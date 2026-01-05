Antonio Albanese in fuga al cinema: situazioni paradossali e tensioni nel trailer del nuovo film
Una notte folle tra amicizia, errori e scelte sbagliate: ecco trailer e trama del nuovo film diretto e interpretato da Antonio Albanese.
Antonio Albanese torna sul grande schermo con una nuova commedia dal sapore agrodolce, capace di mescolare ironia, malinconia e improvvisi colpi di scena. Il film, in uscita nelle sale dal 5 febbraio, racconta una notte fuori controllo che mette a nudo fragilità e fallimenti di un gruppo di amici.
Il trailer ufficiale e il poster appena diffusi anticipano un racconto corale, ambientato in una provincia immobile e sospesa, dove tutto sembra pronto a esplodere. Una storia che promette risate amare e riflessioni sull’eterno rimandare il momento di diventare davvero adulti.
La trama di Lavoreremo da grandi film di Antonio Albanese
La storia ruota attorno a tre amici di lunga data, Beppe, Umberto e Gigi, che attendono l’arrivo di Toni, il giovane figlio di Umberto, appena tornato in libertà. L’incontro nasce come una serata di festa, ma fin dalle prime battute emerge un’umanità sgangherata, fatta di vite irrisolte e sogni mai realizzati. Umberto è un musicista fallito che ha distrutto l’azienda di famiglia e collezionato separazioni sentimentali. Gigi, ubriaco e sopra le righe, ha appena perso l’eredità della zia e manifesta il suo disagio in modo grottesco. Beppe, idraulico timido e remissivo, vive ancora all’ombra di una madre invadente e di una solitudine mai davvero affrontata.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Toni, più giovane ma già navigato, sembra muoversi con disinvoltura tra piccoli reati e ritorni in carcere. Dopo una notte passata a bere nel bar del paese, un incidente improvviso cambia tutto: l’auto su cui viaggiano colpisce qualcuno. Da quel momento, una decisione sbagliata tira l’altra, trasformando la fuga in una spirale di situazioni paradossali, incontri improbabili e tensioni sempre più forti, fino a un finale tanto inatteso quanto destabilizzante.
Trailer e poster di Lavoreremo da grandi: atmosfere grottesche per una commedia amara
Il trailer ufficiale restituisce con chiarezza il tono del film, giocando su dialoghi serrati, situazioni al limite e personaggi incapaci di gestire le conseguenze delle proprie azioni. La comicità nasce dal disagio e dall’assurdità, mentre il ritmo suggerisce un crescendo narrativo che trasforma una rimpatriata tra amici in un caos emotivo sempre più ingestibile.
Il poster del film, invece, sintetizza visivamente lo spirito del racconto, puntando sui volti dei protagonisti e su un’estetica sospesa tra realismo e grottesco. Un’immagine che richiama l’idea di immobilità e attesa, in contrasto con la tempesta di eventi che travolgerà i personaggi nel corso della notte. Con questa nuova prova registica, Antonio Albanese firma una commedia capace di far ridere e riflettere, raccontando con lucidità e ironia il fallimento, l’amicizia e il bisogno, mai sopito, di sentirsi finalmente adulti.
Ed ecco il poster:
Potrebbe interessarti anche
Antonio Albanese su RaiPlay: la fiction coraggiosa che tutti dovrebbero vedere
Una fiction Rai poco nota, ma tra le più audaci e intelligenti degli ultimi anni: An...
Edoardo Leo nel caos: è guerra tra i sessi nel trailer del nuovo film dai risvolti inaspettati
Presto in sala una commedia romantica che rompe gli schemi per confermare che in amo...
Il film di Tim Burton che ha cambiato il cinema: Beetlejuice e quella mossa geniale della Warner
Tutte le curiosità più folli sul film Beetlejuice, diretto da Tim Burton e distribui...
Amazon Prime Video, Nicolas Cage più cupo che mai: la serie evento che infiammerà il 2026
Prime Video accende l’hype per il 2026 con i primi poster di Spider-Noir: Nicolas Ca...
Agata Christian, Chiara Francini è sospettata di omicidio nel trailer del nuovo film con De Sica
Quando il cinepanettone incontra Knives Out: ecco il trailer del nuovo film con Chri...
Addio Amazon Prime Video, adesso c'è HBO Max: il trailer di The Pitt 2 è adrenalina pura
Il trailer di The Pitt 2 mostra un pronto soccorso sospeso tra silenzi inquietanti e...
Shrinking 3, Michael J. Fox torna in tv dopo 5 anni ma questa battuta nel trailer fa già discutere: nessuno se la aspettava
Apple TV+ svela Shrinking 3: tra nuovi amori, crisi personali e un grande ritorno, M...
Dopo Ballando con le stelle, Federica Nargi "infiamma" Amazon Prime Video: il trailer
Federica Nargi entra nel cast della seconda stagione di Red Carpet su Amazon Prime V...