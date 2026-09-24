Law & Order: Unità Speciale, Olivia Benson ritrova il suo storico partner Christopher Meloni nella stagione 28: Mariska Hargitay scioglie ogni dubbio
Dopo la cancellazione di Organized Crime, l'attore torna nei panni di Elliot Stabler accanto ad Hargitay nella nuova stagione di Law & Order: Unità Speciale.
Ebbene sì, prestate attenzione perché il momento che tutti i fan di Law & Order: Unità Speciale hanno sperato con ostinazione, è finalmente arrivato. Olivia Benson ed Elliot Stabler torneranno a lavorare insieme. Christopher Meloni riprenderà il ruolo del detective nella stagione 28 di Unità Speciale, a distanza di anni dal suo addio alla serie e dopo la conclusione dello spin-off Organized Crime. Il ritorno è stato confermato da Mariska Hargitay sul suo profilo Instagram, ma scopriamo meglio tutti i dettagli.
Law & Order: Unità Speciale, Christopher Meloni tornerà nella stagione 28. La conferma di Mariska Hargitay
Una foto pubblicata da Mariska Hargitay ha riacceso l’entusiasmo dei fan di Law & Order: Unità Speciale. Christopher Meloni tornerà a interpretare Elliot Stabler nella ventottesima stagione della serie. Hargitay ha anticipato la reunion sui social attraverso alcuni scatti insieme al collega. Nel primo, Meloni appare di spalle e l’attrice scherza con la didascalia "Chi è quello?". Nel secondo, invece, i due sorridono davanti alla fotocamera accompagnati dalle parole "Buon 600…", lasciando pensare che il ritorno possa essere legato al seicentesimo episodio della serie, previsto per il 12 novembre. Non sono ancora note le circostanze che porteranno Stabler a tornare accanto a Benson e non è stato chiarito se Meloni sarà presente in una sola puntata oppure in più episodi.
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La showrunner Michele Fazekas aveva comunque già manifestato il desiderio di coinvolgere nuovamente l’attore, purché il ritorno avesse un reale peso nella storia: "Adoro Meloni e ogni tanto chiedo al casting se è disponibile. Se riesco a convincerlo [a tornare nella stagione 28], lo farò sicuramente. Deve essere significativo e deve derivare dai personaggi". La reunion arriva dopo la cancellazione di Law & Order: Organized Crime, lo spin-off che aveva riportato Meloni nel franchise nel 2021.
Law & Order, Olivia Benson ed Elliot Stabler: una reunion molto attesa
Benson e Stabler condividono una lunga storia televisiva iniziata nel 1999. Meloni aveva lasciato SVU nel 2011, al termine della dodicesima stagione, per poi tornare nell’universo di Law & Order con Organized Crime- Tuttavia, rtitovava Hargitay attraverso diversi crossover. Dopo la cancellazione dello spin-off, l’attore aveva ringraziato il pubblico: "Vorrei cogliere l’occasione per ringraziare i fan, non solo per aver dato vita e longevità al personaggio di Elliot Stabler, ma anche per essergli rimasti fedeli e averlo accolto di nuovo. È stata un’avventura bellissima. Grazie davvero. Mi avete regalato una carriera che non avrei mai nemmeno osato sognare". La stagione 28 debutterà negli Stati Uniti l’8 ottobre, mentre, come abbiamo già detto, il 600° episodio è atteso il 12 novembre.
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