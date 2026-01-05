Antonio Albanese in fuga al cinema: situazioni paradossali e tensioni nel trailer del nuovo film Una notte folle tra amicizia, errori e scelte sbagliate: ecco trailer e trama del nuovo film diretto e interpretato da Antonio Albanese.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

RaiPlay

CONDIVIDI

Antonio Albanese torna sul grande schermo con una nuova commedia dal sapore agrodolce, capace di mescolare ironia, malinconia e improvvisi colpi di scena. Il film, in uscita nelle sale dal 5 febbraio, racconta una notte fuori controllo che mette a nudo fragilità e fallimenti di un gruppo di amici.

Il trailer ufficiale e il poster appena diffusi anticipano un racconto corale, ambientato in una provincia immobile e sospesa, dove tutto sembra pronto a esplodere. Una storia che promette risate amare e riflessioni sull’eterno rimandare il momento di diventare davvero adulti.

La trama di Lavoreremo da grandi film di Antonio Albanese

La storia ruota attorno a tre amici di lunga data, Beppe, Umberto e Gigi, che attendono l’arrivo di Toni, il giovane figlio di Umberto, appena tornato in libertà. L’incontro nasce come una serata di festa, ma fin dalle prime battute emerge un’umanità sgangherata, fatta di vite irrisolte e sogni mai realizzati. Umberto è un musicista fallito che ha distrutto l’azienda di famiglia e collezionato separazioni sentimentali. Gigi, ubriaco e sopra le righe, ha appena perso l’eredità della zia e manifesta il suo disagio in modo grottesco. Beppe, idraulico timido e remissivo, vive ancora all’ombra di una madre invadente e di una solitudine mai davvero affrontata.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Toni, più giovane ma già navigato, sembra muoversi con disinvoltura tra piccoli reati e ritorni in carcere. Dopo una notte passata a bere nel bar del paese, un incidente improvviso cambia tutto: l’auto su cui viaggiano colpisce qualcuno. Da quel momento, una decisione sbagliata tira l’altra, trasformando la fuga in una spirale di situazioni paradossali, incontri improbabili e tensioni sempre più forti, fino a un finale tanto inatteso quanto destabilizzante.

Trailer e poster di Lavoreremo da grandi: atmosfere grottesche per una commedia amara

Il trailer ufficiale restituisce con chiarezza il tono del film, giocando su dialoghi serrati, situazioni al limite e personaggi incapaci di gestire le conseguenze delle proprie azioni. La comicità nasce dal disagio e dall’assurdità, mentre il ritmo suggerisce un crescendo narrativo che trasforma una rimpatriata tra amici in un caos emotivo sempre più ingestibile.

Il poster del film, invece, sintetizza visivamente lo spirito del racconto, puntando sui volti dei protagonisti e su un’estetica sospesa tra realismo e grottesco. Un’immagine che richiama l’idea di immobilità e attesa, in contrasto con la tempesta di eventi che travolgerà i personaggi nel corso della notte. Con questa nuova prova registica, Antonio Albanese firma una commedia capace di far ridere e riflettere, raccontando con lucidità e ironia il fallimento, l’amicizia e il bisogno, mai sopito, di sentirsi finalmente adulti.

Ed ecco il poster:

Potrebbe interessarti anche