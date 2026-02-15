Trova nel Magazine
Lavoreremo da grandi: il significato del finale è una verità (amara) che tutti dovremmo comprendere

Qual è il significato del finale del film Lavoreremo da grandi, di Antonio Albanese? L'attore e regista ci mette in faccia ad una verità difficile ma essenziale

Lavoreremo da grandi, il significato del finale del film di Antonio Albanese
PiperFilm

Il film diretto e interpretato da Antonio Albanese al fianco di Giuseppe Battiston, Lavoreremo da grandi, ci ha regalato un finale tutto da interpretare, che porta con sé un insegnamento importante.

Di cosa parla Lavoreremo da grandi, il film con Antonio Albanese

Lavoreremo da grandi è una commedia drammatica ambientata sul Lago d’Orta. Tre amici disillusi — un ex musicista fallito, un idraulico mammone e un uomo diseredato — festeggiano la scarcerazione del figlio di uno di loro, ma una notte alcolica degenera dopo un incidente stradale, svelando fragilità e fallimenti in un grottesco crescendo. La trama si sviluppa durante una lunga notte di crisi di coscienza, bugie e visite inaspettate, inclusa quella della vittima, che portano a galla le vite disordinate e i fallimenti dei protagonisti. Questi sono Umberto (Antonio Albanese), un musicista senza successo che ha rovinato l’azienda di famiglia; Beppe (Giuseppe Battiston), un idraulico taciturno che vive con la madre, e Gigi (Nicola Rignanese), un disoccupato appena diseredato dalla zia.

Il significato del finale del film

Arriviamo, dunque, al significato del finale. Negli istanti conclusivi non c’è una soluzione definitiva ma una svolta interiore per i protagonisti. Il messaggio che il film vuole darci è che il lavoro, motore immobile di tutta la vicenda, non risolve i problemi: le vite dei protagonisti restano segnate dalla precarietà e dall’imperfezione, ma il vero cambiamento scatta dentro. Un contratto firmato non è la svolta decisiva della vita, ma una presa di coscienza.

Albanese sceglie insomma la strada più tortuosa per i protagonisti. Un finale edulcorato avrebbe d’altronde tradito la natura sociale dell’opera. Al contrario, la chiusura su una stabilità fragile restituisce una verità più cruda e onesta: la dignità non deriva dal successo economico o dall’opinione che gli altri hanno di noi, ma dalla capacità di guardare la realtà senza auto-inganni, ed è proprio questa autenticità a dare forza al messaggio.

