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Antonio Albanese porta su Netflix una commedia dal sapore agrodolce: tante risate ma anche riflessioni profonde - Lavoreremo da grandi

Una storia tanto surreale quanto profondamente umana sbarca in streaming dal 24 giugno: ecco perché è da vedere.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Tra le novità più interessanti del catalogo Netflix del 24 giugno c’è Lavoreremo da grandi, la commedia diretta e interpretata da Antonio Albanese che, dopo il passaggio nelle sale cinematografiche, è pronta a raggiungere il pubblico dello streaming.

Il film racconta una storia tanto surreale quanto profondamente umana. Al centro della vicenda ci sono tre amici inseparabili che sembrano non essere mai riusciti a diventare davvero adulti. Beppe è un idraulico timido che vive ancora con la madre, Umberto è un musicista fallito alle prese con una vita sentimentale disastrosa, mentre Gigi cerca di superare la delusione per essere stato escluso dall’eredità di una ricca zia.

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Albanese è anche alla guida di un gruppo di interpreti particolarmente affiatato composto da Giuseppe Battiston, Nicola Rignanese e Niccolò Ferrero. Nel film compaiono inoltre Francesco Brandi, Marianna Folli, Claudia Stecher e Bebo Storti, contribuendo a creare un mosaico di personaggi credibili e ricchi di sfumature.

Per scoprire perché è un film da non perdere, guardate il Video!

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