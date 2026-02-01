Antonio Albanese svela perché crescere è sopravvalutato (in una location inedita): quando esce il nuovo film Una nuova imperdibile commedia tra sogni mancati, amicizia e panorami mozzafiato sulle rive del Lago d’Orta: quando esce e cosa vedremo.

Antonio Albanese è ufficialmente pronto a tornare sul grande schermo. Dopo circa un anno di assenza dalle sale, l’attore, regista e sceneggiatore tornerà con una nuova e imperdibile commedia intitolata "Lavoreremo da grandi", in uscita al cinema il prossimo 5 febbraio 2026. La pellicola offrirà al pubblico una riflessione sarcastica e pungente sulla maturità, l’amicizia e le fragilità umane, il tutto condito da quell’ironia che contraddistingue da sempre i suoi film: scopriamo qualche dettaglio in più.

Lavoreremo da grandi, il nuovo film di Albanese: trama e cast

Al centro della trama di Lavoreremo da grandi c’è un gruppo di amici: Beppe, Umberto e Gigi, le cui vite sembrano sempre un passo indietro rispetto ai sogni di gioventù. Beppe è un idraulico taciturno che vive ancora con la madre e non ha mai avuto una vera storia d’amore; Umberto è un musicista fallito con alle spalle due matrimoni finiti male, mentre Gigi ha appena perso l’eredità della zia e tenta di sopravvivere tra parrucche e scelte discutibili. A loro si aggiunge anche Toni, figlio di Umberto, con una vita sempre ai limiti della legalità.

La situazione prende una piega folle quando, dopo una serata al bar, l’auto su cui viaggiano urta qualcosa e da quel momento in poi i quattro si ritrovano invischiati in una fuga improbabile, tra colpi di scena, incontri bizzarri e una notte surreale che mette a nudo paure, sogni e ambizioni. Accanto ad Albanese, il cast vede la presenza di grandi attori come Giuseppe Battiston, Nicola Rignanese e Niccolò Ferrero, con la partecipazione di Alessandro Egger, Chiara Pazzaglia e Claudia Stecher nel ruolo di personaggi secondari.

Antonio Albanese torna al cinema: la location del nuovo film

Una delle sorprese più interessanti legate alla realizzazione di questo nuovo film di Albanese riguarda il luogo scelto per le riprese. Per Lavoreremo da grandi, non sono state utilizzate location già viste in precedenza, ma una cornice del tutto inedita: le sponde del Lago d’Orta, in Piemonte. La troupe ha lavorato nell’estate 2025, per circa otto settimane, proprio in diversi comuni di questo splendido territorio: Orta San Giulio, Pella, San Maurizio d’Opaglio, Miasino e Ameno. Luoghi ricchi di storia, dove le stradine pittoresche e le rive tranquille del lago hanno fatto da palcoscenico per molte delle scene più significative del film. Non rimane allora che segnare sul calendario il 5 febbraio 2026 per correre al cinema a vedere una nuova divertentissima commedia di Antonio Albanese negli splendidi luoghi del Piemonte.

