventus stasera in diretta TV: dove vederla, orario, streaming e l'ombra di Spalletti su Tudor Lazio-Juventus, domenica 26 ottobre, ore 20:45: tutte le opzioni per guardare il posticipo di Serie A in diretta TV e in streaming.

Lo stadio Olimpico di Roma è pronto ad accogliere il grande posticipo dell’ottava giornata di Serie A 2025/2026: Lazio-Juventus. Una sfida che promette emozioni e intensità, con due squadre alla ricerca di riscatto dopo un avvio di stagione altalenante.

Il fischio d’inizio è fissato per domenica 26 ottobre alle ore 20:45, con la suggestiva cornice serale della capitale a fare da scenario al duello tra Maurizio Sarri e Igor Tudor, due tecnici dallo stile di gioco opposto ma accomunati dalla voglia di dare una svolta alla stagione della propria squadra.

La Lazio arriva al confronto dopo la vittoria sul Genoa e i pareggi contro Torino e Atalanta, ma con una rosa ridotta dagli infortuni e una classifica deludente a causa delle tre sconfitte rimediate nelle prime 4 partite della serie A.

La Juventus, invece, deve rialzarsi dopo due battute d’arresto pesanti: la sconfitta in campionato contro il Como di Fabregas e soprattutto quella in Champions League, 1-0 sul campo del Real Madrid. Per i bianconeri, vincere all’Olimpico significherebbe ritrovare fiducia e blindare il tecnico Tudor.

Dove vedere Lazio-Juventus in TV e streaming

La partita tra Lazio e Juventus sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN.

Gli abbonati potranno seguirla su smart TV tramite l’app ufficiale o attraverso dispositivi compatibili come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast, TIMVISION Box, PlayStation e Xbox.

Per chi dispone di un abbonamento Sky con il pacchetto "Zona DAZN", la gara sarà visibile anche sul canale DAZN 1 (numero 214).

La diretta streaming sarà disponibile su DAZN, collegandosi al sito ufficiale da PC o notebook, oppure tramite l’app dedicata per smartphone e tablet (scaricabile gratuitamente da App Store e Google Play). Gli utenti Sky con l’opzione "Zona DAZN" potranno accedere anche tramite Sky Go.

Il collegamento inizierà pochi minuti prima del calcio d’inizio previsto per le 20:45.

Lazio-Juventus, quando si gioca: Domenica 26 ottobre 2025

Domenica 26 ottobre 2025 Orario: 20:45

20:45 Stadio: Olimpico di Roma

Olimpico di Roma Dove vederla in diretta TV: DAZN (canale DAZN 1 su Sky)

DAZN (canale DAZN 1 su Sky) Streaming: DAZN (app e sito web), Sky Go per utenti con opzione integrata

Lazio-Juve, news e probabili formazioni

L’incontro dell’Olimpico arriva in un momento cruciale per entrambe le formazioni. La Lazio cerca punti pesanti per rilanciarsi in classifica e dissipare le tensioni interne a uno spogliatoio alle prese con diverse defezioni. Sarri si affida alla solidità del suo 4-3-3 e alla spinta degli esterni, con Zaccagni e Isaksen chiamati a dare imprevedibilità.

La Juventus, reduce da un periodo complesso, punta su compattezza e ripartenze rapide. Tudor ripropone il 3-4-2-1 con Yildiz e Conceiçao alle spalle di Jonathan David, sperando in una prestazione più cinica rispetto a quella vista a Madrid.

Probabili formazioni Lazio-Juventus

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri

Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. Maurizio Sarri Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceição, Yildiz; David. Allenatore: Igor Tudor

Il destino di Igor Tudor: Spalletti pronto in caso di esonero

La gara dell’Olimpico potrebbe essere decisiva per il futuro di Igor Tudor. Dopo due sconfitte consecutive, la panchina del tecnico bianconero inizia a scottare e un nuovo ko potrebbe spingere la dirigenza a esonerarlo. Da giorni ormai impazzano il voci sul possibile sostituto. Luciano Spalletti, reduce dallo sfortunato incarico come Ct della Nazionale italiana, resta il candidato principale alla panchina della Vecchia Signora. In corsa anche Roberto Mancini e Raffaele Palladino, mentre sembra improbabile l’opzione Zinedine Zidane, che pare deciso ad aspettare la chiamata della Francia. Altre piste straniere sono l’ex Lipsia Marco Rose e l’ex Borussia Dortmund Edin Terzic: entrambi sono stimati dal dg Comolli, ma non conoscendo direttamente la serie A appaiono ipotesi meno percorribili.

